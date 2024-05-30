Еще недавно, говоря о проблеме потепления климата, ученые и СМИ заостряли внимание на том, что в результате этого пагубного процесса повысится уровень Мирового океана, что приведет к наводнениям и затоплению части суши. В наши дни стало очевидным другое опасное последствие активного таяния вечной мерзлоты Сибири и Арктики – высвобождение из тысячелетнего ледяного плена опасных древних вирусов, способных нанести непоправимый ущерб человечеству и всему живому на планете, о чём на Восточном экономическом форуме 2021 года заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Причины потенциальной катастрофы

Наблюдаемое в течение века повышение средней температуры климатической системы Земли постепенно смещает установленные ранее границы природных зон, и белоснежные пустыни начинают покрываться зелёным ковром. Схожая картина наблюдается в некоторых уголках Сибири, где вечная мерзлота, оказывается не такой уж и вечной, и постепенно истончается, обнажая смертельную для людей проблему – замороженные вирусы.

По сути, находившиеся сотни и тысячи лет в природной криоконсервации патогенные микроорганизмы, о свойствах которых мало что известно, пробуждаются, неся с собой непредсказуемые последствия. По мнению Рае Квон Чунга, чтобы обезопасить человечество, учёные должны быть готовы к неожиданным вызовам и иметь в своём арсенале средства быстрого реагирования.

Первые "ласточки"

Впервые о проблеме пробуждения доисторических вирусов на международном уровне было завялено в Мадриде в декабре 2019 года, когда после проведения 25-й конференции ООН по климату, специалисты из 12 стран направили открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В этом послании, опубликованном для широкой публики в 2020 году в журнале «Infection, Genetics and Evolution» отмечалось, что в последние годы среди домашних и диких животных Российской Арктики всё чаще наблюдается всплеск заболеваний вызванных воскресшими древними патогенными микроорганизмами.

Клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, бешенство, оспа, бруцеллёз, сибирская язва – это ещё не полный список зоонозных, то есть возникающих в животной среде инфекций, способных передаваться человеку. Однако кроме известных учёным вирусов и бактерий, в законсервированных в толщах льда пузырьках атмосферного воздуха, а также в тканях мумифицированных ископаемых животных, извлечённых из сибирских могильников, могут находиться совершенно новые образцы опасных патогенов.

Для того чтобы избежать страшных эпидемий и обезопасить человечество, исследователи призвали правительства стран и международные организации разработать концепцию по изучению сконцентрированных в вечной мерзлоте палеовирусов.

Воскрешение вирусов

Но научные изыскания по этой тематике начались раньше, чем было составлено письмо в ВОЗ. Сначала учёным удалось обнаружить ДНК вируса оспы в кожных струпьях мумии египетского фараона Рамзеса V возрастом 3200 лет, а потом его нашли на 300-летних телах людей, обнаруженных в одном из освободившихся ото льдов могильнике Якутии. Эти патогены были нежизнеспособны, однако изучив их строение, биологи могут воссоздать характерную для них РНК и ДНК, вернув из небытия дремавший даже тысячелетия вирус.

Подобным образом в 2005 году был воссоздан вирус свирепствовавшего в начале XX века испанского гриппа. Спустя год французские специалисты возродили из небытия ранее неизвестный науке доисторический патоген, который не только проникал в физическую клетку, но ещё и вклинивался в её ДНК. Позже ему дали название Phoenix.

А настоящее воскрешение жизнеспособных древних вирусов произошло в 2014 году, когда чета французских эволюционных биологов обнаружила в исследуемом образце из сибирской мерзлоты патоген возрастом 30 000 лет, который был назван Pithovirus sibericum. Такое наименование неслучайно, ведь согласно греческой мифологии именно сосуд питос был подарен Зевсом Пандоре, которая открыв его, заполонила мир бедствиями, страданиями и болезнями.

Этот вирус, чей ДНК по размерам сравним с бактериями, считается самым крупным из всех известных на сегодняшний день вирусов, и, несмотря на то, что он инфицирует только микроорганизмы, учёных не оставляет тревога из-за его способности возрождаться спустя тысячелетия. Вполне возможно, что где-то в недрах замороженных сибирских могильников находятся патогены, опасные уже для человека, которые после таяния вечной мерзлоты, восстанут как птица Феникс и своим смертельным крылом накроют Землю. Через год в том же экземпляре вечной мерзлоты был определён очередной вирус-гигант — Mollivirus sibericum.

Российская палеовирусология

В марте 2021 года российские учёные заявили о начале системной исследовательской деятельности в сфере изучения древних вирусов, сохранившихся в останках животных, изъятых из растаявшего слоя вечной мерзлоты.

Специалисты из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и научные сотрудники Северо-Восточного федерального университета в Якутске первым объектом для анализа избрали биоматериал 4450-летней лошади, обнаруженной в Верхоянском районе в 2009 году.

Целью своей деятельности они видят не воскрешение палеовирусов, а их кропотливое изучение, для оценки опасности, потенциально угрожающей человечеству. Одним из факторов, побудивших учёных заняться этой проблемой стала вспышка сибирской язвы, зафиксированная засушливым летом 2016 года в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ходе работ, специалисты выясняли, что всплеск инфекционного заболевания произошел из-за таяния льдов и обнажения земляного покрова. Олени, пасшиеся на данной местности, съели растения, измазанные грязью, которая была заражёна патогенными микроорганизмами.

В результате эпидемии погибло свыше 2000 животных, было госпитализировано 72 человека, из которых одного ребёнка спасти не удалось.

Опасные зоны

К слову, к зоне повышенного риска относятся не только Сибирь и российская Арктика, но и покрытые вечной мерзлотой территории Гренландии и Антарктиды, а также горные ледники.

Так, американские учёные, проводившие исследование на тибетском леднике Гулия, во взятом цилиндрическом образце льда возрастом 15 000 лет, обнаружили массу необычных микроорганизмов.

Применив экспериментальный метод молекулярной биологии, специалисты выявили по меньшей мере 33 вирусных популяции, из которых 28 относились к неизвестным палеовирусам, сохранившим способность заражать бактерии.