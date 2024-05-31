Какой революционный фильм СССР присвоили американцы в 1961 году

14 апреля 1961 года – через два дня после полета Юрия Гагарина – на экраны нашей страны вышел научно-фантастический фильм «Планета бурь» режиссера Павла Клушанцева, по мотивам одноименной книги Алексея Казанцева.

Фильм, повествующий о совместной советско-американской экспедиции на Венеру, произвел фурор не только среди советских зрителей. Право на его показ приобрели 28 стран, в том числе и США.

О чем фильм

На орбите планеты Венера находятся космические корабли международной советско-американской экспедиции. Астронавты совершают посадку на Венеру. Сначала садится экипаж в составе советского исследователя, американца и американского же человекообразного робота. На орбите остается жена советского исследователя Мария. Однако, посадка проходит неудачно, людей и робота надо спасать. И тогда на Венеру отправляются трое советских астронавтов, а Мария ждет их всех одна в космосе, со строжайшим распоряжением ни в коем случае не покидать орбиту, поскольку иначе невозможно будет вернуться на Землю.

Венера оказывается планетой с богатой флорой и фауной, здесь имеются горы, болота, океаны и бурная вулканическая активность. Животные напоминают земных вымерших динозавров и птеродактилей.

После множества опасных приключений группы воссоединяются, при этом американца и его советского коллегу спасти удается в самый последний момент. На протяжении всего фильма члены экспедиции много спорят и о возможности существования разумных гуманоидов на Венере, и о механизмах распространения форм жизни в космосе, и о палеоконтакте на Земле, и подтрунивают над самым молодым членом экспедиции, мечтающем о прекрасной инопланетянке.

Не обходится и без идеологических споров с американцем, в которых советская сторона неизменно выходит победительницей. Маша на орбите переживает сильнейшую внутреннюю борьбу: желая помочь товарищам, она едва не совершает посадку на Венеру, но в последний момент берет себя в руки и слышит, наконец, в динамике голос руководителя экспедиции, сообщающего ей о том, что все спасены и направляются к ней. Самый, наверное, яркий момент фильма происходит уже перед финальными титрами: после того, как земляне отбывают, на поверхности венерианского озерца возникает отражение женской фигуры в белых одеждах. Она протягивает руки вслед улетевшей ракете.

Спецэффекты «Планеты бурь»

Фильм был снят на студии «Леннаучфильм» с применением беспрецедентных для того времени спецэффектов. Павел Владимирович Клушанцев в юности намеревался поступить в Технологический институт, однако, вышло иначе, он учился на факультете операторов в Ленинградском кинофототехникуме. Первыми его работами были научно-популярные фильмы, Клушанцев много экспериментировал с размерами объектов, с замедленной и ускоренной съемкой, с комбинированными съемками.

В фильме «Планета бурь» он применил многие из своих ранних идей, и создал новые разработки, специально для этого проекта. Поэтому зрителей так потрясали инопланетные чудовища, парящая в невесомости Маша, человекоподобный робот, вездеход, движущийся в метре над землей, и прочие чудеса. Теперь все это смотрится довольно наивно. Но для начала 60-х фильм стал настоящим прорывом. Такого не делали больше нигде.

Как американцы «украли» у Клушанцева «Планету бурь»

Фильм с большим успехом шел во многих странах мира, однако, в Голливуде решили не ограничиваться удачным прокатом. В 1965 году на экраны вышел фильм «Путешествие на доисторическую планету», который является не более чем переделкой фильма «Планета бурь». Оригинальную ленту перемонтировали на студии «Америкэн Интернешнэл», добавив несколько новых эпизодов и вырезав кадры с символикой СССР. Вместо советской женщины-космонавта Маши появляется американка на станции около Луны, советские актеры получают в титрах новые англоязычные имена или вовсе не указываются. В целом сюжет фильма сохранился почти без изменений. Но создатели «Доисторической планеты» ни одним словом не указали на то, что оригинал принадлежит «Леннаучфильму», и в таком виде даже дерзнули презентовать свой продукт на международном фестивале в Испании. Позднее на основе «Путешествия на доисторическую планету» появился фильм «Путешествие на планету амазонок», где были добавлены сцены с женщинами в белом, призывавшими на головы пришельцев стихийные бедствия. И снова ни слова о «Леннаучфильме» и Клушанцеве.

Говорят, что сам Клушанцев, когда узнал обо всем этом, только иронически улыбнулся и не выразил ни малейшего намерения отстаивать свои авторские права.

Спецэффекты, разработанные Клушанцевым оказали огромное влияние на развитие кинофантастики в целом. Создатель «Звездных войн» Лукас называл Клушанцева «крестным отцом» своей космической саги, и не скрывал, что воспользовался многими идеями из советского фильма.

Например, вездеход на воздушной подушке (флиппер). Для фильма Клушанцева его специально создали на «АвтоВаЗе», и стоил он по тем временам огромных денег – 400 тысяч рублей. Движение вездехода над поверхностью планеты Клушанцев решил следующим образом: он поместил макет флиппера на стреле крана, который ехал по рельсам, расположенным ниже переднего плана декораций. В «Звездных войнах» герои передвигаются во флипперах, полностью «срисованных» с клушанцевского, и принцип движения применен тот же. Дроиды из «Звездных войн» — тоже «потомки» робота из фильма Клушанцева, вплоть до идеи «одеть роботом» живого актера. В «Планете бурь» доспехи робота носил на себе мастер спорта борец Борис Прутковский.

Идеями Клушанцева пользовался не только Лукас. Терминатор из фильма Кэмерона, опускающийся в расплавленный металл, это, как стало модно говорить, «большой привет» роботу Джону, гибнущему в вулканической лаве. А в «Титанике» Кэмерон воспользовался разработанными Клушанцевым приемами подводной съемки. Наконец, скафандры в фильме Ридли Скотта «Прометей» тоже имеют первоисточник в «Планете бурь».

Печально, но человек, столько сделавший для развития кинематографа, был почти неизвестен у себя на Родине. Говорят, что, когда Лукас уже после распада СССР приехал к нам в страну, он просил устроить ему встречу с Клушанцевым. Однако, чиновники от кинематографа даже не знали, кто это.