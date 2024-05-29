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Открытие под слоем мусора: что нашли на дне самого глубокого колодца Херсонеса

На дне самого глубокого колодца Херсонеса археологи сделали неожиданную находку. Речь о сосудах, которые использовались в древней системе подъема воды. Обнаруженные элементы конструкции проливают свет на одну из важнейших страниц повседневной жизни древних людей, отметили исследователи.

Открытие под слоем мусора: что нашли на дне самого глубокого колодца Херсонеса
© Российская Газета

Археологам удалось найти детали античного водяного колеса после того, как они обследователи колодец, который ранее не был известен. По меркам Херсонеса он имеет значительную глубину - более 15 метров. На дне специалисты увидели глиняные сосуды высотой 25 см и толщиной стенок порядка 1 см, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Исследователи отметили, что такие сосуды применялись в древней системе подъема воды. В ряде стран Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья технология существует до сих пор.

Судя по первым полученным данным, колодец, на дне которого были сделаны находки, забросили в середине или второй половине 3 века до н.э. Использовать его перестали из-за смешения пресной и соленой воды.

Чтобы как следует обследовать яму, археологам нужно было очистить ее от мусора. Впрочем, и он представлял собой интересные артефакты (в основном, это битая посуда) рубежа 3-2 века до н.э. Кроме того, повторная засыпь пришлась на 10-11 века, когда в Херсонесе вели масштабную перестройку города.

Исследователи провели полную очистку и только тогда на дне нашли с десяток сосудов. Открытие подтверждает существование на этом месте древней водоподъемной конструкции.

Как отметила старший научный сотрудник музея-заповедника Екатерина Лесная, находки проливают свет на одну из "важнейших страниц повседневной жизни эллинистического Херсонеса". Это система использования водоподъемных механизмов.

Из-за особенностей грунта детали крепления конструкции обнаружить не удалось, но принцип действия ученые разгадали. По их версии, конусовидные сосуды могли крепиться к деревянному колесу с помощью веревочных обвязок. Таким образом создавалась "гирлянда из горшков". Устройство давало возможность поднимать воду небольшими порциями. Но это был непрерывный процесс и люди могли рассчитывать на глубину примерно 10-20 метров.

Ученый секретарь музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталья Гинькут уточнила, что эта система - своего рода древний прототип современного кулера.

"Колодец играл важную роль для людей, которые целый день могли находиться на жаре", - добавила она.

Исследователи подчеркнули, что найденные сосуды близки к аналогам, которые были обнаружены на Ближнем Востоке, а также при раскопках Афинской агоры. Для Северного Причерноморья - находки уникальные.

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