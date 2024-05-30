«Тела складывали к стенке»: как в давке у станции метро «Немига» погибли 53 человека

30 мая 1999 года в Минске случилась одна из самых масштабных трагедий в истории современной Белоруссии. В давке, убегая от грозы в подземный переход, погибли 53 человека — в основном подростки. «Газета.Ru» пообщалась с очевидцем и восстановила ход событий у станции метро «Немига».

© Виктор Толочко/ТАСС

Пиво и музыка

В тот воскресный вечер у Дворца спорта в Минске проходил праздник — радиостанция «Мир» праздновала свое двухлетие фестивалем пива и выступлением популярной тогда российской группы «Манго-Манго». На площади, рядом со станцией метро «Немига» собралось более двух тысяч слушателей. В основном пришла молодежь — школьники и студенты.

Стояла очень жаркая погода, в небе не было ни облачка, но синоптики предупреждали, что вечером возможны дождь и гроза. В 20:00 на сцену вышли российские артисты.

Через 10 минут праздник обернулся трагедией.

«Мне было 18 лет, я в техникуме учился. В тот день мы отмечали день рождения кого-то из друзей и решили поехать на фестиваль. Собралась у нас компания из десяти человек», — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» события 25-летней давности Петр Воробьев.

Такие праздники у Дворца спорта проводились довольно часто, поэтому каких-либо сомнений, идти туда или нет, у Петра и его товарищей не возникло.

«Окрестные дворы были забиты подростками, они пили на лавках. Милиция следила за обстановкой, пыталась направлять людские потоки, но никаких ограждений выставлено не было. Когда начали тучи собираться, нас это не испугало, мы же выступления ждали. Тучи становились все чернее и чернее, а потом хлынул дождь с градом», — рассказывает Петр.

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© Место трагедии в подземном переходе у станции метро «Немига»

«Я понял, что люди на ком-то стоят»

«Чтобы спастись от града, я своей джинсовой курткой голову накрыл, у меня потом костяшки рук были в синяках от него. Огляделся, понял, что у зданий рядом козырьков нет. Ближайшее место, где можно укрыться от града, — переход в метро. А гром гремит, у кого-то от раскатов паника начиналась. Картина жуткая: люди бегут к укрытию и падают, а по ним — девушки на каблуках», — говорит Петр.

Ему почти удалось добраться до козырька перехода.

«Мне показалось, что люди меня окружают высокие, только потом понял, что они просто стояли на ком-то».

Толпа придавила его к стенке, Петр начал задыхаться. Помог друг.

«Он заметил меня и стал кричать: Петя, не лезь, давай через дорогу побежим! Благодаря другу я пролез назад и с трудом, но выбрался из толпы».

«Тела выносили и к стенке складывали»

Друзья попытались пробраться к переходу с другой стороны, но и там уже не было видно просвета — лежали трупы и покалеченные люди.

«Кто-то выносил тела и к стенке складывал. Мы не сразу поняли, что там происходит, в переходе было темно, поэтому мне показалось, что выносили мешки с песком», — вспоминает Петр. «Руки сильно болели от града, с нас текла вода, мы были в стрессе от происходящего, хотели скорее уехать домой. В метро толпу запустили не сразу, но нам удалось пройти».

Тогда не было мобильников, и интернет был не сильно развит, поэтому подробности произошедшего друзья узнали на следующий день.

«Только тогда уже я осознал, насколько там было опасно. Но из моих друзей никто не пострадал, все отделались легким испугом. А переживаниями мы с друзьями особо не делились — не хотели эту тему поднимать. После трагедии я старался пропускать массовые концерты и в толпе осторожно себя вести», — говорит Петр.

Рубцы на сердце Белоруссии

В давке погибли 53 человека, пострадало более 150. Большинство из них — молодые девушки и подростки. Только трое были старше — 36, 47 и 61 год. Погибли в давке и два сотрудника милиции.

Родственники погибших неоднократно подавали в суды иски на городские власти, правоохранителей и организаторов праздника. В ходе следствия были проведены экспертизы, показавшие несоответствия подземного перехода проекту. У левой стены основного лестничного схода не было поручня. Не было поручня и у правой стены бокового схода. Ступени лестницы были уложены с превышающим уклоном.

Также следствие посчитало, что работа милиции не была спланирована: инструктаж структурных подразделений провели формально, место праздника не оценили на пригодность для настолько массового мероприятия, не был организован специальный пункт управления силами, и не были выставлены посты наблюдения и наряды милиции на входе в подземный переход.

Несмотря на это, иски родственников отклонили суды разных инстанций из-за истечения сроков давности дел.

В 2002 году на выходе из подземного перехода установили мемориал в виде разбросанных по ступеням 40 роз и 13 тюльпанов — по количеству погибших женщин и мужчин. На нем написано «53 рубцы на сэрцы Беларусi. 30 мая 1999 года». На металлической плите высечены имена жертв трагедии. И отрывок из Евангелия от Иоанна: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек».