Какие отношения были между Сталиным и Крупской

Отношения супруги «вождя мирового пролетариата» Надежды Крупской и Иосифа Сталина простыми назвать нельзя. Но особенно они обострились в 1922 году, когда на Иосифа Виссарионовича возложили заботу о здоровье Владимира Ленина.

Беззащитная…

Учёный Альфред Мирек в своей книге «Красный мираж» отмечал, что Сталин с завидной регулярностью позволял себе грубо разговаривать с Надеждой Константиновной. За женщину вступался Каменев и даже сам Ленин, находящийся далеко не в лучшем состоянии.

После смерти Владимира Ильича Крупская лишилась главного покровителя, но Сталину мешать не перестала. По одной из версий, она была ярой противницей строительства Мавзолея.

«Крупская раскольница. Её и надо бить, как раскольницу…», – возмущался Сталин в письме к Молотову.

Крупской также пришлось пережить несколько обысков, так как Сталин неоднократно намекал – она не имеет никакого права на личную память о вожде. У вдовы изъяли всё, что имело какое-то отношение к усопшему супругу: фотографии (даже те, которые она заботливо вырезала из газет), письма, рукописи. В итоге, устав от такого отношения, Крупская написала Сталину:

«Коба, у меня ничего нет. Я давно всё отдала».

Не исключено, что поведение Иосифа Виссарионовича было направлено на то, чтобы заставить Надежду Константиновну молчать. Однажды он даже пригрозил ей, что партия супругой почитаемого в стране Владимира Ильича «назначит» большевичку Елену Стасову. В таком случае Крупская останется не у дел.

Последний обыск

Надежда Крупская скончалась в 1939 году на следующий день после того, как отметила своё 70-летие. Но даже смерть женщины не стала поводом оставить её в покое. Буквально через сутки после неожиданной кончины в квартире Крупской и на даче снова прошли обыски, в ходе которых были изъяты архивы. Какие именно документы оказались в руках Сталина – неизвестно. Историк Рой Медведев утверждает, что Надежда Константиновна готовилась к выступлению на предстоящем съезде партии с разоблачениями и осуждением репрессий. Не исключено, что как раз её не озвученный доклад и был изъят. Кстати, сторонники теории заговора уверены – Крупскую отравил сам Сталин, прислав к праздничному столу отравленный торт. Правда, сладкое ела не только одна юбилярша…