У древних мумий со всего мира обнаружили признаки атеросклероза

Принято считать, что болезни сердца и сосудов — следствие нездорового питания и других современных проблем. Но новое исследование, опубликованное в European Heart Journal, показывает, что сердечно-сосудистые заболевания преследуют человечество с незапамятных времен. Изучив мумии из семи различных культур, американские ученые обнаружили у них признаки атеросклероза.

© RPBaiao / Shutterstock.com

Некоторым из образцов — более 4000 лет. Это останки древних египтян, жителей низменностей в Перу и высокогорных Анд в Боливии, охотников-собирателей с Алеутских островов, гренландских инуитов, предков народа пуэбло и скотоводов из пустыни Гоби. Компьютерная томография показала, что более трети из 237 взрослых мумий имели признаки закупорки артерий.

Степень атеросклероза оценивалась путем подсчета пораженных сосудистых русел: аорты, сонной артерии и коронарных артерий. Большинство случаев соответствовало ранним стадиям сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто выявляют при компьютерной томографии у современных пациентов.

Результаты исследования позволяют предположить, что у людей есть врожденный риск развития атеросклероза — образования бляшек в артериях, которые могут привести к сердечному приступу и инсульту.

«Мы обнаружили атеросклероз во все периоды времени, вплоть до 2500 г. до н.э. — во всех семи культурах, у мужчин и женщин, у элиты и простых людей. Это еще раз подтверждает наши предварительные выводы о том, что атеросклероз — не просто современное состояние, вызванное нашим образом жизни», — сказал ведущий автор исследования, кардиолог Рэндалл Томпсон.

И все же, такие современные факторы, как курение, малоподвижный образ жизни и неправильное питание, усугубляют основной риск развития болезней сердца, связанный с естественным процессом старения. Поэтому врачи подчеркивают: тем более важно контролировать те причины, которые поддаются контролю.