«Зима ужаса»: что случилось в Европе в 1950 году

«Зима террора» или «зима ужаса» - именно так называют европейцы сезон 1950-1951 годов. Именно в этот период в Швейцарии, Австрии, Италии и некоторых других странах погибли десятки, а то и сотни жителей. Всему виной – природные аномалии.

Серии лавин и причиненный ущерб

Сезон 1950-1951 годов вошел в историю некоторых европейских стран как «Зима ужаса» или «Зима террора» (Winter of Terror). Тогда, как пишет в своей книге «Экология в действии» Фред Сингер («Ecology in Action», Fred Singer), в Альпах сошло небывалое количество серий снежных лавин: их было 649. Наибольший ущерб был нанесен Австрии. Основным пострадавшим районом был австрийский Форарльберг, где в результате схода лавин погибло 125 человек. 57 человек погибло только в одной деревне Блонс. Всего же количество жертв «Зимы террора» в Австрии достигло 135 человек. Кроме того, были стерты с лица земли многие населенные пункты и уничтожены огромные площади леса.

Сходы лавин на территории Швейцарии унесли 92 жизни. Все погибшие проживали в кантоне Вале. Пострадал в швейцарском кантоне и крупный рогатый скот: не менее 500 голов погибло от стихийного бедствия. Как и в Австрии, в швейцарском кантоне были разрушены сотни строений. По самым скромным подсчетам, количество разрушенных зданий приближалось к тысяче. Были повреждены и экономически значимые леса. Серьезные потери понес и город Андерматт, расположенный в Альпах. Всего за один час на него обрушилось 6 снежных лавин, которые привели к смерти 13 жителей. Погибшие были и в Югославии, и в Италии. Всего «Зима террора» отняла жизни у 265 европейцев.

Причины схода лавин

О причинах схода такого количества лавин долго гадать не пришлось. Батыр Каррыев, автор издания «Катастрофы в природе», со ссылкой на труд доктора Цинга «Условия погоды и состояние снега в 1951 году в Швейцарских Альпах», утверждает, что всему виной были погодные условия, которые и вызвали массовый сход лавин в Альпах. Дело в том, что в этот период на данной территории в течение короткого времени наблюдались обильные снегопады. По словам Цинга, «столь обширное выпадение осадков для Альпийской области – большая редкость». Не успевая достичь определенного уплотнения, массы снега отрывались даже там, где лавин никогда не было. Примечательно, что Цинг писал о том, что «Зима террора» может повториться.

В снежном плену

Зимой 1950-1951 года жители Швейцарии, Австрии, Италии и других стран не могли представить, когда сход лавин закончится. Снег продолжал падать, а сильный ветер только способствовал его накоплению. Ситуация усугублялась также и тем, что люди, проживавшие в некоторых районах, были отрезаны от цивилизации. Почту, а также предметы первой необходимости в такие населенные пункты сбрасывали на парашютах с самолетов. Спасательные работы, конечно, велись, но их осуществление было проблематичным из-за того, что лавины сходили одна за другой. Так, в упомянутой ранее австрийской деревне Блонс спасатели, пытаясь освободить пострадавших из снежного плена после первой лавины, были похоронены под второй. По этой же причине к ряду поселений оказалось попросту невозможно пробраться.

Последствия «зимы террора»

Катастрофическая зима 1950-1951 годов вызвала волну негодования среди населения, следствием чего стали призывы к действиям по обеспечению безопасности людей, живших в горных районах. Требовались фундаментальные исследования в данной сфере и их практическая поддержка, а также система предупреждения о сходах лавин. В результате, к примеру, в 1954 году в швейцарском кантоне Вале были возведены лавинные барьеры для предотвращения аналогичных трагедий. С 1953 года стали разрабатываться и такие эффективные методы, как защитные леса, посаженные на критических горных склонах. Составлялись карты опасных территорий, а Институт исследований снега и лавин (SLF) начал делать более развернутые прогнозы. Принятые меры показали свою эффективность в 1999 году, когда было замечено такое же количество лавин, как и в 1951 году, но с меньшим количеством смертей. Судя по всему, это было связано именно с теми новшествами, которые были внедрены после «Зимы террора».