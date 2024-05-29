Разгадана тайна радиоактивных чернобыльских кабанов

Немецкие и австрийские ученые предложили новое объяснение необычно высокой радиоактивности кабанов, которые встречаются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает издание IFLScience.

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Во время чернобыльской катастрофы в 1986 году произошел выброс цезия-137. Период полураспада этого радиоактивного изотопа составляет 30 лет, поэтому за минувшие годы уровень заражения сократился примерно вдвое. По неизвестной причине это не затронуло кабанов, живущих в окрестностях АЭС. Они остаются почти такими же радиоактивными, как и прежде.

Разгадать эту тайну удалось специалистам из Венского и Ганноверского университетов. Изучая баварских кабанов, они обнаружили в их мясе цезий-135 — изотоп цезия, выбросом которого сопровождались испытания ядерного оружия. Его период полураспада гораздо дольше, чем у цезия-137, и составляет 2,3 миллиона лет.

Ученые предположили, что чернобыльские кабаны также заражены цезием-135. В сочетании с заражением цезием-137 это может объяснять их повышенную радиоактивность.

Оба изотопа накапливаются в плодовых телах элафомицесов — подземных грибов, которыми лакомятся кабаны. Поскольку цезий медленно проникает через почву, элафомицесы до сих пор впитывают и цезий-135 из ядерных бомб, взорванных в годы Холодной войны, и чернобыльский цезий-137. В результате уровень заражения этих грибов значительно выше, чем на поверхности.

Ранее сообщалось, что на пляже курортного города Марбелья в Испании ищущие еду кабаны обокрали отдыхающих. Они перелезли через шезлонг и засунули морды в полиэтиленовый пакет из супермаркета, пытаясь найти продукты.