Что строго запрещено делать 31 мая, чтобы беды обошли дом стороной

В предстоящую пятницу православные волгоградцы будут чтить память мученика Феодота Анкирского.

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Святой Феодот жил в III веке н. э. в городе Анкире. Он был примерным христианином и всегда оказывал помощь людям, попавшим в беду. Во время гонений за веру в годы царствования императора Диоклетиана Феодот принял мученическую смерть.

На Руси святого прозвали Федотом Овсяником, так как в конце весны наши предки вели активные полевые работы.

С днем почитания святого у наших предков был связан целый ряд примет и запретов.

В частности, 31 мая не рекомендуется сидеть под осиной. Это может привести к тому, что ваши суставы заболят.

Незамужним девушкам не следует этот день проводить дома в четырех стенах, так как считалось, что именно на Федота Овсяника высока вероятность встретить своего будущего супруга.

Кроме того, знающие люди не советовали брать в руки расческу, если на ней остались частички волос. В старину верили, что нарушение этого запрета может привести к бедам в семье.