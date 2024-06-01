Приметы и поверья на 1 июня: что нельзя делать в день Ивана Долгого

По народному календарю 1 июня отмечается день Ивана Долгого. Это название день получил потому, что на Руси люди трудились в конце мая в поле и огороде с раннего утра до ночи. На Ивана Долгого принято было печь пироги и караваи и угощать ими родственников, друзей, нуждающихся и проходящих мимо дома путников. Также кусочком выпечки с молоком задабривали домового. Девушки плели венки и ходили в них весь день, а вечером подкидывали свой головной убор к домам юношей, чтобы привлечь внимание суженого. Также крестьяне заклинали ниву, чтобы уберечь ее от ветров-суховеев. Для этого рано утром люди выходили в поле и произносили заговоры.

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Нельзя 1 июня думать о плохом и грустить, чтобы все лето не прошло в печали. Не принято давать хлеб и соль в долг, чтобы самому не оказаться в нужде. Запрещается лениться и долго спать, если встать пораньше и хорошо поработать, то все лето дела будут спориться. Нельзя говорить плохо о погоде, иначе град может погубить урожай. Не принято ломать ветки и обрывать листья с деревьев, в противном случае близкие могут пострадать. Запрещается оставлять маленького ребенка одного – его могут напугать злые духи. Нельзя ходить в несвежей, рваной одежде, чтобы не привлечь внимание нечистой силы. Не стоит в этот день прятаться от дождя под зонтом, так как это первый летний подарок.

В день Ивана Долгого внимательно следили за погодой, чтобы понять, каким будет первый месяц лета. Если начало июня дождливое, то оставшийся месяц будет солнечным, сухим и теплым. Если к первому дню лета погода установилась теплая, то урожай будет хороший. Петухи запели днем – к дождю. Распустившиеся цветы стали источать сильный запах – к дождю. Если 1 июня нет утренней росы, то будет дождь. Если раки выползли на берег – жди ненастья. Дождь в этот день сулит хороший урожай ржи. Вороны смотрят в одну сторону – будет сильный ветер. Теплые ночи сулят богатый урожай. Туман 1 июня – к обилию грибов.