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Советское кино для детей: от «Красных дьяволят» до «Отроков во Вселенной»

Советское кино до сих пор любят миллионы жителей бывшего СССР – страна уделяла большое внимание воспитанию юных поколений и вкладывалась в индустрию, постепенно расширяя тематические и жанровые границы. Для детей снимали военное кино, «красные вестерны», экранизировали классику мировой литературы и произведения современных писателей, в том числе научную фантастику и поднимающие сложные вопросы драмы. В те времена герои были смелыми и благородными, а нерадивые пионеры обязательно перевоспитывались, даже если для этого им приходилось оказаться в «Королевстве кривых зеркал» или летать на ковре-самолете. MIR24.TV рассказывает об основных вехах в истории советского детского кино.

Вечная классика: почему советское кино до сих пор любят миллионы жителей бывшего СССР
© Кадр из фильма «Старик Хоттабыч» (1956)

На самом деле идеи о создании детского кинематографа витали в Российской империи еще до прихода к власти большевиков, но именно СССР воплотил их в мощный проект. Если в конце XIX – начале ХХ века дети смотрели первые европейские картины, например, работы Жоржа Мильеса «Невероятное путешествие» и «Гулливер в стране лилипутов», то постепенно начали появляться отечественные лубочные экранизации русских литературных произведений, таких как басня Крылова «Демьянова уха», «Песня о вещем Олеге» и сказка «Царевна-лягушка». Снимали историческое кино («Петр Первый», «Ермак Тимофеевич»), образовательные фильмы об объектах культурного наследия и исторических деятелях («Московский Кремль», «Восьмидесятилетие графа Л.Н. Толстого», «Давыдов у себя на даче»). Первым же русским мультипликатором считается Владислав Старевич. 8 апреля 1912 года он представил публике мультфильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей и рогачей», эта дата сегодня отмечается как День российской анимации.

В годы Первой мировой войны России было не до кинематографа, новый период его развития начался после Октябрьской революции. Детское кино выделили в специальную область искусства как средство идеологического и художественного воспитания подрастающих поколений. И первым крупным успехом в области полнометражных детских фильмов стала картина Ивана Перестиани «Красные дьяволята» (1923) – экранизация одноименной повести Павла Бляхина. Длительность черно-белой ленты составляла 139 минут, она повествовала о приключениях трех юных разведчиков на полях Гражданской войны. В период с 1926-го по 1929 год было выпущено 25 детских фильмов, в том числе «Заводной жук» (1928), «Хочу быть летчицей» (1928), «Приключения Аришки» (1929).

© Кадр из фильма «Красные дьяволята» (1923)

Советское кино для детей: от «Красных дьяволят» до «Отроков во Вселенной»На новый уровень дело вышло после совещания по вопросам детского и школьного кино под председательством Надежды Крупской, созванного по предложению Агитпропа ЦК ВКП(б) 24 января 1927 года. На нем была принята программа развития индустрии, и вскоре в крупных городах СССР начали открываться молодежные кинотеатры, к тому же значительно увеличилось число детских сеансов в обычных кинотеатрах. Детское кино в то время в основном повествовало о борьбе пионеров за права рабочего класса за рубежом, против эксплуатации детей, жестокого обращения с животными, профессиональных стереотипов в отношении женщин.

В 1930-х советская власть провела массовую кинофикацию школ, а детская кинохроника стала самостоятельной отраслью документальной кинематографии. Так, с 1931 года выходил ежемесячный киножурнал «Пионерия», который показывал эпизоды революционного движения за границей, рассказывал о борьбе за выполнение пятилетнего плана и особое внимание уделял участию детей в социалистическом строительстве.

Первый звуковой детский фильм вышел на большой экран в 1933 году, это были «Рваные башмаки», история об участии детей рабочих в забастовочном движении. Режиссер и актриса Маргарита Барская поставила картину по собственному сценарию, написанному под впечатлением от газетной заметки о забастовке в Германии. Считается, что этот фильм заложил новые, игровые принципы работы с маленькими актерами: в кадре они чувствовали себя совершенно раскованно. А в 1935 году в Кремле состоялась премьера первого советского научно-фантастического фильма о покорении космоса – «Космический рейс» Василия Журавлева. Причем консультировал режиссера сам Константин Циолковский – основоположник теоретической космонавтики. По сюжету, Циолковский с двумя помощниками летит на Луну на гигантском ракетоплане «Иосиф Сталин»...

В 1936 году появилась киностудия «Союздетфильм», которой было поручено производство детских и юношеских картин. Если в первой половине 1930-х в СССР вышло 40 художественных детских фильмов, то с 1936-го по 1941 год – уже 80. Среди них – «Карл Бруннер» (1936), «Отчаянный батальон» (1933), «На луну с пересадкой» (1936). В 1939 году на «Мосфильме» режиссер Татьяна Лукашевич сняла трогательную комедию «Подкидыш», сценарий для нее написали Рина Зеленая и Агния Барто. Картина о маленькой девочке, потерявшейся в большом, но дружелюбном городе, популярна до сих пор. Еще бы – такой актерский состав: Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Рина Зеленая, Ольга Жизнева

31 декабря 1940 года на большой экран вышла картина «Тимур и его команда», поставленная Александром Разумным по сценарию Аркадия Гайдара. В центре истории, конечно, были пионеры, помогающие тем, кто нуждался в помощи, и ведущие непримиримую борьбу с хулиганами. Кстати, знаменитая повесть Гайдара появилась после сценария.

© Кадр из фильма «Руслан и Людмила» (1938)

Однако не пионерами едиными был жив детский кинематограф 1930-х, в то же время активно развивался, к примеру, жанр киносказки, как бы уносящий зрителя от суровой реальности. В 1938 году вышел черно-белый фильм Ивана Никитченко и Виктора Невежина «Руслан и Людмила». Александр Роу дебютировал со сказками «По щучьему велению» (1938) и «Василиса Прекрасная» (1939), Александр Птушко снял сатирический кукольный фильм «Новый Гулливер» (1935), «Сказку о рыбаке и рыбке» (1937) и «Золотой ключик» (1939). В то же время популярны у детской аудитории были, казалось бы, такие недетские фильмы, как историческая киноэпопея Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938), драма братьев Васильевых «Чапаев» (1934), трилогия Марка Донского «Детство Горького» (1938), «В людях» (1938) и «Мои университеты» (1939). Для самых маленьких экранизировали произведения Чуковского, Маршака, Катаева и других советских авторов.

В годы Великой Отечественной войны производство кино резко сократилось, но не остановилось. Киножурнал «Пионерия» рассказывал о подвигах детей на фронте и их жизни в тылу, на основе этих материалов в 1945 году был создан первый полнометражный документальный детский фильм «Повесть о наших детях». Продолжали выходить сказки, так, в 1941 году советский зритель увидел ленту Валентина Кадочникова и Федора Филиппова «Волшебное зерно» и «Конька-Горбунка» Александра Роу. В 1944 году Роу поставил на «Союздетфильме» сказку «Кащей Бессмертный» о том, как богатырь Никита Кожемяка возвращается в родную деревню и обнаруживает на ее месте пепелище – ее сожгли орды Кащея, который похитил Марью Моревну. Фильм вышел на большой экран 27 мая 1945 года.

Одним из важных примеров военного документального кино для детей стала лента «Жила-была девочка» Виктора Эйсымонта. Причем снимать картину о жизни детей в осажденном Ленинграде начали в 1943-м, сразу после снятия блокады. Декорациями служили настоящие виды военного города. Отвлечься же от страшных событий маленьким зрителям помогали приключенческие картины, такие как «Пятнадцатилетний капитан» (1945) Василия Журавлева – экранизация романа Жюля Верна.

В том же году вышли фильмы «Слон и веревочка» Ильи Фрэза и «Здравствуй, Москва» Сергея Юткевича (дебют Георгия Вицина), в 1946-м – «Сын полка» Василия Пронина, поставленный по одноименной повести Валентина Катаева, и «Каменный цветок» Александра Птушко. В 1947 году Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро создали знаменитую черно-белую «Золушку» с блистательными Фаиной Раневской, Эрастом Гариным и Яниной Жеймо. В 1948-м для детей помладше вышла поучительная «Первоклассница» Ильи Фрэза, для подростков и взрослых – тяжелая военная драма Сергея Герасимова «Молодая гвардия», снятая по одноименному роману Александра Фадеева. В том же году «Союздетфильм» превратился в Киностудию имени Горького.

© Кадр из фильма «Подкидыш» (1939)

Советское кино для детей: от «Красных дьяволят» до «Отроков во Вселенной»В послевоенные годы в детском кино получила развитие кинопублицистика, среди крупных работ можно назвать фильм «Школьные годы» Арши Ованесовой и Любови Перцовой. А в журнале «Пионерия» появились новые рубрики: «Юные туристы», «Изучай свой край» и «Украсим родину садами». Продолжились съемки игровых картин, так, Александр Птушко в 1952 году снял фильм «Садко», а в 1956-м – «Илью Муромца». В 1955 году Владимир Венгеров экранизировал роман Вениамина Каверина «Два капитана», а Геннадий Казанский в 1956-м – повесть Лазаря Лагина про пионеров, нашедших бутыль с джином, – «Старик Хоттабыч».

В 1950-х для детей много снимали по произведениям Гайдара («Дым в лесу», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «На графских развалинах» и пр.), вышли фильмы Ильи Фрэза по повестям Валентины Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» и «Отряд Трубачева сражается», комедия Анатолия Граника «Алеша Птицын вырабатывает характер» по сценарию Агнии Барто, приключенческий фильм о пионерах «Кортик» Михаила Швейцера и Владимира Венгерова.

Принципиально новый этап в истории советского кино, в том числе детского, начался с конца 1950-х. В 1959 году при киностудии «Мосфильм» было организовано Объединение детских фильмов. Вскоре оно выпустило дипломную работу Андрея Тарковского «Каток и скрипка» (1960), дипломную работу Алексея Салтыкова и Александра Митты «Друг мой, Колька!» (1961), «Алые паруса» (1961) Александра Птушко – дебют 16-летней Анастасии Вертинской. Появилось авторское кино, в котором стало меньше морализаторства и больше вопросов, а столкновение между миром детей и миром взрослых порождало драму.

Таковы, к примеру, «А если это любовь?» (1961) Юлия Райзмана, «Сережа» (1960) Георгия Данелии и Игоря Таланкина, «Дикая собака динго» (1962) Юлия Карасика и даже «Иваново детство» (1961) Тарковского. Грань между детским и взрослым кино стиралась, можно ли назвать только детским фильмом «Девочку и эхо» (1965) Арунаса Жебрюниса или «Белый Бим Черное Ухо» Станислава Ростоцкого? Вместе с тем появлялись яркие и легкие сатирические комедии, адресованные одновременно детям и взрослым, такие как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова (1964) и «Айболит-66» Ролана Быкова (1966). Ну а одним из главных детских кинохитов 1960-х стали «Неуловимые мстители» (1966) Эдмонда Кеосаяна – новая версия «Красных дьяволят» Бляхина. Картину настолько хорошо приняли, что режиссеру пришлось снять еще два сиквела: «Новые приключения неуловимых» (1968) и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1971).

С 1960-х в советском детском кино начал активно развиваться научно-фантастический жанр. В 1961 году Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев поставили картину «Человек-амфибия» по одноименному роману Александра Беляева, картина стала лидером советского кинопроката. В 1967-м Евгений Шерстобитов экранизировал роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», в 1973-м Ричард Викторов поставил картину «Москва – Кассиопея», а в 1974-м – вторую часть дилогии, «Отроки во Вселенной». В тот же период Андрей Тарковский представил свой «Солярис» (1972) по мотивам романа Станислава Лема и «Сталкера» (1979) по мотивам «Пикника на обочине» братьев Стругацких. Отголосками этой тенденции стали «Приключения Электроника» (1979) Константина Бромберга и суперпопулярная «Гостья из будущего» (1984) Павла Арсенова. Последние два фильма стали также воплощением моды на детские музыкальные фильмы. Здесь стоит вспомнить также «Приключения Буратино» (1975) и «Про Красную Шапочку» (1977) Леонида Нечаева, «Мэри Поппинс, до свидания» (1983) Михаила Квинихидзе, «Чародеев» (1982) Бромберга.

В 1973 году умерли Александр Роу и Александр Птушко, вскоре закрылось и Творческое объединение «Юность» при киностудии «Мосфильм». В 1980-х постепенно угасло научно-фантастическое детское направление в кино – оно требовало слишком много затрат. Ну а в жанр сказки ворвался Марк Захаров со своими печальными притчами скорее для взрослых, чем для детей: «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Убить дракона» (1988).

Если до 1960-х советское детское кино рисовало идеализированный образ ответственного советского школьника, пионера, борца с ложью и хулиганством, строителя великого социалистического будущего, то 1970-е и уже совсем разочарованные 1980-е оставили после себя несколько трагических картин о школе, открывающих теневую сторону детского и подросткового сообщества. Вспомним «Розыгрыш» (1976) Владимира Меньшова, «Чучело» (1983) Ролана Быкова и «Дорогую Елену Сергеевну» (1988) Эльдара Рязанова. С распадом Советского Союза индустрия вступила в глубокий кризис, но классика на то и классика, чтобы быть вечной.

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