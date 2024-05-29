Гибель группы Шатаевой: почему в СССР запретили женский альпинизм

Гибель группы Эльвиры Шатаевой стала одной из самых громких трагедий в истории мирового альпинизма. Шатаева и ее спутницы мечтали доказать, что они ничем не хуже мужчин. Однако сделать это им не удалось. Летом 1974 год женщины погибли.

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Покорение вершин

Москвичка Эльвира Сергеевна Шатаева, родившаяся в 1938 году, к моменту своей гибели была уже опытной альпинисткой. Она всегда увлекалась спортом, поэтому после окончания художественного училища работала инструктором в спортивном обществе «Спартак». Альпинизмом Шатаева увлеклась в начале 1960-х годов в альплагере «Шхельда». В лагере работал инструктором и Владимир Шатаев, супруг Эльвиры Сергеевны. Вскоре Шатаева уже совершила ряд непростых восхождений. Бесстрашной женщине покорились такие пики как: Гвандра, Кичкинекол, Архимеда, МНР, Щуровского, Комсомола. Поэтому неудивительно, что в 1970 году Эльвира Сергеевна удостоилась звания мастера спорта.

Впрочем, наиболее значимыми достижениями Эльвиры Шатаевой были восхождения на пики Коммунизма и Корженевской. Стоит отметить, что во время восхождения на пик Евгении Корженевской Шатаева была членом группы, в которую входили одни женщины (Рожальская, Мухамедова, Сон). Эта советская экспедиция оказалась первой женской группой, покорившей семитысячник. Вся четверка тогда была награждена медалями «За выдающиеся спортивные достижения». В 1973 году Шатаева вместе с Клоковой, Белобородовой, Мухамедовой и Морозовой совершила траверс Ушбы, одной из вершин Большого Кавказа. К слову, Владимир Шатаев был руководителем группы, которая сделала первый зимний траверс Ушбы еще в 1965 году.

Соревнование с мужчинами

Так что Эльвира Шатаева и члены женской группы под ее руководством, в которую были включены Ильсияр Мухамедова, Нина Васильева, Валентина Фатеева, Ирина Любимцева, Галина Переходюк, Людмила Монжарова и Татьяна Бордашева, к моменту восхождения на пик Ленина были уже достаточно подготовленными альпинистками. Впрочем, летом того же 1974 года, на который было намечено восхождение, на пике погибли 2 иностранных альпиниста. Но, казалось, Шатаеву и ее подруг это не смутило. Тем более, что в команде Шатаевой, которая собралась в лагере в июле 1974 года, царила идеальная дисциплина. Владимир Шатаев, который тогда тоже находился в лагере, рассказывает, что альпинистки «жили как хорошо вышколенный экипаж корабля». Женщины постоянно тренировались, совершали акклиматизационные выходы.

Шатаева и другие альпинистки стремились все сделать идеально для того, чтобы доказать, что даже в таком опасном виде спорта женщины в скидках не нуждаются. Как пишет в своих мемуарах «Категория трудности» Владимир Шатаев, мужчины нередко посмеивались над дамской командой, но альпинистки отвечали, что «мужчине никогда не понять того, что женщина всю жизнь стоит перед необходимостью доказывать свое истинное равноправие». Шатаев называет альпинизм «удобной штукой для женской «игры в мужчин»». Понятно, что Владимир Николаевич, будучи мужем альпинистки, никогда не выступал за то, чтобы запретить женщинам восхождение. Просто со временем он понял, что необходимо «реалистично смотреть на женские возможности».

Гибель группы

Видимо, к такому выводу Владимир Шатаев уже пришел после гибели жены. 2 августа 1974 года Эльвира Сергеевна и ее группа выдвинулись на маршрут к пику Ленина. Поначалу погода была благоприятная, но позже пошел снег и поднялся сильный ветер. Впрочем, альпинисткам удалось добраться до вершины, а вот спуск оказался невозможен, в том числе из-за плохой видимости. Женщины планировали переждать непогоду, однако ветер только усиливался. Эльвира Шатаева сообщила на базу о том, что две участницы восхождения плохо себя чувствуют. 7 августа альпинистки все-таки стали спускаться. Во время спуска погибла Любимцева, затем умерли Васильева и Фатеева, а снаряжение унес ураган. Из-за урагана к группе Шатаевой не смогла пробиться и помощь. Вскоре ушли из жизни и все остальные альпинистки.

До последних минут женщины жаловались по радиосвязи на холод. Именно холод и стал причиной смерти членов группы Шатаевой. В. Рацев в своей книге «Пять высочайших вершин СССР» упоминал мнение кандидата в мастера спорта Г. Р. Рунга. Рунг считал, что процесс высотного истощения пришел на смену физиологической акклиматизации. Перерождение акклиматизации усугубилось влиянием непогоды. Низкое атмосферное давление в этих условия снизилось еще больше. Благодаря этому «потолок» искусственно повысился до 8 тысяч метров. А при повышении «потолка» устойчивость к холоду резко снижается. Журналист Дмитрий Соколов-Митрич считает, что альпинистки также «морально расклеились». По его словам, после этого инцидента женский альпинизм был запрещен в СССР. Только спустя время удалось добиться некоторых послаблений: женщинам разрешили совершать восхождения исключительно в составе мужских групп.