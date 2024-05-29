Моряцкие татуировки: что они могут рассказать о своем владельце

Татуировки у моряков – своеобразный паспорт, способный рассказать о жизненном пути человека, на чьё тело они нанесены. Также моряцкие «рисунки» часто делались «на удачу», выполняя функцию оберега. Имели они и практический смысл – погибшего моряка можно было опознать по характерным «татушкам».

Татуировка-паспорт

Моряки, которые совершали плавание по Атлантическому океану, наносили на тело якорь. Те, кто проходил «под парусом» первую тысячу морских миль получал возможность набить воробья, а после пяти тысяч мог похвастаться изображением на теле ласточки. Моряк, пересекавший экватор, становился обладателем татуировки с Нептуном или морской черепахой, проходивший через мыс Горн – с парусным кораблём, побывавший в Китае – с драконом или морским змеем, в Японии – с гейшей.

Татуировки-обереги

Морское ремесло – дело опасное. Моряки рисковали жизнью чуть ли не каждое мгновение, поэтому они рассчитывали не только на свой профессионализм, но и удачу. Чтобы привлечь её, морские волки часто прибегали к татуировкам. Так, существовало поверье – выжить после кораблекрушения помогут изображения на внешней стороне стоп свиней и петухов (второе значение – на столе всегда будет яичница с беконом, так что голод не страшен). «На удачу» на теле появлялись рисунки черепов, спасательные круги и маяки, дельфинов и анаконд, русалок и наяд.

А татуировка женщины должна была скорее вернуть морского волка домой. Ещё одна традиция – наносить фразу «hold fast» (держи крепче), буквы которой располагались на фалангах пальцев. Считалось, что это позволит сноровистее управляться со снастями и крепче вцепиться в канат при угрозе упасть за борт.

«Профессиональные» татуировки

Скрещенные якоря, наколотые на кисти между указательным и большими пальцами, означали, что моряк является помощником боцмана. «Розу ветров» на руке кололи штурманы, а двух чертей на ягодицах – кочегары.

«Любовные» татуировки

Морское ремесло – дело, ассоциирующееся с мужеством, смелостью и трудностями. Но это не мешало морякам быть сентиментальными и романтичными. Они любили наносить на тело сердце с инициалами любимой, два сердца, объятые языками пламени, розу с кинжалом.

Были распространены и изображения обнажённых красавиц. Правда, уже в XIX веке попасть служить на военный корабль с такой «отличительной чертой» было непросто. Порой морякам приходилось делать дополнительные «татушки», прикрывающие голых дам.