Сенсационная планета Вулкан оказалась иллюзией

Международная научная группа под руководством астронома Эбигейл Берроуз из Дартмутского колледжа опубликовала статью, опровергающую выводы более раннего исследования о существовании планеты, похожей на Вулкан из фантастической саги "Звездный путь".

© JPL-Caltech

Работа под названием "Смерть Вулкана" опубликована в журнале The Astronomical Journal, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org. Статья посвящена планете HD 26965 b, открытие которой в 2018 году вызвало настоящую сенсацию.

Предыдущее исследование предполагало, что она вращается вокруг звезды HD 26965, которую также называют звездой 40 Эридана А. Повышенный интерес объект вызвал из-за своего сходства с вымышленной планетой Вулкан, родом с которой был Спок, один из главных героев популярной фантастической саги "Звездный путь".

Впервые Вулкан был назван родной планетой Спока в оригинальном телесериале 1960-х годов. Этот мир был уничтожен ромуланским злодеем по имени Нерон в фильме 2009 года. Новое исследование разочарует поклонников франшизы. Оно показало, что "родная планета Спока" на самом деле является своего рода астрономической иллюзией, вызванной пульсациями и колебаниями самой звезды.

Ученые, открывшие HD 26965 b и первыми сравнившие ее с вымышленным Вулканом, еще в 2018 году проявили осторожность и предупредили, что объект в реальности может оказаться "беспорядочным звездным дрожанием, маскирующимся под планету".

Тем не менее в своей работе они тогда сообщили об открытии "супер-Земли" - планеты больше Земли, но меньше Нептуна - вращающейся на 42-дневной орбите вокруг звезды, похожей на Солнце. По их расчетам, планета располагалась на расстоянии около 16 световых лет от нас.

В 2018 году исследователям еще не были доступны современные способы высокоточного измерения лучевой скорости. Но несколько лет назад на вершине Китт-Пик в Аризоне был установлен инструмент NASA-NSF. С его помощью впервые были произведены точные измерения.

Они показали, что "сигнал планеты" на самом деле представляет собой "мерцание чего-то на поверхности звезды, которое совпадает с 42-дневным вращением". Ученые предполагают, что мерцание может быть связано с движением более горячих и более холодных слоев под поверхностью звезды, которое может изменить сигналы лучевой скорости звезды. Словом, новое открытие на данный момент лишает звезду 40 Эридана А ее статуса возможной планеты Вулкан.