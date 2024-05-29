Открытие под слоем мусора: что нашли на дне самого глубокого колодца Херсонеса

На дне самого глубокого колодца Херсонеса археологи сделали неожиданную находку. Речь о сосудах, которые использовались в древней системе подъема воды. Обнаруженные элементы конструкции проливают свет на одну из важнейших страниц повседневной жизни древних людей, отметили исследователи.

Археологам удалось найти детали античного водяного колеса после того, как они обследователи колодец, который ранее не был известен. По меркам Херсонеса он имеет значительную глубину - более 15 метров. На дне специалисты увидели глиняные сосуды высотой 25 см и толщиной стенок порядка 1 см, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Исследователи отметили, что такие сосуды применялись в древней системе подъема воды. В ряде стран Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья технология существует до сих пор.

Судя по первым полученным данным, колодец, на дне которого были сделаны находки, забросили в середине или второй половине 3 века до н.э. Использовать его перестали из-за смешения пресной и соленой воды.

Чтобы как следует обследовать яму, археологам нужно было очистить ее от мусора. Впрочем, и он представлял собой интересные артефакты (в основном, это битая посуда) рубежа 3-2 века до н.э. Кроме того, повторная засыпь пришлась на 10-11 века, когда в Херсонесе вели масштабную перестройку города.

Исследователи провели полную очистку и только тогда на дне нашли с десяток сосудов. Открытие подтверждает существование на этом месте древней водоподъемной конструкции.

Как отметила старший научный сотрудник музея-заповедника Екатерина Лесная, находки проливают свет на одну из "важнейших страниц повседневной жизни эллинистического Херсонеса". Это система использования водоподъемных механизмов.

Из-за особенностей грунта детали крепления конструкции обнаружить не удалось, но принцип действия ученые разгадали. По их версии, конусовидные сосуды могли крепиться к деревянному колесу с помощью веревочных обвязок. Таким образом создавалась "гирлянда из горшков". Устройство давало возможность поднимать воду небольшими порциями. Но это был непрерывный процесс и люди могли рассчитывать на глубину примерно 10-20 метров.

Ученый секретарь музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталья Гинькут уточнила, что эта система - своего рода древний прототип современного кулера.

"Колодец играл важную роль для людей, которые целый день могли находиться на жаре", - добавила она.

Исследователи подчеркнули, что найденные сосуды близки к аналогам, которые были обнаружены на Ближнем Востоке, а также при раскопках Афинской агоры. Для Северного Причерноморья - находки уникальные.