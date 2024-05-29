Как в России легализовали проституцию

Какая профессия в мире самая древняя никому объяснять не надо. Одновременно она и самая осуждаемая в обществе, но спрос на «жриц любви» во все века стабилен. С проституцией пытались бороться, но всякий раз выяснялось, что единственный способ – взять под контроль государства. 180 лет назад, 29 мая 1844 года, в России были утверждены правила для заведений интимного характера.

© vk.com

Чем древнее было общество, тем менее предосудительным считалась проституция. В античном мире в такой деятельности ничего необычного не видели и считали естественной потребностью. Хотя таких дам тоже особым образом выделяли – правилами поведения, одеждой. Были даже проститутки высшей категории, которые вошли в историю – гетеры в Греции, гейши в Японии.

Но с наступлением Средневековья, проституция не только стала смертным грехом, но попала в разряд уголовных преступлений. Это не значит, что таких услуг не было, но все делалось втихаря.

Со смягчением нравов в эпоху Возрождения на проституцию в Европе начинают смотреть более снисходительно. И тут прорвало – после веков запрета начали выставлять такого рода услуги чуть ли не на показ. Но когда угомонились, то публичные дома стали просто обычным делом.

Другое дело Россия. Сказать, что тут все население ходило в монахах тоже нельзя – всегда спрос будет обеспечен и предложением. Но проститутку еще надо было поискать. Трудовые резервы в этой профессии были сильно ограничены.

Девки из богатых семей сидели за закрытыми дверями в теремах и под бдительной стражей. А из простых сословий бабам было не до того – работа с утра до ночи. Орава детей, мужья и прочая скотина, за которыми надо было ухаживать. Одним словом, быт не позволял.

Но, как и везде, втихаря все можно было найти – не всем удавалось замуж выйти. А с XVII века подобного рода услуги можно было получить и в общественных заведениях. Естественно, тоже нелегально. В основном это были бани и кабаки. Масштаб явления, надо полагать, был такой, что в Соборном Уложении 1649 года девок в банях держать запретили.

При Петре I с этим делом стало полегче. Но он тоже не поощрял разврат, хотя и сам случалось пользовался. Но публичные дома уже появились, пусть пока и не официально, хотя уже и не гоняли. Примерно, как сейчас – не легализовано, но проблем найти нет.

Единственное, что Петр запретил, так это устраивать их вблизи солдатских казарм. А если какую такую даму поймают с солдатом или офицером, то ссылать их на принудительные работы. И то верно – вдруг срочно в бой, а ты не при параде. Потом стало еще строже – в 1736 году развратниц Сенатским указом велено сечь «кошками».

© Кадр из фильма «Дом терпимости»

При Екатерине II в этой части вышло послабление. В принципе она не возражала против публичных домов, но потребовала убрать их как можно дальше, в самые городские закоулки. Открывать подобного рода заведение можно было только в обозначенном властями месте.

Павел I был более строг, но в основном к «индивидуальным предпринимателям». Таких распутниц он в 1800 году повелел отлавливать и ссылать на иркутские фабрики. Остальным же проституткам, из «профсоюза», было предписано носить желтые платья, дабы отличаться от прочих дам.

Николай I в 1832 году в «Своде законов Российской империи» подтвердил все наказания за проституцию, которые вводили его предшественники. И это стало последним законодательным запретом в стране вплоть до революции 1917 года.

Так продолжалось пока в 1841 году министром внутренних дел не стал Лев Алексеевич Перовский. К тому моменту проституция стала основным источником заражения венерическими болезнями. Он сумел объяснить это императору и было принято решение взять всех «жриц» под контроль. Прежде всего, медицинский. А это было возможно, только если легализовать проституцию.

В 1843 году в экспериментальном порядке ее признали терпимой. Был создан Врачебно-полицейский комитет, который осуществлял контроль за борделями. Им так и предписывалось наблюдать за женщинами, «промышляющими развратом».

И искать сифилис. Медицинский департамент МВД (а тогда его круг ответственности включал не только правоохранительные органы) 23 октября выпустил циркуляр «О мерах к недопущению любострастной болезни». Потом через каждые три месяца еще два таких выпустят с уточнениями.

© Смотровая книжка «жрицы любви»

И, наконец, 29 мая 1844 года выходят «Правила для содержательниц домов терпимости». По нему такое заведение можно было открыть лишь с разрешения полиции. Содержать его могли лишь дамы в возрасте от 30 до 60 лет (в 1861 году ужесточат до 35-55 лет).

Мадам обязана была иметь утвержденные списки сотрудниц, посторонних допускать к такому делу запрещено. Девушки должны быть не младше 16 лет – в то время это был официальный возраст, когда можно было вступать в брак.

Девушкам нельзя было напиваться, хотя алкоголь и дозволялся. Заведение не могло работать по воскресеньям и в праздники пока не закончится обедня. Грешить подданным до молитвы строго воспрещалось.

Но самое главное – медицинский контроль. Содержательница притона обязана была ежедневного осматривать своих сотрудниц и в случае малейшего подозрения на нездоровье отправлять к врачам.

Следить за собой поощряли и девушек. Если она с болезнью к докторам обращалась сама, то государство брало на себя все расходы по лечению. Если доставили к врачу «по направлению» мадам или вовсе принудительно, то надо было оплатить в полном объеме.

Но помимо контроля со стороны владелицы борделя, был обязательным и ежемесячный комплексный осмотр докторами. При этом все «билеты» с результатами освидетельствования на каждую девушку должны были висеть на видном месте на доске объявлений. Про доски почета и передовиков производства ничего не говорилось.

Были защищены и права самих девушек. Мадам было предписано обходится с ними кротко и ни в чем не притеснять. И уж тем более исключены всякие побои. С девушками заключался контракт на один год.

Вот так в царской России и была легализована проституция. И надо сказать, указанные правила с незначительными изменениями просуществовали вплоть до прихода к власти большевиков. Но те и вовсе объявили не только пролетарскую, но и сексуальную революцию. Правда, ненадолго.