Зачем генпрокурор СССР Вышинский хранил донос на себя

После внезапной смерти Андрея Вышинского его кабинет, как и положено, тщательно обыскали. Заглянули и в сейф бывшего генпрокурора, в котором была обнаружена красная папка всего с одним документом. Это был донос на самого Вышинского, написанный на имя Сталина.

Вышинский и Сталин

Андрей Януарьевич Вышинский, родившийся в 1883 году в Одессе, провел большую часть своего детства в Баку. В молодости он увлекся революционной деятельностью, за что был отчислен с юридического факультета Киевского университета. Бывшему студенту пришлось вернуться в Баку, где он вступил в РСДРП. После раскола партии Вышинский примкнул к меньшевикам. Он оставался таковым до 1920 года, пока не понял, что большевики победили и для успешной карьеры необходимо перейти на их сторону. До революции его несколько раз арестовывали и в 1908 году приговорили к тюремному заключению. Считается, что именно тогда, в тюремной камере, судьба и свела Андрея Януарьевича с Иосифом Сталиным.

Многие историки утверждают, что Сталин составил протекцию Вышинскому при вступлении в ВКП(б). Далеко не все меньшевики удостоились такой чести и вообще умерли своей смертью. А Андрей Януарьевич не только окончил университет, но в 1935 году занял пост Генерального Прокурора СССР. И Иосиф Виссарионович сыграл в этом продвижении немаловажную роль. По одной из версий, вождь держал Вышинского сразу на двух крючках. Во-первых, Андрей Януарьевич стал большевиком слишком поздно, а во-вторых, именно он, будучи комиссаром милиции по указанию Временного правительства подписал ордер на арест Ленина. Этот расстрельный эпизод в биографии Вышинского никак не повлиял на его судьбу. А все потому, что он, как считает Леонид Млечин, был нужен Сталину для «законной» организации массовых репрессий.

Внезапная смерть и содержимое сейфа

После смерти Сталина Андрей Вышинский, который к тому моменту уже успел побывать министром иностранных дел, был отправлен в «почетную ссылку» представителем Советского Союза в Организации Объединенных Наций. Именно поэтому Вышинский умер не на родине, а в Соединенных Штатах. Как пишет Андрей Звягинцев в своей книге «Руденко. Генеральный прокурор СССР», 22 ноября 1954 года в Нью-Йорке во время диктовки речи по поводу создания Международного агентства по атомной энергии Андрей Януарьевич скоропостижно скончался. Официальной причиной его смерти был назван сердечный приступ. Однако многие были уверены в том, что Вышинский покончил с собой. И дело не только в том, что он умер всего через несколько месяцев после смерти Сталина: в сейфе бывшего генпрокурора страны был найден заряженный браунинг.

Впрочем, в сейфе Вышинского оказалось не только оружие, но и красная папка, в которой лежал всего один документ. Это был донос на Андрея Януарьевича, который написал Дмитрий Захарович Мануильский, известный деятель Коминтерна, на имя самого Иосифа Сталина во второй половине 1940-х годов. По словам адвоката Аркадия Ваксберга, Мануильский утверждал, что если бы Иосиф Виссарионович знал о Вышинском всю правду, он не стал бы верить такому «лживому человеку». Поэтому Мануильский и решил открыть глаза вождю. Однако Сталин переслал донос Вышинскому. По мнению Ваксберга, тем самым он посадил Андрея Януарьевича еще на один крючок. И этот «крючок» Вышинский хранил в сейфе, подальше от посторонних глаз.

Агент охранки

Олег Кутафин, автор издания «Инквизитор: Сталинский прокурор Вышинский», письмо Мануильского начиналось словами: «Дорогой и глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!». Далее Мануильский, который работал вместе с Андреем Вышинским и хорошо его знал, утверждал, что бывший генпрокурор страны (к тому моменту Вышинский возглавлял Юридическую комиссию при СНК СССР) был человеком без принципов, готовым служить любым руководителям и любым идеям ради собственной выгоды. Кроме того Дмитрий Захарович заявлял, что Вышинский до революции был связан с царской охранкой и выдал полиции нескольких бакинских большевиков. В письме значились 4-5 фамилий, которые очевидцы, присутствовавшие при вскрытии сейфа, не запомнили, поскольку они не были широко известны.

Серго Берия, сын Лаврентия Берии, уверенно говорил, что о связях Вышинского с царской охранкой знали многие, и в том числе Сталин. Однако, по мнению Берии-младшего, Иосифу Виссарионовичу было удобно держать под рукой такого человека как Андрей Вышинский. Более того, Серго Берия хоть и называет Андрея Януарьевича пешкой в руках Сталина, но считает того «пешкой инициативной, той, что и ферзя может взять». Дело в том, что прокурор не только поддерживал линию Сталина, но и активно ее развивал. Прекрасно осознавая шаткость своего положения, обусловленного прошлыми «подвигами», Вышинский пытался всеми силами угодить вождю. Так, признание подозреваемого он считал «царицей доказательств». Эта теория немало способствовала применению в СССР пыток и издевательств над арестованными.