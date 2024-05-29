Какой праздник сегодня, 29 мая

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день миротворцев ООН

29 мая в мире отмечается День миротворцев ООН. Дата установлена резолюцией Генассамблеи ООН в 2002 году. В этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира, контролировавшую соблюдение перемирия между Израилем и арабскими государствами.

За минувшие годы ООН были осуществлены около 70 таких операций. За все время существования этих сил в их рядах несли службу свыше миллиона военных, полицейских и гражданских лиц. Погибли свыше трех тысяч миротворцев. Сейчас миротворческий контингент насчитывает около 125 тысяч человек из 123 государств – членов ООН.

День Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

29 мая отмечается День ЕАЭС. Дата учреждена решением Высшего Евразийского экономического совета в мае 2022-го. Идея установить такой праздник принадлежит президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

29 мая 2014 года в Астане был подписал Договор о создании международного интеграционного экономического объединения на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Свои подписи под документом тогда поставили президенты России, Беларуси и Казахстана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Позднее к союзу присоединились Кыргызстан и Армения.

День военного автомобилиста Вооруженных сил России

29 мая в России отмечается День военного автомобилиста. Дата установлена приказом министра обороны от 24 февраля 2000 года. В этот день в 1910 году по указу императора Николая II в Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота, ставшая прообразом всей будущей организации автомобильной службы ВС РФ. Создателем автомобильных войск России считается капитан Петр Секретов.

Всемирный день здорового пищеварения

29 мая в мире отмечается День здорового пищеварения. Проводится с 2004 года под эгидой фонда Всемирной гастроэнтерологической организации. Каждый год День здорового пищеварения посвящен определенной гастроэнтерологической проблеме, способам ее лечения и профилактике.

Также 29 мая отмечаются День ветеранов таможенной службы и Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

События 29 мая:

106 лет назад (1918 год) в Москве был открыт Институт физической культуры (cейчас – Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма).

105 лет назад (1919 год) наблюдения полного затмения Солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

85 лет назад (1939 год) была введена в действие телеграфно-телефонная магистраль Москва – Хабаровск.

71 год назад (1953 год) впервые была покорена Джомолунгма (Эверест). На ее вершину взошли Эдмунд Хиллари из Новой Зеландии и его непальский проводник (шерпа) Норгей Тенцинг.

35 лет назад (1989 год) омский юрист Алексей Казанник уступил свое место в составе Верховного Совета СССР будущему президенту России Борису Ельцину.

Кто родился 29 мая:

Английский писатель и философ Гилберт Кит Честертон (1874 – 1936).

Советская актриса театра и кино Янина Жеймо (1909 – 1987).

35-й президент США Джон Кеннеди (1917 – 1963).

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России Александр Абдулов (1953 – 2008).

Британский актер Эдриан Пол (1959).