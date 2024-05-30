Виктор Федоров: за что этого русского пилота прозвали «воздушным казаком Вердена»

Русский пилот Виктор Фёдоров в годы Первой мировой войны самоотверженно сражался на Западном фронте. За выдающиеся заслуги во Франции его прозвали «воздушным казаком Вердена», а в Германии делали всё, чтобы скорее взять в плен «надоевшего» аса.

Опасные увлечения

Виктор Фёдоров появился на свет в многодетной семье преподавателя русского языка в казахском городе Верный (современная Алма-Ата). Учился он в Харьковском университете, где и примкнул к партии социал-демократов. Данное увлечение привело к тому, что из вуза его отчислили. Пришлось возвращаться в Туркестан, где Фёдоров развернул революционную пропаганду в рядах РСДРП. На этот раз деятельность стала причиной возникновения проблем с законом. В итоге будущему русскому пилоту пришлось в 1908 году Россию покинуть.

После начала Первой мировой войны, узнав, что во Франции формируется русский батальон, 29-летний эмигрант поспешил записаться в него добровольцем. Изначально Фёдоров стал пулемётчиком, но после ранения решил переквалифицироваться, поступив в авиашколу в Дижоне на четырёхмесячные лëтные курсы.

В воздухе как дома

Свой выдающийся талант лётчика Фёдоров продемонстрировал впервые в битве под Верденом 21 февраля 1916 года (вошла в историю как «мясорубка»). Во время вылета на биплане Caudron G.4 он одолел немецкого пилота. Успех сопутствовал Фёдорову и дальше. В период с 14 марта по 2 апреля в 9 воздушных боях новоиспечённый лётчик сбил 8 самолётов противника, за что французское командование вручило ему Военный крест со звездой и пальмой, а через некоторое время ещё и Военную медаль (высшая награда армии Третьей республики). Немцы же на «русского воздушного казака Вердена» открыли настоящую охоту.

2 апреля 1916 года Фёдоров получил ранение в ногу, а вылечившись в 1917 году в качестве авиаинструктора приехал в Россию, где начал преподавать в отделе Гатчинской авиационной школы в Одессе. Ещё несколько побед «воздушный казак Вердена» одержал в 1918 году, за что получил орден Почётного Легиона. Таким образом, за годы войны русский ас 16 раз выходил победителем из воздушных сражений.

Роковой вылет

До конца мирового военного противостояния Фёдоров не дожил всего четыре дня. Пилот отправился на «свободную охоту», во время которой наткнулся на два десятка немецких бомбардировщиков, летевших в сопровождении истребителей. «Воздушный казак Вердена» прекрасно понимал, что силы неравны, но всё же ринулся в атаку. Он успел сбить два вражеских бомбардировщика до того момента, как подбили его.

Русский ас мастерски посадил пылающий летательный аппарат, но его схватили немцы и доставили в лагерь. В плену он находился недолго. Во Францию же лётчик вернулся с горловой чахоткой, от которой и скончался в Париже в 1922 году на руках у брата.