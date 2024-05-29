«Завещание» Жукова. Почему власть отказалась исполнить последнюю волю маршала

Жизнь Георгия Жукова была полна взлетов и падений. Во время Великой Отечественной войны он стал одним из самых значимых командующих РККА. Жуков брал Берлин, подписывал Акт о капитуляции Германии и принимал праздничный парад на Красной площади. И, несмотря на интриги представителей власти, играл важную роль в послевоенной жизни страны. Жуков прожил 77 лет и завещал, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище – рядом с женой. Однако последнюю волю маршала не стали выполнять по политическим причинам.

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От героя войны до опального министра

После войны Сталин опасался растущей популярности Жукова и видел в нем конкурента. Жертвой «трофейного дела» маршал не стал, однако пострадали его сослуживцы, многие – за дело. Сам Жуков в конце 1940-х и начале 1950-х годов командовал Уральским и Одесским военными округами. После смерти «отца народов» он понадобился претендентам на власть в качестве влиятельного союзника. 15 марта 1953 года Жуков принял пост главнокомандующего Сухопутными войсками, а также стал заместителем Булганина — тогдашнего министра обороны. Берия записал о нем в своем дневнике:

«В военное министерство вернулся Жуков. Очень изменился, не подходи. Все время в орденах, три звезды на груди, две на погонах и одна на лбу...».

Будучи двумя наиболее яркими фигурами еще при жизни «вождя народов», Берия и Жуков явно недолюбливали друг друга. Именно Лаврентий Берия принимал активное участие в создании «трофейного дела». Вероятно, это и стало причиной того, что арест Берии доверили Георгию Жукову. Для последнего это был своего рода акт мести.

В годы правления Хрущева маршал Жуков два года занимал пост министра обороны, сыграл ключевую роль в подавлении венгерского восстания 1956 года, получил очередную «Золотую звезду»...и был отправлен с отставку, несмотря на активное содействие Хрущеву в устранении Берии. Пленум ЦС КПСС постановил, что Георгий Жуков нарушал ленинские принципы руководства Вооруженными силами. В газетах его обвиняли в бонапартизме и авантюрном поведении. До середины 1960-х годов «Маршал Победы» был в опале: его не только лишили постов, но и исключили из коммунистической партии. Когда генеральным секретарем стал Брежнев, Жуков был «прощен» и даже смог издать мемуары под названием «Воспоминания и размышления». Кроме того, бывший военачальник с удовольствием выступал на мероприятиях, посвященных памятным датам и неоднократно был консультантом во время съемок советских фильмов о Великой Отечественной. Мемуары маршала Жукова были переведены на несколько языков и переиздавались более десяти раз.

Партийное решение

Годы опалы не прошли для Жукова бесследно: к семидесяти годам здоровье маршала было подорвано, он пережил несколько инсультов. Сильнейшим ударом оказалась смерть любимой жены – после этого печального события Георгий Константинович, по воспоминаниям близких, начал сильно сдавать и спустя полгода оказался в самом плачевном состоянии. Врачи разводили руками, а члены Политбюро уже начали продумывать похоронную церемонию. Вопреки последней воле «Маршала Победы», было принято решение захоронить его прах в Кремлевской стене, а не на Новодевичьем кладбище. Дочь Жукова созванивалась с первыми лицами государства и пыталась переубедить их, но все было безуспешно. К тому же, письменных распоряжений при жизни он не оставил, а устные пожелания для партии не имели большого значения.

Считалось, что один из символов героической победы над нацистами не может обрести последнее пристанище на обычном кладбище. К тому же ранее в Кремлевской стене был захоронен прах других выдающихся полководцев Великой Отечественной войны – Рокоссовского и Конева. Родственники Жукова так и не простили Брежневу подобного решения. Мало того, что маршал не упокоился рядом с супругой, как сам того желал, так еще и его прах в Кремлевской стене соседствует с прахом Льва Мехлиса, ответственного за репрессии в армии накануне войны.

Похороны состоялись 21 июня 1974 года. Погребальную урну поставили на орудийный лафет – эта традиция зародилась еще в царские времена. В целом, траурная процессия для Жукова была уготована довольно стандартная, по которой до него хоронили уже великое множество военных и государственных деятелей. На Красной площади, а также по пути следования процессии собирался торжественный митинг, а с Мавзолея и временных трибун выступали первые лица государства. Главой похоронной комиссии был маршал Андрей Гречко. Он зачитал длинную речь о подвигах Георгия Жукова, хотя, разумеется, не упоминал о тех временах, когда «Маршал Победы» стал неугоден власти. В час дня урна с прахом Жукова была замурована в Кремлевской стене. Спустя некоторое время там установили памятную табличку.