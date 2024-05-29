«Метод Маргелова»: как «отец ВДВ» воспитывал своих сыновей

«Отец ВДВ» — Василий Маргелов никогда не давал расслабляться даже самому себе. Поэтому и своих сыновей он воспитывал в соответствующем духе. Несомненно благодаря «маргеловским» методам судьбы детей генерала сложились соответствующим образом.

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Пять сыновей

Василий Филиппович Маргелов, основатель Воздушно-десантных войск, был женат трижды, и все жены рожали ему исключительно сыновей. Первая супруга Маргелова, Мария, в 1931 году подарила супругу старшего сына Геннадия. Как пишет в своей книге «Генерал Маргелов» Олег Смыслов, Мария не выдержала кочевой и вечно неустроенной офицерской жизни и ушла из семьи, оставив Геннадия с отцом. Точнее, мальчик находился на попечении бабушки и дедушки — родителей Василия Маргелова. Затем «отец ВДВ» женился на учительнице Феодосии Селицкой. В этом браке у четы появились сыновья Анатолий и Виталий. Маргелова и Селицкую разлучила Великая Отечественная война.

Тогда же, в годы войны, Василий Филиппович познакомился с Анной Куракиной. Этой любви было суждено пережить все невзгоды трудных военных и послевоенных лет. Незадолго до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Куракина окончила медицинский вуз и службу на фронте проходила в качестве врача-хирурга. Именно Анна Александровна оперировала раненого Маргелова. В отношения они вступили в 1943 году, а спустя 4 года зарегистрировали брак в официальном порядке. К тому моменту Анна Куракина уже родила мужу мальчиков-близнецов: Василия и Александра. Таким образом, Маргелов был счастливым отцом пятерых сыновей.

Мужское воспитание

Для того, чтобы воспитать из сыновей настоящих мужчин, Василию Маргелову потребовалось приложить немало усилий. Василий Филиппович никогда не сюсюкался с детьми, особых нежностей не разводил, но и руку на них не поднимал. Сын генерала, Александр, вспоминал, что по выходным отец организовывал для всей семьи лыжные прогулки. Он устраивал сыновьям «игры на выживание»: при любой погоде и любом состоянии снега мальчики должны были преодолеть на лыжах не менее 10 километров. При этом им нельзя было отставать от главы семейства. Понятно, что Василий Филиппович не доводил детей до изнеможения и нередко специально снижал темп, ожидая их.

Будучи поборником строгой армейской физподготовки, Маргелов, поддерживая форму, сам регулярно занимался на различных спортивных снарядах и приучал к тому же сыновей. В частности, как утверждает автор издания «Александр Маргелов» Дмитрий Самородов, близнецы не только занимались на турнике и брусьях, но и ухаживали за ними, покрывая перед дождем и на ночь. Маргелов сызмальства приучал сыновей к военной службе. Летом Виталий, Василий и Александр выезжали в военные лагеря под Тулу. В то время там уже служил Геннадий, старший из братьев. Впрочем, Маргелов приобщал мальчиков и к культуре, чуть ли не каждый вечер семья отправлялась в театр. Особенно военачальник уважал оперетту и балет и никогда не пропускал премьер.

Дальнейшая судьба Маргеловых

Подобное воспитание «по-маргеловски» дало свои плоды. Четверо сыновей Василия Филипповича пошли по его стопам. Старший, Геннадий, во время Великой Отечественной войны сбежал к отцу на фронт, и тот предложил ему поступить в суворовское училище. Впоследствии Геннадий Маргелов окончил Академию имени Фрунзе и Академию Генштаба, где позже стал старшим преподавателем. Геннадий Васильевич дослужился до звания генерал-майора, был кавалером орденов Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени.

А вот Анатолий окончил радиотехнический вуз, работал в научно-исследовательском институте. Он стал автором более 200 изобретений в сфере ВПК. Так что даже его жизнь оказалась связана с армией. Брат Анатолия, Виталий, получил в МГУ диплом юриста и был рекомендован для работы в Комитете государственной безопасности СССР. Со второй половины 1960-х годов Виталий Маргелов служил разведчиком, часто выезжал в заграничные командировки. После развала СССР Виталий Васильевич занимал пост заместителя директора внешней разведки по оперативным вопросам.

Василий Маргелов-младший, один из близнецов, выбрал Институт восточных языков при МГУ. Василию предлагали поступить в аспирантуру, но он отказался и прослужил 8 лет в ГРУ ГШ в арабских странах. Он вышел в отставку в звании майора, после чего работал в Дирекции международных связей радиовещательной компании «Голос России». Александр окончил воздушно-десантное училище и академию бронетанковых войск. Он ушел из жизни в звании полковника, Героя Российской Федерации. Звание Героя было присвоено Александру Маргелову за опасные эксперименты по десантированию, в которых он участвовал еще в 1970-х годах.