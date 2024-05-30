«Связанные ноги»: как китаянки страдали от древней жестокой традиции

В женской деревне «Связанные ноги» в Китае живет более 100 женщин, которые мучаются от последствий древнего обычая, когда девочкам в детстве ломали и перевязывали стопы. Эта практика появилась в Китае предположительно в начале X века. Маленькие ступни около тысячи лет были в стране признаком богатства и высокого статуса. В начале ХХ века общество сочло эту традицию отсталой и ее запретили, но она не ушла в прошлое сразу.

Деревню Люйи в провинции Юньнань еще называют Деревней женщин с забинтованными ногами. Здесь живет более 100 женщин от 70 лет, которым в детстве туго перевязывали ноги. Девочкам плотно привязывали к стопе все пальцы ноги, кроме большого, чтобы поменять ее форму. Это было популярно в богатых семьях, где наследницам не приходилось работать и, как следствие, будто бы не было необходимости использовать ступни. Изувеченные ноги в стране называли «золотыми лотосами».

Бинтовали ноги девочкам в возрасте от четырех до девяти лет. Это делали зимой, чтобы от низкой температуры боль притупилась и уменьшился риск заражения. Во время процедуры девочкам как можно короче подрезали ногти, затем сгибали стопу с такой силой, что пальцы вдавливались в подошву ноги и ломались, а потом накладывали повязку.

Крошечные забинтованные ноги женщины были символом богатства ее мужа, ведь он мог позволить себе держать жену в праздности. Для девочек из бедных семей бинтование было шансом выгодно выйти замуж, и их родители шли на это, несмотря на жалость к дочерям. Считалось, что матерям не следует проводить эту процедуру, поскольку они из сострадания не смогут затянуть повязку достаточно туго. Была даже пословица: «Мать не может любить одновременно свою дочь и ее ногу».

Теперь ноги этих женщин навсегда деформированы, пальцы прижаты друг к другу, а кожа сухая и потрескавшаяся.

© 100-летняя Луо Пу, живущая в деревне «Связанные ноги», показывает свои ступни

© 100-летняя Луо Пу, живущая в деревне «Связанные ноги», показывает свои ступни

Есть несколько легенд о том, как появилась традиция бинтовать ноги. По одной из версий, в Китае жил император, который влюбился в танцовщицу с перевязанными шелком ступнями. Другая гласит, что любимая наложница императора была косолапой и попросила его сделать бинтование обязательным для всех девочек страны, чтобы ее собственные ноги не считались уродливыми. Многие из версий о происхождении ритуала связаны с танцами. Поэтому женщины в Люйи продолжают танцевать и заниматься боевыми искусствами: в деревне даже есть танцевальная команда. Специальные туфли для занятий украшены золотыми лотосами.

86-летняя Чжоу Гуйчэнь показывает свою деформированную ногу. Кости всех пальцев, кроме большого, были сломаны и вдавлены в стопу, а затем долгое время «врастали» в нее под весом тела.

© Нога китайской аристократки

© Три девочки с деформированными ногами. Фото сделано незадолго до того, как бинтование официально запретили

Запретить бинтование пытались несколько раз, но традиция долго не уходила: в 1902 году соответствующий указ выпустил император династии Цин, а в 1921 году — новое правительство. Когда в 1949 году к власти в Китае пришли коммунисты, им удалось заклеймить обычай позором и добиться его отмены даже в отдаленных сельских районах. Последний известный случай бинтования произошел в 1957 году.