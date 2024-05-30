Как британцы защищались от похитителей тел

Студенты медицинского факультета в Великобритании XVIII века оказались в затруднительном положении. Раньше они использовали трупы казненных преступников, чтобы изучать анатомию. Но после введения более мягких средств наказаний, стали казнить только несколько десятков человек в год. Однако ежегодный спрос на тела для расчленения со стороны развивающейся медицины в десятки раз превышал это число. И тогда появилась печально известная тенденция красть тела прямо из могил. Но родственники вскоре разработали способ защиты от таких похитителей тел: могильный сейф.

Первый такой сейф был сделан около 1816 года. Они появлялись в самых разных вариациях, но у них была одна общая черта – вес, из-за которого эксгумация недавно умершего человека была невозможной.

Сейфы были разнообразными и замысловатыми: сложные железные решетки и плиты, уходившие в землю. Над землей им придавали еще больше веса с помощью камня или железа.

Так что же было внизу? Когда могила была вырыта, и в нее поместили гроб, на него клали плиту. Эта плита имела отверстия по бокам, в которые и продевались железные решетки.

Затем еще одну плиту (каменную или железную) помещали сверху. Гроб находился в надежной клетке, его содержимое – в полной безопасности, и мертвые могли спасть спокойно.

Причина создания такой конструкции была вполне очевидной. Похитители тел были очень искусны и готовы на все, чтобы извлечь труп из могилы. Конечно, они не делали это в открытую и обычно выкапывали гробы под покровом ночи. К тому же, на многих кладбищах были смотровые башни. Одним из популярных способов кражи было выкапывание лаза в 6 метрах от могилы.

Затем от этой дыры рыли туннель к гробу, и тело доставали горизонтально. Никто и не замечал, что могилу побеспокоили, потому что с внешней стороны все было в порядке. Многие пустые гробы были найдены значительно позже, и в них заметна такая форма вторжения.

До нас дошло не так много могильных сейфов, и причина тому – их не должно было быть так много. Их можно было использовать повторно. У двух людей были ключи, необходимые для того, чтобы открыть сейф и удалить его, так что это нельзя было сделать без извещения друг друга. После 5-6 недель тело в гробу разлагается так сильно, что уже не представляет собой ценности для анатома. Тогда сейф можно переместить и установить над следующей свежей могилой – если, конечно, родственники умершего готовы были заплатить.

А они были готовы. Церкви скупали могильные сейфы, а затем продавали их скорбящим. Чтобы избежать роста цен на эти сейфы, были организованы целые сообщества для их скупки. Каждый член этого сообщества мог использовать сейф за минимальную плату. Не члены сообщества тоже могли воспользоваться сейфами, но за определенную плату, естественно. Если уж викторианцы что и знали, так это как извлекать выгоду из любой возможности.

Но эпоха могильных сейфов пришла и ушла за пару десятилетий. В 1832 году был принят Анатомический акт. Все трупы, за которыми не пришли родственники, а также все желающие могли отдать свои тела для анатомических исследований. Это эффективно положило конец торговле трупами. Большинство сейфов переработали или нашли им другие применения (на фото выше). Покойные, наконец, могли спать с миром. Некоторые сейфы, правда, остались на своих местах – любопытный пережиток золотого века британских похищений тел.