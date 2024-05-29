Рокфеллер рассказал, как воспитывать детей, чтобы они стали еще богаче

В ряду знаменитых семей Рокфеллеры занимают особое место, фамилия стала ассоциироваться с богатством. Однако мало кто знает, что именно лежало в основе финансовой империи. Глава компании Rockefeller & Co. Дэвид Рокфеллер-младший рассказал про систему ценностей и традиций, которая помогла его семье правильно воспитать детей и приумножить их богатство.

Дэвид Рокфеллер-младший, один из потомков первого долларового миллиардера в истории Джона Рокфеллера и председатель компании Rockefeller & Co., раскрыл секрет, как вырастить детей богатыми. По его мнению, эти советы будут полезны и для людей со средним материальным достатком.

© Дэвид Рокфеллер-младший выступает на заседании клуба филантропов в Вашингтоне в 2013 году

Джон Рокфеллер основал компанию Standard Oil, обогатившую его семью, в 1870 году. Прошло почти полтора столетия, и потомки Рокфеллера сумели сохранить свой капитал. Наследниками этой семьи сегодня считаются 170 человек, чье состояние Forbes оценивает в 11 миллиардов долларов.

© Семья Рокфеллеров в самом начале XX века

По словам Дэвида Рокфеллера-младшего, это стало возможным благодаря соблюдению в семье нескольких принципов.

1. Семейные встречи

Регулярные встречи Рокфеллеров — одно из обязательных правил, которых придерживаются и старые, и молодые представители огромной семьи.

«Мы проводим семейные встречи дважды в год. Часто более 100 членов семьи находятся в одной комнате, например, на рождественском ужине», — сказал Рокфеллер.

Он также пояснил, что у Рокфеллеров есть традиция проведения так называемых форумов, в которых участвуют все члены семьи старше 21 года. На этих мероприятиях обсуждаются значимые вопросы, в том числе из сферы бизнеса.

2. Семейная история

Дэвид Рокфеллер говорит, как важно поддерживать семейную историю. По его словам, он и сейчас может поехать в усадьбу, где жил его прадед с детьми.

«Это знакомые места, которые передавались из поколения в поколение», — признается Дэвид Рокфеллер.

3. Отсутствие единой семейной монополии

Важным фактором успеха Рокфеллер назвал отсутствие такого явления, как семейная компания. В 1911 году правительство США потребовало разделить нефтяную монополию на более мелкие фирмы. Решение не только способствовало росту благосостояния Рокфеллеров, но и позволило семье не рассориться из-за бизнеса.

«Я думаю, нам повезло, что у нас не было одного бизнеса, который бы внес раздор в семью», — отметил Рокфеллер.

4. Благотворительность

По словам Дэвида Рокфеллера-младшего, ключевым фактором успеха семьи стало то, что детям с малых лет объясняли важность филантропии. Сам он сделал свое первое пожертвование в возрасте 10 лет. В распоряжении различных благотворительных фондов семьи, таких как Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund и David Rockefeller Fund, находятся в общей сложности пять миллиардов долларов.