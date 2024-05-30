Гренцгенгеры: как немцы из ГДР наживались на СССР

Германскую демократическую республику (ГДР) часто называли «витриной социализма» — снабжение здесь было на порядок лучше, чем в других странах лагеря, что наглядно демонстрировало Западу достижения и преимущества социалистического строя и образа жизни. Однако разрыв в уровне жизни — как с коммунистическими, так и с капиталистическими государствами — способствовал появлению различных мошеннических явлений, одним из которых можно считать «гренцгенгерство».

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Ни туда, ни сюда

Гренцгенгерами (от нем. grenzgänger) считают тех, кто живёт в одной стране, но работать ездит за границу. Как правило это люди, обитающие в непосредственной близости к границе, частенько имеющие родственников за рубежом. Всего в Восточном Берлине и его социалистических пригородах в начале второй половины XX века, когда передвижение через границу между частями немецкой столицы было ещё свободным, по некоторым оценкам, насчитывалось порядка 60 тысяч человек, трудившихся в Западном Берлине.

Их положение существенно отличалось от положения других восточных немцев. Плата за коммунальные услуги, жильё и продукты в социалистическом ГДР рассчитывались исходя из заработной платы в стране, которая в целом была ниже, чем в капиталистических странах. С учётом уровня доходов на Западе гренцгенгеры могли позволить себе куда больше, чем их соотечественники. К тому же на чёрном рынке курс марки ФРГ был выгоднее официального, по которому расплачивались валютой в магазинах и киосках сети «Интершоп» — аналогах советских «Берёзок».

Властями «трудовые мигранты» воспринимались как люди, подпитывающие чёрный рынок валюты и к тому же зачастую несправедливо использующие государственные пособия.

Лишить ловкачей дополнительного бонуса удалось, лишь предписав им расплачиваться за социальные услуги марками ФРГ.

Охота за головами

Проблема, однако, заключалась не только в этом искусственном неравенстве. Гренцгенгеры наглядно демонстрировали утечку рабочей силы из ГДР, и это при том, что восточногерманские власти предпринимали огромные усилия, чтобы воспитать собственные кадры, нехватка которых остро чувствовалась после разделения страны.

На этом фоне даже начала процветать «торговля людьми»: крупные западные компании платили от 50 до трёх тысяч западных марок за каждого переманенного высококвалифицированного специалиста. Тайные бюро по вербовке имели такие крупные концерны, как АЭГ, «Крупп», «Мессершмитт», «Сименс», «Телефункен», «Флик».

Простор для спекулянтов

Благами социализма в ГДР пользовались, с другой стороны, и многие ушлые жители ФРГ. Например, западноберлинский безработный получал пособие от государства в размере от 60 до 140 марок – совсем немного по капиталистическим меркам и явно недостаточно даже для полуголодного существования. Однако при обмене в ГДР сумма превращалась в среднюю зарплату восточного немца.

Откровенные жулики доходили до того, что благодаря валютным спекуляциям практически за бесценок покупали в Восточном Берлине промышленные изделия: фотоаппараты, пишущие машинки, музыкальные инструменты, фарфор, а также продукты питания.

По подсчётам «Аргументов и фактов», ежегодный ущерб экономике ГДР от деятельности гренцгенгеров и спекулянтов достигал 2,5 миллиардов марок ежегодно. Общие потери народного хозяйства Восточной Германии за 12 лет открытых границ составили порядка 120 миллиардов марок, что почти равно сумме всех советских капиталовложений в народное хозяйство республики за период с 1950 по 1961 год.

Всё это стало одной из причин для начала экономических реформ, закрытия границы и возведения Берлинской стены.