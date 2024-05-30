Самое позорное поражение: как австрийская армия сама себя разгромила

В 1787 году разразилась очередная русско-турецкая война. На сей раз в союзе с Екатериной II против Блистательной Порты выступил император Священной Римской империи Иосиф II. Правда, вояки из австрийцев оказались неважные. В 1788 году австрийская императорская армия совершила невиданный дотоле в военной истории «подвиг», одержав «победу» над самой собой.

«Пьяная битва»

Первоначально Иосиф II был полон решимости одолеть Турцию на Балканах и расширить пределы своей державы. В его войско записалось немало добровольцев из числа народов, много потерпевших от турок – сербов, венгров и валахов. Однако с самого начала на австрийскую армию обрушились неприятности. В Белграде тысячи солдат Иосифа заразились малярией. Турки же, напротив, показали себя отважными воинами, нанося австрийцам чувствительные удары.

17 сентября 1788 года стотысячное австрийское войско расположилось лагерем под городком Карансебеш в восточном Банате (ныне в румынском жудеце Караш-Северин). Солдаты и офицеры коротали время в тревожном ожидании. Уже стемнело, а турки, по мнению командования, могли нагрянуть с минуты на минуту.

Выясняя, нет ли поблизости неприятеля, гусарский авангард австрийцев перешёл реку Тимеш. На другом берегу кавалеристы то ли отобрали у какого-то крестьянина бочки с бренди, то ли купили шнапс в цыганском таборе. Вскоре «на запах» спиртного «подтянулись» пехотинцы, которые потребовали налить себе по кружке напитка. Из-за этого между представителями двух родов войск началась перепалка, которая затем переросла в драку. Конница попыталась отгородиться теми самыми бочками с бренди, а один из кавалеристов неожиданно выстрелил в пехотинца. Тут же в пьяном угаре кто-то начал стрелять в воздух и кричать «Турки! Турки!» Указанные события впоследствии дали повод называть происшествие в Карансебеше «коньячной битвой».

Но это лишь одна версия случившего. Согласно другой, панические слухи нарочно распустили солдаты-румыны, которые не слишком горели желанием умирать за австрийскую монархию. Зато они были не прочь ограбить обозы с запасами, воспользовавшись суматохой. Но то, что началось дальше, явно не входило ни в чьи планы.

Паника и отступление

Уже через несколько минут по всему военному лагерю распространился хаос и смятение. Так как никто не видел, что произошло за рекой, большинство откровенно перепугалось, услышав «новость» о приближении турок. Тем более, что захмелевшие кавалеристы, вскочив на коней, скакали во весь опор, оглашая воздух истошными криками. Многие бойцы вскочили и побежали. Увидев в темноте бегущие силуэты, другие принимали их за турок. Злую шутку сыграло и многоязычие австрийской армии. В немецком слове «Halt!» («Стой!» или «Хватит!») солдатам почудился турецкий боевой клич «Аллах!»

Две колонны австрийцев, столкнувшись в потёмках, открыли друг по другу огонь. Артиллерия начала палить по толпе своих же сослуживцев. Многих солдат затоптали вырвавшиеся из загона лошади. В довершение ко всему под напором толпы рухнул мост через реку, и десятки людей утонули.

Слыша шум, полки австрийцев утвердились в мысли, что турки действительно застали их врасплох, и теперь им остаётся лишь одно — спасаться бегством. Постепенно армия рассеялась с «поля боя».

«Битва при Карансебеше» едва не изменила историю дома Габсбургов, так как сам император Иосиф II чуть не погиб. Бегущие паникёры сбросили его с коня, и монарх непременно был бы затоптан, если бы не упал в реку. Адъютант Иосифа II погиб в суматохе. Только на рассвете бравые австрийцы обнаружили, что их никто не преследует.

Потери

Некоторые авторы называют грандиозную цифру потерь под Карансебешем: 10 тысяч человек. Однако на самом деле такое количество людей Австрия потеряла не за один день, а за весь период войны.

Согласно официальным документам, потери выглядят более «скромно», что неудивительно, поскольку настоящей битвы все-таки не было. Но из-за одного пьяного выкрика произошла трагедия: в результате «дружественного огня» и толкотни погибло 150 человек. По другой справке, армия потеряла около 563 убитыми. Ранено было 1200 человек, которых пришлось лечить в госпитале в крепости Арад.

Через пару дней после «битвы» в Карансебеш нагрянули турки, недоумевая, куда подевались австрийцы. Войско под командованием визиря Коджи Юсуфа-паши собрало на месте неприятельского лагеря большое количество брошенных пушек и припасов. Раненые солдаты, мучавшиеся на поле боя, не сумели объяснить туркам, что произошло – складывалось впечатление, что на австрийцев напал кто-то третий.

Для Иосифа II война с Турцией оказалась крайне несчастливой – он заболел и умер в 1790 году. Его преемник Леопольд II в 1791 году заключил с турками Систовский мир. Австрия бросила Россию сражаться в одиночестве против Османской империи, согласившись на минимальные территориальные уступки со стороны Турции.