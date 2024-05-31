31 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Последний день весны во всем мире посвящен борьбе с курением — от сигарет и табака стоит отказаться хотя бы на сутки. В России 31 мая поздравляют с профессиональным праздником сварщиков и адвокатов.
«Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 31 мая в России и мире, а также кто из знаменитых людей празднует день рождения.
Праздники в России
День российской адвокатуры
У российских юристов есть общий праздник 3 декабря, но у разных специальностей свои неофициальные дни. День российской адвокатуры Москве. Дата приурочена к годовщине принятия федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
День сварщика
Ежегодно праздник отмечают в последнюю пятницу весны, в 2024 году День сварщика выпал на 31 мая.
Сегодня профессия сварщика считается одной из самых высокооплачиваемых в России. Сварка востребована в сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении, энергетике, металлургии, кораблестроительстве, нефтепереработке и других отраслях. От мастерства специалиста зависит, насколько прочными и безопасными будут сооружения и устройства. Ошибка сварщика может привести к аварии, так что люди этой профессии обладают ювелирной точностью и способностью к длительной концентрации.
Какие еще праздники отмечают в России 31 мая
- День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ;
- День дырки от бублика.
Праздники в мире
Всемирный день без табака
Этот праздник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ предупреждает, что табачная эпидемия — одна из самых опасных угроз человечеству за всю историю.
Более 8 000 000 людей ежегодно погибают от болезней, связанных с курением
Причем 1,3 миллиона из них — пассивные курильщики.
День без табака в 2024 году молодежь на пожизненную зависимость, в том числе от электронных сигарет.
Международный день блондинов и блондинок
Праздник может показаться шуточным, однако он несет важную социальную миссию. День блондинок придумали юристки со светлыми волосами, устав от сексизма среди коллег и стереотипов относительно интеллекта блондинок. Сегодня праздник не является официальным, однако его все равно широко отмечают по всему миру.
Кстати, натуральный блонд встречается редко: обладателями таких волос можно назвать лишь 1,8 процента взрослого населения мира.
Какие еще праздники отмечают в мире 31 мая
- Европейский день соседей;
- День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане;
- Всемирный день попугаев;
- День рождения велосипедного спорта.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев
Святые жили в конце III века в Анкире. Феодот содержал гостиницу, был женат. Будучи глубоко верующим человеком, своими беседами он приводил к Богу язычников и грешников. Предание гласит, что Феодот мог исцелять болезни возложением на них своих рук.
В годы преследования христиан Феодот помогал братьям и сестрам по вере: прятал их в гостинице, приносил еду в тюрьмы, погребал тех, кого замучили. В то время в руки гонителей попали семь дев, старшая из которых — Текуса — приходилась теткой Феодоту. Вместе с Фаиной, Еврафией, Матроной, Александрой, Клавдией и Иулией Текуса пережила мучения и осквернение, после чего их утопили в озере. Феодот достал тела мучениц и похоронил, за что его схватили и отсекли голову.
На Руси святого называли Федотом Овсяником. По тому, как деревья распустили листья, судили об урожае овса.
Какие еще церковные праздники отмечают 31 мая
- День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов;
- День памяти архимандрита Макария Алтайского;
- День памяти мучеников Ираклия, Павлина и Венедима.
Приметы на 31 мая
- Летает много птиц — к солнечной погоде и теплу;
- Вороны каркают — к дождю;
- Незамужняя девушка не должна проводить день одна, иначе не выйдет замуж;
- Оборачиваться, когда зовут на улице — к беде;
- Новое дело, начатое 31 мая, не увенчается успехом.
Кто родился 31 мая
Наташа Королева
Российская эстрадная певица Наташа Королева отмечает 51 год. Ее настоящее имя — Наталия Порывай. Широко прославилась в 90-е годы благодаря хитам «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Дельфин и Русалка» и другим песням.
Автором многих популярных композиций был муж Наташи Королевой, композитор Игорь Николаев. Супруги прожили вместе около 10 лет, однако в 2003 году Королева вышла замуж за танцора Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд — пожалуй, самый известный актер фильмов о Диком Западе и секс-символ 1970-х, прославился ролями в фильмах «Хороший, плохой, злой», «За пригоршню долларов» и «Непрощеный». За годы карьеры Иствуд получил четыре «Оскара», в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм.
В 2024 году актеру исполнилось 94 года, при этом Иствуд продолжает работать: за последние 10 лет он выпустил семь фильмов как режиссер.
Кто еще родился 31 мая
- Владимир Кузьмин (69 лет) — российский певец и композитор;
- Колин Фаррелл (48 лет) — ирландский актер;
- Паоло Соррентино (54 года) — итальянский режиссер;
- Уолт Уитмен (1819-1892) — американский поэт и публицист.