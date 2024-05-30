Офисные здания загрязняют атмосферу не меньше транспорта и промышленных предприятий

Американские ученые обнаружили, что современные офисные здания постоянно выделяют в воздух летучие органические соединения (ЛОС). Их вклад в загрязнение городской среды сопоставим с выбросами от транспорта. Команда исследователей изучила обмен загрязняющими веществами между воздухом снаружи и внутри помещений, результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports Sustainability.

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Цель исследования — максимально точно измерить содержание ЛОС в воздухе, поступающем в городские сооружения и исходящем из них. Полученные данные помогут понять, как присутствие людей и эксплуатация зданий влияют на качество воздуха в городах. Этот процесс до сих пор недостаточно изучен, особенно когда речь идет о современных офисных центрах со сложной системой вентиляции. Давно выявлено влияние транспортных, промышленных и биогенных выбросов на загрязнение воздуха, но вклад зданий раньше не принимали во внимание.

«Мы привыкли беспокоиться о фильтрации наружного воздуха, поступающего в здания. Но судя по результатам нашего исследования, пора рассмотреть возможность очистки воздуха, исходящего из офисов, домов и школ, чтобы сократить выбросы летучих органических соединений в окружающую среду», — сказал руководитель исследовательской группы Брэндон Бур.

Базой для полевых исследований стал офис открытой планировки в современном здании. Он постоянно проветривается с помощью независимой приточно-вытяжной установки. За месяц были изучены три типа распространенных загрязнителей городского воздуха: ЛОС, озон и мелкие твердые частицы. Содержание летучих соединений измерялось в режиме реального времени с помощью масс-спектрометра с высоким разрешением.

В ходе исследования выяснилось, что концентрация летучих органических соединений внутри офиса в 2-15 раз выше, чем снаружи, а выбросы ЛОС от зданий сопоставимы с транспортными, промышленными и биогенными выбросами. Современные офисные и торговые центры оснащены системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Когда городской воздух циркулирует по зданиям, его состав может существенно меняться из-за взаимодействия с приборами, людьми, воздухом и поверхностями в помещениях. Стройматериалы, внутренняя отделка, приготовление пищи, уборка и использование средств гигиены обеспечивают выброс в наружную среду газообразных и твердых примесей через систему вентиляции.

В частности, среди загрязняющих веществ были обнаружены силоксаны. Они содержатся в дезодорантах, духах, лосьонах и средствах для волос. При ежедневном уходе за волосами большое количество загрязняющих веществ попадает в наружный воздух через вентиляцию в ванных комнатах.

Чтобы снизить выбросы летучих соединений из зданий, ученые советуют уделять больше внимания использованию угольных фильтров и других технологий очистки воздуха — например, портативных фильтрующих устройств.