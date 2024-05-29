Как на самом деле мог умереть сын Ивана Грозного

Еще со школьной скамьи всем известно, что царь Иоанн IV Грозный убил своего сына Иоанна. Сделал он это заостренным концом посоха и тут же к нему пришло раскаяние. Информацию эту мы почерпнули из школьных уроков истории и, разумеется, глядя на замечательную картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына», которая на самом деле называется «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Но было ли убийство? На этот вопрос попытались ответить ученые, опираясь на летописи и исследование останков несчастного царевича после эксгумации.

Смерть царевича Ивана нанесла решающий удар по многовековому правлению Рюриков и стала отсчетом новой эпохи, в которой после Смуты взошли на престол Романовы. Был ли мотив у Иоанна IV убивать своего сына? Легенда о роковом ударе посохом, нанесенном в припадке гнева, была рождена российским историком начала 19 века Николаем Карамзиным.

© Николай Михайлович Карамзин

Придворный историограф императора Александра I в своем историческом труде описывал убийство как результат политических разногласий между отцом и сыном. Дело было в разгар Ливонской войны, когда поляки вторглись в Московское царство и осадили Псков. Царь, проявив малодушие, решил начать переговоры с врагами и даже готов был пожертвовать Псковом, чтобы польский король отказался от дальнейшего наступления. Но царевич был молод, горяч и бесстрашен — в присутствии бояр он начал требовать, чтобы его отправили с войском на выручку осажденному городу и настаивал на продолжении войны.

© Осада Пскова войском Стефана Батория (1581-1582)

Гневливый царь в приступе ярости несколько раз ударил посохом сына, при этом один удар пришелся в висок и оказался смертельным. Тут же Иоанн IV опомнился и бросился к упавшему на пол сыну, но исправить ничего уже не мог. Иоанн Иоаннович умер не сразу — его смерть, согласно Карамзину, была мучительной и агония затянулась на несколько дней.

Нужно сказать, что эту детективную историю Карамзин не выдумал, а взял из 1-й Псковской летописи, которая упоминала о том, что Иоанн Грозный «поколол своего сына» в ходе спора о походе на выручку осажденному Пскову:

«Глаголют нецыи, яко сына своего царевича Ивана того ради остнем поколол, что ему учал говорити о выручении града Пскова».

В общем, это и все — конфликт упоминается вскользь и не совсем ясно, что имел в виду автор и закончилось ли все смертью.

© Иван Грозный у тела убитого им сына. Худ. В.Г. Шварц

Интересно, но легат Римского папы Антоний Поссевин, современник тех трагических событий, также получил информацию об убийстве отцом сына от своих лазутчиков при московском дворе. Эта история была еще более красочной и уже с участием женщины. Иезуиты писали в Рим, что беременная жена царевича вышла из своих покоев небрежно одетая и встретила в одной из палат царя. Тот, возмущенный неподобающим видом невестки, сделал ей замечание и отвесил пощечину, от которой женщина упала. От удара у нее произошел выкидыш и царевич обвинил в трагедии отца. Между ними произошел разговор на повышенных тонах,в конце которого государь вспылил и убил отпрыска.

© Летопись «Хронограф» начала 17 века также говорит о смерти царевича от руки отца, но без деталей

Сведения о моменте убийства у разных авторов различаются. Карамзин подал все так, как будто Иоанн IV наносил удары в состоянии аффекта. Папские агенты утверждали, что во время ссоры у царя было время одуматься — когда он первый раз занес над головой сына посох, его якобы остановил Борис Годунов. Смертельным оказался следующий удар, который никто не сумел или не захотел предотвратить.

Из всех версий следует, что отец не хотел убивать сына и все произошло спонтанно. Подтверждает это и тот факт, что царевича Иоанна царь очень любил и считал единственным своим наследником. Младший сын, Федор, в качестве кандидатуры даже не рассматривался, так как сам Грозный считал, что он не от мира сего и говорил о нем так: «…постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рожденный». Ему и пришлось унаследовать ненадолго московский престол.

Но что говорят многочисленные летописи тех лет, которые велись во многих монастырях Московии? Только псковская, о которой мы уже говорили, дает намек, а остальные вообще никак не упоминают насильственную смерть царевича. Все они нейтрально оповещают: «Преставися Иоанн Иоаннович»

© Константин Павлович Победоносцев

В 1885 году писатель и историк Константин Победоносцев был искренне возмущен новым полотном Ильи Репина и написал императору Александру III письмо. В нем он жаловался, что сюжет картины взят с потолка и из-за своей фантастичности она не должна быть представлена широкой публике. Митрополит Иоанн также был противником насильственной версии смерти царевича и в своей книге «Самодержавие Духа» писал о смерти наследника престола от тяжкой болезни. Отдельно автор отмечал, что ни одного прямого упоминания убийства отцом сына в летописях не встречается.

© Саркофаги Иоанна Грозного и его сыновей Федора и Иоанна в Архангельском соборе Московского Кремля

Но что говорит современная наука, которая имеет все возможности поставить крест на этой легенде и рассказать, как обстояли дела на самом деле? В 1963 году в Кремле были вскрыты захоронения Рюриков и останки царевича Иоанна тщательно исследовали. К сожалению, череп царского сына почти полностью разрушился и установить, была ли черепно-мозговая травма, не удалось. Зато выяснилось, что в костях и волосах наследника содержалась ртуть, причем в количестве, превышающем норму в несколько раз.

Теперь все ясно, скажете вы — бедного царевича отравили плохие бояре, как это было с членами царской семьи уже не раз. Но однозначно это утверждать тоже нельзя — останки всех членов царской семьи содержали ртуть в повышенных количествах. Да что там говорить — для захоронений эпохи Средневековья это было вполне обычным делом и в странах Европы.

Ртуть считалась универсальным медицинским средством и ее добавляли в мази, пилюли и притирки. На основе этого опасного металла делали косметические средства, а также замешивали краски. Так что попасть в организм Иоанна ртуть могла не только в качестве яда.

© Иван Грозный у окна. (Прав ли я..?). Худ. Андрей Шишкин

Возможно, сын Иоанна Грозного и был отравлен и постепенно умирал от интоксикации, но это не мешало царю ускорить его смерть ударом посоха. В общем, несмотря на усилия ученых, тайна смерти Иоанна Иоанновича так и осталась нераскрытой, и нам остается самим выбирать — верить Карамзину, папскому легату или версии с отравлением.