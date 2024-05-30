Как мертвая фрейлина стала королевой Португалии

Как мертвая Инес де Кастро стала королевой Португалии
Говорят, что любовь побеждает смерть. Конечно, это образное выражение, но история португальского короля Педро I и его возлюбленной Инес де Кастро хорошо его иллюстрирует. Любовь монарха к своей невесте была настолько сильной, что свадьбе не помешало даже то, что женщина умерла. Эту пару называют португальскими Ромео и Джульеттой и за столетия их роман оброс множеством мифов.
События разворачивались в Португалии в 14 столетии. Сын короля Альфонсо IV, наследник престола Педро, был вынужден вступить в политический брак по настоянию отца. Его невестой стала принцесса Констанца Кастильская. Никаких теплых чувств к суженой инфант не испытывал — ничего личного, только династические цели и укрепление союза с соседней Кастилией.
Вместе с Констанцей в Лиссабон приехала многочисленная свита. В числе знатных дам, прибывших с невестой, была фрейлина Инес де Кастро. Наследник монархии увидел ее и влюбился с первого взгляда. Он тайно встретился с Инес и объяснился, а та ответила взаимностью.
Но на ход событий этот роман повлиять не мог — государственные дела прежде всего. Прошло 7 лет и жена Педро умерла при родах. Наследник погоревал для вида и полностью сосредоточился на чувствах к прекрасной испанке. Педро привез Инес во дворец и объявил отцу, что собирается на ней жениться. Король Альфонсо не мог допустить, чтобы этот брак состоялся.
Инес де Кастро была достаточно знатной, чтобы закрыть глаза на ее некоролевское происхождение. Дело было совсем в другом. Она происходила из кастильского рода, члены которого были рьяными сторонниками возвращения Португалии под власть Кастилии. У Инес были многочисленные братья, активно принимавшие участие в политических интригах кастильского двора. Король Альфонсо IV и его приближенные боялись, чтобы неискушенный в государственных делах Педро не попал под их влияние.
Убийство Инес де Кастро
От Инес старались избавиться самыми разными способами. Ее пытались дискредитировать, уговорить, подкупить и даже угрожали. Но чувства влюбленных становились только крепче и ничего не помогало. Отношения стремительно развивались и де Кастро родила Педро четверых детей. Король опасался, что они будут претендовать на португальский престол, что приведет к гражданской войне.
Приближенным короля удалось убедить его, что единственный выход — убить Инес. Чтобы Педро не помешал задуманному, его отправили в военный поход, а к де Кастро подослали наемных убийц. Существует легенда, что женщина бросилась в ноги королю и тот отменил расправу. Но вероятно все было иначе и ужасное убийство совершилось. Этому историческому событию посвящена картина Карла Брюллова «Смерть Инессы де Кастро», выставленная в Русском музее.
Полотно великого живописца не имеет исторической достоверности. Как умерла Инес точно неизвестно. По одной из версий ее закололи кинжалами три убийцы, по другой — женщину казнили по ложному обвинению в государственной измене. Но факт остается фактом — в 1355 году Инес де Кастро погибла.
Педро узнал о вероломном поступке короля и поклялся отомстить. Он поднял мятеж против своего отца и гражданская война, которой так не хотел Альфонсо, таки началась. Она продолжалась до самой смерти монарха в 1357 году. После этого Педро как законный наследник взошел на престол.
Мертвая королева
Говорят, что став королем, Педро первым делам расправился с убийцами любимой. Он лично убил их и вырвал им сердца. А потом новый монарх изъявил желание жениться на… Инес де Кастро. 25 июня 1361 года, спустя 6 лет после смерти, тело женщины извлекли из склепа и нарядили в свадебное платье. Труп усадили на трон и Педро I лично возложил на его голову корону.
После этого король заставил всех придворных преклонять колено перед мертвым телом и целовать ему руку. Таким образом они приняли присягу верности новой королеве. Сразу после жуткой церемонии мертвую Инес увезли в город Алькобаса и поместили в саркофаг королевской усыпальницы. Вероятнее всего, обряд понадобился лишь для того, чтобы любимую Педро I можно было похоронить с королевскими почестями.
Сам король Педро I правил недолго. В 1367 году он умер и его похоронили рядом с Инес де Кастро. Их саркофаги установлены друг напротив друга. Это сделали для того, чтобы в день Страшного суда король и королева смогли подняться из гробниц друг другу навстречу. Надпись саркофаге короля гласит: «Аte o fim do mundo…», то есть «До конца света…».
Многие историки ставят под сомнение эту романтическую историю. Нет ни одного документа, подтверждающего коронацию мертвой Инес де Кастро. Все записи об этом случае появились гораздо позже и из-за различий в фактах все они вызывают скепсис. Но португальцы верят в эту историю, сделав ее национальной легендой.
На основе трагической любви Педро и Инес создано несколько театральных постановок. А в 2009 году французские кинематографисты сняли художественный фильм «Мертвая королева».