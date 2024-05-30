Почему «лихой кавалерист» Чапаев не ездил верхом

Василия Чапаева чаще всего изображают верхом на лихом коне. Однако на самом деле комдив, по крайней мере, в годы Гражданской войны предпочитал передвигаться на автомобиле. И на это у Чапаева были веские причины, связанные с его состоянием здоровья.

© Кадр из фильма «Чапаев»

Служба в пехоте

Впервые Василий Иванович Чапаев оказался в армии в ноябре 1908 года. Именно тогда он был призван на действительную военную службу. В декабре команда призывников была отправлена через пересыльные пункты Николаевска и Саратова в Киев. Однако в армии он пробыл недолго. Уже через несколько месяцев Чапаева демобилизовали. Официальной причиной демобилизации из царской армии до сих пор считается состояние здоровья комдива. Известно, что у Василия Ивановича было бельмо на глазу. Впрочем, есть версия, что удалению Василия Чапаева из армии поспособствовала казнь его брата Андрея за подстрекательство против императора.

Как бы то ни было, в сентябре 1914 года, в связи с началом Первой мировой войны, Чапаев снова был призван на службу. На фронт же он прибыл в составе очередного пополнения только в декабре. Приказом по 326-му пехотному Белгорaйскому полку от 4 января 1915 года он был зачислен рядовым в 1-ю роту, а вскоре даже определен в учебную команду полка, где готовились унтер-офицеры. В команду брали из числа лучших, и Василий Иванович попал в их число благодаря своему предыдущему, пусть и не совсем удачному опыту. Во время войны Чапаев не раз проявлял храбрость, за что не единожды был награжден и произведен сначала в младшие унтер-офицеры, минуя звание ефрейтора, а после и в старшие.

Ранения комдива

Понятно, что смелость Василия Чапаева не прошла для него без последствий. Как утверждала Евгения Чапаева, автор издания «Мой неизвестный Чапаев», в сентябре 1915 года в боях между пунктами Цумань и Карпиневка Василий Иванович получил ранение в руку и был отправлен в госпиталь. Перебитое сухожилие руки долго не заживало, поэтому в строй он вернулся лишь в конце ноября. Однако, еще находясь на лечении, Чапаев получил письмо от отца, который сообщил ему о том, что Пелагея Метлина, на которой будущий комдив успел жениться еще до войны, бросила троих детей и ушла к другому мужчине. Эта новость стала страшным ударом для Василия Ивановича, вследствие чего он принялся отчаянно искать гибели на поле боя.

Ситуация не изменилась и после того, как Василий Чапаев, воспользовавшись предоставленным после ранения отпуском, побывал дома. Пелагея вернулась к мужу и даже сфотографировалась вместе с ним. Однако как только Чапаев уехал, она взялась за старое и окончательно порвала с семьей. За годы Первой мировой Чапаев был ранен еще несколько раз. В частности в одном из боев Василий Иванович получил шрапнельную рану левого бедра и в августе 1916 года снова был отправлен на лечение в перевязочный отряд 82-й пехотной дивизии. Ранение оказалось тяжелым и надолго приковало Чапаева к постели. Он лечился в госпитале вплоть до Февральской революции 1917 года.

Эхо войны

Именно перечисленные ранения, полученные Василием Чапаевым в период Первой мировой войны (в особенности ранение в бедро) и стали причиной того, что лошадям он предпочитал автомобили. Историки считают, что Чапаев раньше других понял преимущества этого и других видов транспорта. Поэтому тачанки он заменил на бронеотряд, а для разведки, связи и боевых действий использовал аэропланы. Однако есть и те, кто думают, что красный командир питал к автомобилям настоящую страсть. Так, если верить Олегу Смыслову, автору издания «Любви все звания покорны», у Чапаева был «Форд» желтого цвета, который он называл «драндулетом».

Ни для кого не секрет, что популярности Василия Чапаева в немалой степени способствовал кинофильм братьев Васильевых «Чапаев» 1934 года, главную роль в котором исполнил Борис Бабочкин. Внучка комдива, Татьяна, осталась вполне довольна образом деда. В частности Татьяна Чапаева отметила, что признательна создателям картины за то, что они обратили внимание на то, что у комдива не было вредных привычек.

Однако Чапаева сказала, что с конем киношники все же не угадали. Многим запал в память знаменитый кадр, где Чапаев скачет верхом в бурке. Внучка командира рассказала, что не только на фронте, но и в тылу ее дед никогда не передвигался верхом, он почти всегда ездил на машине, а впоследствии даже имел в своем распоряжении самолет.