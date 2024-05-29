«Нет» вертикальному футболу: как Семак менял «Зенит»

Шесть чемпионских титулов подряд – это уже настоящая гегемония. И именно Сергей Семак стал её архитектором. При этом нельзя сказать, что его тренерский путь в «Зените» был безоблачным и усыпанным розами. Наставник, бывало, публично выражал недовольство игроками и требовал трансферов. Но главное, постоянно менялся и прогрессировал. За шесть лет он провёл в «Зените» несколько революций, но всегда добивался результата.

© ФК «Зенит»

Аргентинский балласт

К концу сезона-2017/18 Роберто Манчини надоел в Петербурге всем, особенно болельщикам. В последнем туре «Вираж» скандировал фамилию Семака, тогдашнего тренера «Уфы». И летом специалист действительно прибыл в Удельный. Говорят, что не все в руководстве этого хотели, но на кандидатуре Семака, выступавшего за «Зенит» в бытность футболистом и входившего в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша, настоял лично Алексей Миллер.

© Паредес и Кокорин

В наследство тренеру досталась команда, завершившая сезон на пятом месте. С раздутым штатом – на контрактах находились больше 30 футболистов, из которых пятеро – аргентинцы. Как следствие, трансферная кампания была блёклой – прибыл только опытный, но возрастной и немотивированный Клаудио Маркизио. Семаку приходилось ставить игру, отталкиваясь от того, кто есть в его распоряжении. При том что некоторые (например, аргентинцы) не жаловали дисциплину и нового тренера.

Зимой «Зенит» оформил ключевые трансферы – удачно продал в «ПСЖ» Леандро Паредеса и на эти деньги за счёт приобретения Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса усилил каждую линию, кроме вратарской. Важно, что всех троих выбрал лично Семак. Они и стали важнейшими звеньями в тренерских построениях. А колумбиец остаётся ключевым футболистом и по сей день.

Азмун — Дзюба

Семак не раз перестраивал и тактическую схему. Если поначалу в поиске оптимальных сочетаний он метался от 4-2-3-1 до 3-5-2 и обратно, то затем надолго перешёл на 4-4-2 с убийственной связкой нападающих Сердар Азмун – Артём Дзюба.

© Азмун и Дзюба

Самый яркий аргентинец Себастьян Дриусси в новой расстановке получил нелюбимую позицию левого полузащитника и в итоге со скандалом покинул берега Невы.

Семак же уверенно гнул свою линию, не обращая внимания на отдельных недовольных. Крайне важно и то, что клубное руководство во всех спорных ситуациях оставалось на стороне тренера. Так было, например, в более позднем конфликте Семака с Дзюбой. Хотя у Артёма были огромный авторитет и связи.

Руководство прислушивалось к пожеланиям тренерского штаба относительно трансферов, и Семак получал в своё распоряжение топов. Таких как Малком и Дуглас Сантос. Правда, были и имиджевые удары: например, массовый уход игроков в «Сочи» в сезоне-2019/20. Составу «Зенита», помимо покупок, требовалась и чистка. А тут появился клуб, с помощью которого эту чистку можно было реализовать.

К стилю «Зенита» тоже были вопросы. Так, в сезоне-2019/20 питерцы стали рекордсменами РПЛ по кроссам в штрафную.

Нет вертикальному футболу

Изменение этого стиля требовало и перемен в расстановке. К сезону-2020/21 Семак отошёл от 4-4-2 в пользу 4-3-3 или 4-1-3-2. Ведь необходимо было одновременно находить место Дзюбе, Азмуну и Малкому. Последний, правда, частенько травмировался.

© Малком

Осень 2020-го стала одной из худших для Семака в «Зените». Команда с довольно приличным составом провалилась в группе ЛЧ с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». Но отличительной особенностью Сергея Богдановича были мудрость и хладнокровие. Он всё равно без труда выиграл РПЛ и затеял новую перестройку.

Новый «Зенит» стремительно отходил от вертикального футбола, и, чтобы этот процесс стал ещё быстрее, был приобретён техничный креативщик Клаудиньо. При этом Сергей Богданович сначала поднял линию обороны, а затем перешёл на схему в три центральных защитника.

Очередная революция состоялась, когда распалась связка Дзюбы и Азмуна – ключевых игроков прежнего «Зенита». Сначала уехал в «Байер» иранец, а спустя несколько месяцев Санкт-Петербург покинул и таргетмен. Но и это не сломало «Зенит». Семак в очередной раз продемонстрировал тактическую гибкость и умение трансформироваться.

То же ему пришлось делать и перед началом нынешнего сезона, когда на огромный контракт уехал в Саудовскую Аравию лучший бомбардир команды Малком. Прошедший чемпионат стал для Семака самым трудным за шесть лет в Питере. Но руководство вновь выразило наставнику полное доверие, а сам он менял и перестраивал команду даже по ходу сезона и в итоге взял с ней шестой подряд чемпионский титул. И можно не сомневаться, что летом затеет очередную революцию.