Как сталинский полководец стал предателем и пытался скрыться от НКВД

Пути истории неисповедимы. В 1941 году портрет советского генерала Андрея Андреевича Власова, героя битвы под Москвой и одного из фаворитов Сталина, появился на первой полосе газеты «Известия» среди других отличившихся военачальников. Но не прошло и года, как роковой поступок генерала не только перечеркнул все его боевые заслуги, но и навечно сделал фамилию Власова синонимом предательства.

Сталинский полководец

Сведения о ранних годах жизни Андрея Власова крайне скудны и основаны главным образом на его собственных рассказах. Это неудивительно, ведь генерал был фактически вычеркнут из истории Советского государства. Про него не писали книги серии ЖЗЛ, скрупулезно выверяя факты биографии, его образ отсутствует в военных фильмах. Достоверно известно, что Власов родился в сентябре 1901 года в Нижегородской губернии, став тринадцатым ребенком в крестьянской семье. Две попытки получить образование были прерваны сначала революцией 1917 года, а затем призывом в Красную армию.

На Гражданской войне Власов принимал участие в действиях против Врангеля и Нестора Махно. С 1922 году будущий предатель занимал разные штабные должности. Однако резкий взлет карьеры Власова начался в 1937 году. Несколько крупных повышений — и вот Власов уже помощник командира 72-й стрелковой дивизии. Вскоре он отправился в Китай в качестве военного советника.

Как же так вышло, что всего за несколько лет обычный советский офицер приобрел безграничное доверие руководства страны? На этот счет у исследователей архивов есть свое мнение. Историк Наталья Перемышленникова видит успех Власова в том, что с 1937 года он принимал активное участие в репрессиях против высшего военного руководства РККА. За два года работы Киевский военный трибунал, в состав которого входил будущий создатель РОА, не вынес ни одного оправдательного приговора. Именно благодаря рвению в поиске врагов народа, а также освободившимся должностям в рядах вооруженных сил Власов и смог сделать такую блестящую карьеру. Это, конечно же, нисколько не умаляет организаторских талантов Власова, которые он использовал уже для пропаганды среди советских военнопленных.

Война застала Андрея Власова на Украине, где он вместе со своей армии едва не погиб в Киевском котле, ставшим могилой для более полумиллиона советских солдат и офицеров. После лечения в госпитале генерала вызвал к себе сам Сталин. Однако вместо наказания за потерю Киева, Власову было поручено командование 20-й армией, в задачи которой входила оборона столицы. Надо сказать, вождь не прогадал — вскоре усилиями вверенной Власову армии удалось освободить Волоколамск и Солнечногорск. Именно тогда портрет генерала появился в газете «Известия» рядом с изображением других героев — Рокоссовского и Жукова. По такому случаю даже готовилась книга «Сталинский полководец», посвященная Власову.

Армия на бумаге

Успех под Москвой сыграл с Власовым злую шутку. Сталин решил отправить его на Волховский фронт, где обстановка была плачевной. 2-я ударная армия не только не смогла прорвать блокаду Ленинграда, но и сама попала в окружение в новгородских болотах, где ее методично уничтожала немецкая артиллерия, а также голод и антисанитария. К началу лета армия полностью потеряла боеспособность. Попытка Власова вырваться из окружения потерпела фиаско. 12 июля 1942 года генерал попал в плен вместе с 30 тысячами красноармейцев.

Сведения о том, как именно Власов оказался в немецком плену сильно разнятся (и не менее сильно зависят от политической ангажированности исследователя). Сторонники реабилитации Власова излагают следующую версию событий. Выбираясь из окружения Власов, остановился в деревне Туховежи. Староста, сотрудничавший с оккупантами, немедленно выдал укрывшегося генерала полицаям, которые и передали его немцам. По другой версии, староста деревни наоборот симпатизировал партизанам, а Власов сам вышел к немцам из своего укрытия, при этом сразу сообщив свое звание и фамилию.

Как бы то ни было, но захват советского генерала немецкая пропаганда решила использовать по максимуму. Тем более, что в отличие от многих пленных офицеров Власов практически сразу согласился сотрудничать с врагом. Спустя некоторое время вышло знаменитое открытое письмо «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». В нем бывший любимец вождя безжалостно клеймит сталинские репрессии, в ходе которых погибли «многие тысячи лучших командиров». Достается и самому Сталину, которого Власов обвиняет в служении «англо-американским капиталистам». Странно видеть такие слова, вышедшие из-под пера человека, обласканного советской властью.

Одной из главных инициатив Власова, ставшего иконой антибольшевизма, было создание РОА — Русской освободительной армии. По замыслу немецких пропагандистов, формирование из огромного количества пленных красноармейцев полноценной армии могло иметь мощное психологическое воздействие на противника. Поэтому Власову было поручено ездить по оккупированным территориям и концентрационным лагерям, где он проводил беседы с военнопленными. В своих речах он убеждал, что немцы пришли воевать не с русским народом, а с большевизмом. А после того, как Сталин и его клика будут свергнуты, Россия вернется в лоно Европы как полноценная свободная страна.

Несмотря на то, что в апреле 1945 года в рядах «власовцев» числилось более ста тысяч человек, армия большую часть своей истории существовала только на бумаге и в немецкой пропаганде. До осени 1944 года РОА представляла собой всего несколько отрядов, которые использовались для охраны, а также позировали для агитационных материалов. И только в самом конце войны Власов, получив разрешение немецкого командования, приступил к активной фазе создания армии. Надо сказать, идейных «власовцев» можно было пересчитать по пальцам.

Большинство военнопленных просто бежали от невыносимых условий в концлагерях. Более того, своего рода оправданием этих людей может служить и то, что многие отряды при первой же возможности убивали немецких офицеров и всем составом переходили на сторону партизан. Нелишне упомянуть и тот факт, что во время Пражского восстания 1-я пехотная дивизия РОА поддержала чешских партизан и помогла им выбить немцев из города (что, однако, не спасло командующего дивизией генерал-майора Сергея Буняченко от казни в СССР).

В отличие от Буняченко, Власов хранил верность немцам до конца и не поддержал восстание. Вместо этого он решил дождаться, когда СССР и западные союзники расправятся с Германией. Тогда, по соображениям Власова, вспыхнула бы новая война за передел мира, в ходе которой РОА выступила бы на стороне США или Великобритании.

Однако по пути в американскую зону оккупации, где Власов надеялся сдаться союзникам, автомобиль, в котором следовал генерал, задержали военнослужащие 1-го Украинского фронта. При обыске на полу машины был обнаружен человек, завернутый в ковер. Им оказался Власов, которого уже так долго искала советская разведка.

И все же версия с прятками под ковром имеет ряд несостыковок, главная из которых — огромный рост Власова. Человеку такой комплекции было бы довольно трудно разместиться на полу автомобиля. Запоздавшая на несколько лет кара все-таки нашла предателя. Вместе с остальными видными деятелями коллаборационистского движения Власов был приговорен к смертной казни и повешен 1 августа 1946 года. Попытки оправдать Власова после развала СССР не нашли ни юридического основания, ни поддержки населения.