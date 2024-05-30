В Помпеях нашли детские рисунки 2000-летней давности

Среди руин Помпеев найдены античные граффити с изображением сражающихся гладиаторов. Ученые считают, что эти каракули позволяют лучше понять образ мышления древних римлян, сообщили в археологическом парке. Результаты исследования описаны в электронном журнале Scavi di Pompei.

© Parco archeologico di Pompei

Рисунки углем были обнаружены среди развалин двора Casa del Secondo Cenacolo Colonnato (Дом с колоннадой Второй Тайной вечери). Исследователи говорят, что рисунки были созданы детьми, вероятно, 5-7 лет. Это подтверждается тем, что рядом был нарисован силуэт маленькой руки, обведенной углем. Граффити предполагают, что древнеримские дети посещали амфитеатры, чтобы посмотреть на кровавые зрелища.

Граффити были обнаружены на одной из стен коридора возле служебного двора, примерно в 1,5 м от уровня пола. Дети, вероятно, забрались на строительные леса. На рисунках изображены два гладиатора, обращенные друг к другу, рядом сцена венитио — охотничьих игр — также с двумя бойцами, вооруженными длинными копьями. Они, похоже, собираются сразиться с парой диких кабанов. Справа — голова хищной птицы, предположиительно, орла.

В другом помещении, скорее всего, предназначенном для хранения амфор, на стенах появилась еще одна серия рисунков, опять же на не очень большой высоте, между 0,20 и 0,50 м от уровня пола. Это три небольшие руки, обведенные углем, две сцены сражения гладиаторов, две фигуры, играющие с мячом, кабан, и, наконец, сцена рукопашной борьбы, на которой один из двух бойцов лежит.

Помимо рисунков, недавние раскопки обнаружили новые останки погибших: мужчины и женщины возле главного входа в Доме художников за работой. Эта вилла получила свое название из-за того, что была заполнена горшками с краской и мисками для смешивания, как будто бригаде рабочих пришлось покинуть дом, когда произошла катастрофа.

В этом же здании были открыты фрески с изображением богов, а на еще одной стене необычная картина, показывающая ребенка в капюшоне и дорожном плаще, окруженного большими гроздьями винограда и гранатов, рядом с ним — маленькая собачка. Размещенная возле проема, выходящего в сад, сцена создает с садом игру перспективы. Ученые предполагают, что этот мальчик мог быть сыном хозяев дома.