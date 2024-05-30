Как мертвая фрейлина стала королевой Португалии

Говорят, что любовь побеждает смерть. Конечно, это образное выражение, но история португальского короля Педро I и его возлюбленной Инес де Кастро хорошо его иллюстрирует. Любовь монарха к своей невесте была настолько сильной, что свадьбе не помешало даже то, что женщина умерла. Эту пару называют португальскими Ромео и Джульеттой и за столетия их роман оброс множеством мифов.

События разворачивались в Португалии в 14 столетии. Сын короля Альфонсо IV, наследник престола Педро, был вынужден вступить в политический брак по настоянию отца. Его невестой стала принцесса Констанца Кастильская. Никаких теплых чувств к суженой инфант не испытывал — ничего личного, только династические цели и укрепление союза с соседней Кастилией.

© Инес де Кастро

Вместе с Констанцей в Лиссабон приехала многочисленная свита. В числе знатных дам, прибывших с невестой, была фрейлина Инес де Кастро. Наследник монархии увидел ее и влюбился с первого взгляда. Он тайно встретился с Инес и объяснился, а та ответила взаимностью.

Но на ход событий этот роман повлиять не мог — государственные дела прежде всего. Прошло 7 лет и жена Педро умерла при родах. Наследник погоревал для вида и полностью сосредоточился на чувствах к прекрасной испанке. Педро привез Инес во дворец и объявил отцу, что собирается на ней жениться. Король Альфонсо не мог допустить, чтобы этот брак состоялся.

© Король Потругалии Альфонсо IV

Инес де Кастро была достаточно знатной, чтобы закрыть глаза на ее некоролевское происхождение. Дело было совсем в другом. Она происходила из кастильского рода, члены которого были рьяными сторонниками возвращения Португалии под власть Кастилии. У Инес были многочисленные братья, активно принимавшие участие в политических интригах кастильского двора. Король Альфонсо IV и его приближенные боялись, чтобы неискушенный в государственных делах Педро не попал под их влияние.

Убийство Инес де Кастро

От Инес старались избавиться самыми разными способами. Ее пытались дискредитировать, уговорить, подкупить и даже угрожали. Но чувства влюбленных становились только крепче и ничего не помогало. Отношения стремительно развивались и де Кастро родила Педро четверых детей. Король опасался, что они будут претендовать на португальский престол, что приведет к гражданской войне.

Приближенным короля удалось убедить его, что единственный выход — убить Инес. Чтобы Педро не помешал задуманному, его отправили в военный поход, а к де Кастро подослали наемных убийц. Существует легенда, что женщина бросилась в ноги королю и тот отменил расправу. Но вероятно все было иначе и ужасное убийство совершилось. Этому историческому событию посвящена картина Карла Брюллова «Смерть Инессы де Кастро», выставленная в Русском музее.

Полотно великого живописца не имеет исторической достоверности. Как умерла Инес точно неизвестно. По одной из версий ее закололи кинжалами три убийцы, по другой — женщину казнили по ложному обвинению в государственной измене. Но факт остается фактом — в 1355 году Инес де Кастро погибла.

Педро узнал о вероломном поступке короля и поклялся отомстить. Он поднял мятеж против своего отца и гражданская война, которой так не хотел Альфонсо, таки началась. Она продолжалась до самой смерти монарха в 1357 году. После этого Педро как законный наследник взошел на престол.

Мертвая королева

Говорят, что став королем, Педро первым делам расправился с убийцами любимой. Он лично убил их и вырвал им сердца. А потом новый монарх изъявил желание жениться на… Инес де Кастро. 25 июня 1361 года, спустя 6 лет после смерти, тело женщины извлекли из склепа и нарядили в свадебное платье. Труп усадили на трон и Педро I лично возложил на его голову корону.

После этого король заставил всех придворных преклонять колено перед мертвым телом и целовать ему руку. Таким образом они приняли присягу верности новой королеве. Сразу после жуткой церемонии мертвую Инес увезли в город Алькобаса и поместили в саркофаг королевской усыпальницы. Вероятнее всего, обряд понадобился лишь для того, чтобы любимую Педро I можно было похоронить с королевскими почестями.

Сам король Педро I правил недолго. В 1367 году он умер и его похоронили рядом с Инес де Кастро. Их саркофаги установлены друг напротив друга. Это сделали для того, чтобы в день Страшного суда король и королева смогли подняться из гробниц друг другу навстречу. Надпись саркофаге короля гласит: «Аte o fim do mundo…», то есть «До конца света…».

© Королевский саркофаг в соборе монастыря Святой Марии в Алькобасе

Многие историки ставят под сомнение эту романтическую историю. Нет ни одного документа, подтверждающего коронацию мертвой Инес де Кастро. Все записи об этом случае появились гораздо позже и из-за различий в фактах все они вызывают скепсис. Но португальцы верят в эту историю, сделав ее национальной легендой.

На основе трагической любви Педро и Инес создано несколько театральных постановок. А в 2009 году французские кинематографисты сняли художественный фильм «Мертвая королева».