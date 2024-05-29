Секс, геноцид и кастрация: самые громкие провалы миротворцев ООН

29 мая отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Более 4300 из них погибли, выполняя миссии по поддержанию мира в различных регионах Земли. Солдаты из десятков стран мира отдавали жизни в боях с наемниками и боевиками. Нередко «голубые каски» допускали гибель и страдания людей — например, миротворцы занесли на Гаити холеру, а в Южном Судане и ЦАР их обвиняли в обмене денег и еды на секс с детьми. «Газета.Ru» — о самых кровопролитных и трагичных миссиях ООН.

© Anadolu Agency/Getty Images // Район у лагеря палестинских беженцев Ар-Рашидийе, 2023 год

Кто убил первых миротворцев ООН

Первым в истории погибшим миротворцем сил ООН стал норвежский солдат Оле Хельге Бакке. Он был застрелен в июле 1948 года, вскоре после начала первой миссии ООН в Палестине — UNTSO (ОНВУП). Тогда миротворцам еще не выдавали оружие, и защититься от нападения было почти невозможно — особенно от внезапного.

«Осмотр пулевых отверстий в джипе (на котором Бакке ехал в больницу «Хадасса») подтвердил, что огонь велся с левого фронта, а именно с арабских позиций. Джип получил около девяти пулевых отверстий в заднем сиденье и фонаре», — сообщало Еврейское телеграфное агентство (JТА).

© Миротворческая миссия ООН готовится к отправке в южный Ливан, 2006 год

Спустя месяц уже еврейские боевики, переодетые в военную форму Армии обороны Израиля, расстреляли в машине главу миротворческой миссии UNTSO — шведского графа Фольке Бернадота, племянника короля.

Всего за годы UNTSO в Палестине погибло 52 миротворца. Первая миссия ООН не стала, впрочем, самой кровопролитной для военнослужащих организации — хотя миротворцы из разных стран гибли в войнах между Израилем и арабскими странами. В 2006 году, к примеру, из-за авиаудара ВВС Израиля погибли четверо безоружных миротворцев из Китая, Австрии, Финляндии и Канады. Сегодня UNTSO продолжает действовать и предоставляет наблюдателей для трех других миссий — в Ливане, на Голанских высотах и на Синайском полуострове.

© Обучение миротворцев ООН, 2023 год

Несмотря на усилия ООН, остановить арабо-израильский конфликт миротворцам не удалось. Лишь в 1956 году, во время Суэцкого кризиса солдатам ООН выдали оружие. Группировка получила название UNEF — Чрезвычайные силы ООН. К слову, голубые каски с символикой ООН были введены для них именно тогда. UNEF стала первой успешной миротворческой миссией ООН — ей удалось минимизировать число столкновений между египтянами и израильтянами.

Где миротворцы потеряли больше всего людей

С начала своей истории Организация Объединенных Наций развернула 72 миротворческие миссии. Сегодня в мире действует 11 миссий ООН. В них служат более 87 тыс. человек из 125 государств. В 2024 году ООН завершила кровопролитные миссии в Мали и Южном Судане.

Миротворцы обычно оказываются обороняющейся стороной и гибнут либо в боевых действиях, либо из-за несчастных случаев в демилитаризованных зонах. Например, подрываются на минах.

Больше всего погибших (332 человека) насчитали при работе миссии в Ливане UNIFIL (ВСООНЛ). Она была создана для поддержания мира между ним и Израилем. Из них военнослужащих 296 человек, гражданских — 15, двое международных наблюдателей. Один голландский солдат дезертировал и перешел на сторону произраильской Армии Южного Ливана майора-христианина Саада Хаддада.

© Миротворцы ООН в Могадишо, Сомали, 1993 год

В основном в Ливане ООНовцы гибли на минах, в артиллерийских обстрелах, в перестрелках, под танковыми обстрелами, их похищали обе стороны конфликта. Многие солдаты погибли и были ранены при попытке обезвредить неразорвавшиеся снаряды.

ООН против исламских террористов

На втором месте по числу жертв среди миротворцев — миссия ООН в Мали MINUSMA. Организация называет эту миссию «самой опасной из всех» — за 10 лет там были убиты 309 миротворцев. В миссии участвовало около 15 тыс. сотрудников Всемирной организации. Костяк контингента ООН составляли солдаты из Чада, Бангладеш и Сенегала.

Эта миссия примечательна тем, что миротворцы ООН столкнулись там с исламскими террористами из «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

«Здесь, в обширной, беззаконной пустыне северо-западной Африки, их конвои уничтожаются с помощью самодельных взрывных устройств, а их укрепления взрываются с помощью 1000-фунтовых заминированных автомобилей. Этот кризис больше похож на наземные войны США в Ираке и Афганистане», — говорится в статье Washington Post.

© Похороны миротворцев ООН, убитых в результате взрыва на севере Мали, 2017 год

На фоне миссии в Мали возник вопрос, как миротворцы «родом из 1940-х годов» могут защищать мир в условиях современного радикального терроризма. Исламисты поддержали восстание кочевников-туарегов в Мали и начали захватывать города. В ООН возникла дискуссия, должны ли миротворцы выполнять контртеррористические функции.

Критики считают, что принцип беспристрастности миротворцев ООН тогда будет нарушен. По словам экспертов, более агрессивный мандат миротворцев подорвет возможности ООН действовать как посредник между различными враждующими группировками.

Миссии ООН страдают от нехватки ресурсов и отсутствия внятной доктрины для борьбы с терроризмом, говорится в материале WP. Их штабы регулярно становятся мишенями для атак террористов, передает «Би-би-си». В январе 2017 года исламисты на грузовике со взрывчаткой взорвали здание, где проходили мирные переговоры между враждующими сторонами (их безопасность должны были обеспечивать миротворцы из Бангладеш).

Третья по числу жертв среди миротворческих контингентов — миссия в Южном Судане (Дарфуре). В ходе UNAMID с 2007 по 2020 год погибло 296 миротворцев из десятков стран. Большинство погибших солдат — из Нигерии (37 человек) и Руанды (30 человек), а также Эфиопии (26 человек).

© Протесты против развертывания Вооруженных сил ООН по поддержанию мира в Демократической Республике Конго, 2022 год

Эта операция началась на пятом году жестокой гражданской войны, охватившей Южный Судан, бывший тогда де-юре частью Судана. К 2011 году благодаря усилиям ООН властям Южного Судана удалось провозгласить независимость, но началась новая гражданская война. Контингент миротворцев увеличивался из-за интенсивных военных действий и разросся в итоге до 19 тыс. солдат.

Трусы и герои «голубых касок»

Еще 267 миротворцев погибли в ходе миссий MONUSCO в ДР Конго (МООНСДРК) и 249 человек — во время ONUC в соседнем Конго.

ONUC началась еще в 1960-х на фоне выхода бельгийских войск из Конго, бывшей колонии Бельгии. Силы ООН здесь выступали одной фактически одной из сторон конфликта, сражаясь с сепаратистами. В 1961 году в Конго погиб генсек ООН Даг Хаммаршельд — он летел на мирные переговоры, его самолет рухнул. До сих пор однозначно неизвестно, что именно стало причиной крушения — помимо версии о технической неисправности выдвигались теории о советском или американском заговоре.

Накануне гибели Хаммаршельда в Конго случился примечательный бой — осада Жадовиля. Ирландские миротворцы неделю отражали атаки наемников-европейцев, сражавшихся на стороне сепаратистов Катанги. Ирландцы только с легким вооружением отбивали атаки и сдались, лишь когда у них кончились боеприпасы. Бойцов долгие годы называли на родине «жадовильскими трусами», шестеро из ветеранов боя покончили с собой. Их подвиг признали лишь в XXI веке и даже экранизировали для Netflix. Несмотря на усилия ООН, число жертв войны составило порядка 100 тыс. человек.

Крупными провалами миротворцев стали геноцид в Руанде, когда хуту убили почти 1 млн тутси. В 1994 году миссия МООНПР почти никак не смогла остановить массовые убийства. Приказы генсека ООН Кофи Аннана запрещали «голубым каскам» использовать оружие, и по сути они могли только наблюдать за происходящим.

В колледже «Дон Боско» в Кигале отряд из 90 бельгийских миротворцев какое-то время защищал около 2 тыс. тутси (в том числе около 400 детей). «Голубые каски» пытались договориться с армией Руанды о защите людей, но без успеха.

Командование решило сосредоточиться на эвакуации иностранцев через аэропорт, и отряд бельгийцев отозвали.

Тутси умоляли миротворцев остаться, но те уже знали о печальной судьбе 10 своих сослуживцев, которые охраняли премьер-министра Агату Увилингийиману. Погромщики кастрировали пленных бельгийцев и убили их.

Отступавшие бельгийцы выстрелами в воздух разгоняли тутси, которые просили хотя бы застрелить их, избавив от мучительной смерти от рук хуту. Все люди в здании школы после ухода миротворцев были убиты.

Однако сами солдаты, несмотря на приказы руководства ООН не вмешиваться, все-таки пытались спасти людей, где могли. По данным СМИ, командующий миссией канадский генерал Ромео Даллер помог сохранить жизнь 32 тыс. человек. Капитан армии Сенегала Мбайе Диань помог спасти сотни человек, но был убит выстрелом в затылок. Но в целом миссия оказалась провальной, жертвами геноцида стало около 800 тыс. человек, до полумиллиона женщин-тутси были изнасилованы.

С 1992 по 1995 год в бывшей Югославии в ходе миссии СООНО погибли 213 миротворцев. В Боснии после того, как нидерландские миротворцы покинули боснийский анклав Сребреницу перед лицом наступавших сербских войск, за несколько дней были вырезаны до 8 тыс. мусульман.

В 2011 году суд в Нидерландах признал миротворческий батальон виновным, поскольку военные изгнали со своей базы боснийцев, по сути отправив их на смерть от рук сербов. Полковник Томас Карремантс лгал на суде, заявляя, что не видел опасности для искавших защиты людей. Свидетели подтвердили, что военный знал об угрозе, но ничего не сделал, чтобы спасти мирных жителей.

Власти Нидерландов «приняли необдуманное решение по отправке батальона при наличии неясного мандата, нечетком определении «зоны безопасности», отсутствии подробной информации…», утверждали впоследствии эксперты. При этом командование якобы не давало полной информации о военных преступлениях в регионе из-за «вопросов имиджа голландской армии».

© Французские подразделения миротворческих сил ООН в Ливане, 1978 год

Наконец, непальские миротворцы из контингента ООН на Гаити, отправленные на остров после землетрясения 2010 года, занесли туда холеру. Жертвами эпидемии стали 8 тыс. человек.

Кроме того, часто миротворцев из разных стран обвиняют в сексуальном насилии над местными девушками и даже детьми. Некоторые «голубые каски» в Южном Судане и ЦАР меняли деньги и еду на секс с несовершеннолетними. Но нередко уголовное преследование таких преступников осложняется их миротворческим иммунитетом.