«Суперметеотрон»: как «стреляло» советское «погодное оружие»

В советское время ученые регулярно создавали проекты, с помощью которых хотели «покорить природу». Многие их них не привели ни к какому результату и остались гениальными идеями лишь на бумаге. Одной из таких разработок был «Суперметеотрон», который должен был искусственно вызывать дожди.

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Создание «Метеотрона»

За несколько лет до советского изобретения французский ученый разработал метеотрон, предназначенный для вызывания осадков. Устройство формировало сильный поток теплого влажного воздуха и направляло его вверх. После этого над метеотроном образовывалась зона пониженного давления, способная создать циклон.

Суперметеотрон и его испытания

Советские ученые решили создать собственный аналог Метеотрона. По их планам, изобретение должно было решить проблему высыхающих водоемов: Аральского моря, Севана, сибирских рек и др.

В 1979 году специалисты построили Суперметеотрон, который работал с помощью шести турбореактивных двигателей от самолета Ту-104. Они располагались шестилучевой звездой и закреплялись на опорах, залитых в бетон. Шесть реактивных струй, бьющих одновременно в центр шестиугольника, были развернуты на 90 градусов по вертикали и слиты воедино в форсажной башне десятиметровой высоты.

Суперметеотрон должен был разогревать воздух до 1100° C, а затем выбрасывать его вверх со скоростью свыше 500 м/с. Проектная мощность потока была равна 1 миллиону 127 тысячам киловатт, что было сопоставимо с мощностью двух довоенных Днепрогэсов.

Испытания советского Метеотрона проходили над озером Севан в Армении. Как рассказал в своей статье, опубликованной в журнале «Вокруг света» корреспондент Л. Филимонов, работы проводились там, потому что к тому моменту

«Севан, уникальный высокогорный бассейн и основной источник орошения засушливых, но плодороднейших земель Араратской долины, потерял уже миллиарды кубометров воды из своего запаса».

По словам начальника Управления гидрометеослужбы Армянской ССР С.В. Шагиняна, на Севане советское «погодное оружие» должно было «увеличить количество выпадающих на акваторию озера осадков с помощью активного воздействия на облака». Но сначала ученые должны были разобраться, как устроена атмосфера в данном регионе и «отыскать в нем облака», а затем «выжимать» их как пропитанную влагой губку.

Предполагалось, что устремленная вверх струя Метеотрона лишь запустит процесс — прогреет воздух над метеотроном и подтолкнет его к слоям с более низкими температурами. Далее формирование необходимых осадков должно было идти самостоятельно благодаря энергии неустойчивости, находящейся в атмосфере.

Тот же Филимонов отметил, что только благодаря неустойчивой стратификации может действовать «эффект метеотрона». Это означает неуклонное и равномерное понижение температуры воздуха, когда он удаляется от земли.

«Воздух, прогретый у земли солнцем или искусственным источником тепла, приобретает положительную плавучесть и устремляется вверх, проникая во все более холодные и менее плотные слои атмосферы. При этом его плавучесть (или выталкивающая сила — по закону Архимеда) непрерывно увеличивается. Соответственно возрастает и скорость подъема, достигая зачастую нескольких десятков метров в секунду. Так создаются восходящие потоки воздуха, способствующие образованию кучевых облаков и накоплению в них влаги, выпадающей в виде осадков», — отмечал журналист.

Испытания Суперметеотрона шли довольно долго, но нужного результата так и не дали. При этом затраты на его эксплуатацию превысили потенциальную пользу. Эксперимент было решено прекратить.