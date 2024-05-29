Лучшие снайперы СССР: сколько всего врагов они уничтожили

Общепризнанный факт: лучшими снайперами в годы Второй мировой войны были советские снайперы. Достигнуть этого нам удалось потому, что еще с 1932 года в нашей стране широко развернулось движение «Ворошиловский стрелок». Граждане СССР, особенно молодежь, очень охотно обучались навыкам владения оружием. Значком «Ворошиловский стрелок» к началу войны в Советском союзе было награждено около 9 миллионов человек. Меткой стрельбе обучались как юноши, так и девушки.

Кроме того, опыт войны с Финляндией показал, насколько опасным может быть результативный снайпер, и какой страх может он посеять в рядах противника. После завершения этой кампании наше командование уделило подготовке метких стрелков особое внимание.

Самые результативные снайперы РККА

Безусловно, самым знаменитым из снайперов Великой Отечественной следует считать старшину 1-го батальона 39-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 12-й армии Михаила Ильича Суркова. На прикладе его оружия не хватало места для зарубок, ведь он уничтожил 702 немца.

Искусству меткой стрельбы Сурков учился с детства, в его родном поселке Большая Салырь Красноярского края все мужчины были охотниками. В тайге Михаил Сурков выучился не только белку в глаз бить, но и умению бесшумно подкрадываться к добыче, часами терпеливо ждать в засаде удобного момента, а также виртуозно читать следы. Все эти навыки сибирских охотников пригодились ему на войне. Сурков не просто умел стрелять без промаха, он славился умением обустроить себе «гнездо»» и проводить там в ожидании добычи много часов, ничем не выдавая себя, мог по сломанной ветке или смятой траве определить, где именно затаился противник. Михаил Сурков прошел всю войну, а после Победы работал у себя на родине председателем сельсовета.

Следующим по результативности был Владимир Гаврилович Салбиев. На его счету 601 уничтоженный враг. Салбиев родился в Грузии, на войну пошел добровольцем. Он служил в 3-м стрелковом батальоне 117 стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии. Начинал старшиной, войну закончил в звании гвардии младшего лейтенанта. Он создал взвод снайперов, который уничтожил более 800 солдат и офицеров противника. После войны Салбиев служил в уголовном розыске.

Третий по результативности снайпер РККА тоже родом из Грузии. Это Василий Шалвович Квачантирадзе. Он служил в 234-м стрелковом полку 179-й стрелковой дивизии 43-й армии Калининского фронта, уничтожил 534 бойца противника. Он сражался в Керчи и Сталинграде, освобождал Белоруссию и Прибалтику, был ранен несколько раз, обучил более 50 снайперов. После войны Василий Шалвович работал председателем колхоза.

На счету Ивана Михайловича Сидоренко около 500 убитых врагов. Иван Сидоренко родом со Смоленщины. Он тоже воевал на Калининском фронте. Капитан Сидоренко прославился не только как результативный снайпер, но и как организатор снайперского дела. Он подготовил более 250 снайперов! После войны Сидоренко работал горным мастером на шахте в Челябинской области.

Совсем немного отстал от Сидоренко Николай Яковлевич Ильин, сделавший на своем прикладе 494 зарубки. Гвардии старшина Ильин родился в Курской области. Он служил в 50-м гвардейском стрелковом полку 15-й гвардейской стрелковой дивизии, был одним из инициаторов снайперского движения в Сталинграде. В октябре 1942 года ему была вручена снайперская винтовка, на прикладе которой командование распорядилось прикрепить металлическую пластину с надписью «Имени Героя Советского Союза Х. Андрухаева» в память о героическом политруке, взявшем на себя командование ротой, когда погиб командир, и подорвавшем себя и вражеских солдат, чтобы не попасть в плен. А когда погиб и сам Ильин, на винтовке появилась табличка «Имени Героев Советского союза Х. Андрухаева и Н. Ильина». Это оружие было передано другому снайперу.

Следующий в семерке наиболее результативных снайперов – Иван Николаевич Кульбертинов. Его меткие пули настигли 487 солдат противника. Иван Николаевич – потомственный охотник-оленевод, родом из Якутии. Он сражался в рядах 23-й отдельной лыжной бригады 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии. На фронт был призван в 1942 году, а боевой снайперский счет открыл в начале 1943 года. Он освобождал Орел, Киев, воевал на Украине, в Польше и Германии. Иван Николаевич обучил 35 снайперов. Особенностью его стрелковой манеры была высокая, почти филигранная точность и аккуратность. Одной из любимых присказок Кульбертинова было:

«Не надо рубить топором там, где можно применить иголку».

После войны Кульбертинов работал кадровым охотником-прмысловиком, умер он в 1993 году.

За Кульбертиновым следует Владимир Николаевич Пчелинцев, на счету которого 456 уничтоженных врагов, и 14 побед в снайперских дуэлях — самом опасном виде боя для стрелков на дальние дистанции.. Пчелинцев – потомственный военный, на фронт пошел добровольцем, служил командиром взвода разведки 5-го стрелкового батальона 11-й отдельной стрелковой бригады. Он успел и повоевать, и поучаствовать в слетах снайперов. Летом 1942 года был назначен преподавателем Центральной школы инструкторов снайперского дела, и даже летал в США для участия в Международном съезде студентов-антифашистов. Вернувшись из этой поездки, Пчелинцев неоднократно выезжал на фронт для боевых стажировок курсантов и для участия в снайперской охоте.

Это лишь первая семерка наиболее результативных стрелков. В нее не вошел ни знаменитый Василий Зайцев (242 зарубки на прикладе), ставший героем Сталинградской битвы, ни Михаил Лысов, сбивший из снайперской винтовки бомбардировщик Ju-87, ни Людмила Павличенко – самая результативная женщина-снайпер, «уложившая» 309 фрицев.

Сколько всего немцев уничтожили наши стрелки

В целом список самых результативных снайперов РККА насчитывает 415 человек, при этом замыкают список стрелки, на счету которых «всего» более 50-ти уничтоженных противников. Лишь первая десятка наших снайперов за войну уничтожила 4200 фрицев, и надо понимать, что это – только подтвержденные случаи. А на счету снайперов первой двадцатки – 7400 врагов.

Кроме того, есть на счету наших «ворошиловских стрелков» и сбитые самолеты, и враги, уничтоженные в рукопашных схватках, и враги, расстрелянные из пулеметов. Но все же, главным оружием снайперов РККА всю войну оставалась снайперская винтовка Мосина.

Самые результативные снайперы противника

Справедливости ради следует сказать и об уровне подготовки наших противников. Например, наиболее результативный немецкий снайпер Маттиас Хетценауэр -- ефрейтор 144-го полка горных егерей 3-й горнострелковой дивизии. Он смог поразить 345 бойцов Красной армии. Это качественный уровень мастерства, но, по сравнению с показателями наших снайперов, средний.

Все дело в том, что Вермахт озаботился подготовкой снайперов лишь к концу 1942 года. При этом немцы использовали и советские винтовки, и наши же трофейные учебные фильмы. Неудивительно, что на должный уровень немецкие стрелки вышли лишь к 1944 году.

Гораздо более результативным был знаменитый финн Симо Хяюхя, на счету которого, как считается, более 500 человек. Но и он не дотянул до первой тройки наших снайперов. К тому же, есть веские подозрения даже и в этой цифре: в отличие от РККА, у финнов для учета убийств не требовались показания минимум нескольких свидетелей. А сам Хаюхя вел бой в одиночку и никогда не называл точного числа своих побед.