Разгром под Мариуполем: как русские князья сыграли на руку врагу

Восемь веков назад, незадолго до монгольского нашествия на Русь князья попытались предотвратить его и разбить орду близ современного Мариуполя. Это привело к битве на реке Калке, где армии противника удалось исполнить заветную мечту военачальников: разбить превосходящее, но разрозненное войско по частям. О том, почему первое серьезное столкновение русских с монголами закончилось именно так — в материале «Газеты.Ru».

Эскалация по-древнерусски

Битва на Калке 1223 года стала прелюдией к полномасштабному вторжению хана Батыя полтора десятилетия спустя. Существует стереотипное восприятие монгольского войска как азиатской варварской орды, которая берет врагов числом, жестокостью и коварством. А по миру перемещается подобно стихийному бедствию или рою саранчи.

Монголы и правда соответствовали всем негативным представлениям о «варварах» во всем (особенно в этике), кроме военно-политической организации. В этом аспекте ими были как раз русские и другие противники монголов.

Орда отличалась беспрецедентной для Средневековья дисциплиной. Во главе стоял хан, под которым находилась иерархия темников , тысяцких и сотников. Высшие командиры орды могли плести интриги и иногда саботировать приказы, но никогда не жили своей жизнью без оглядки на командование. Задачей темников и тысяцких было не скакать впереди на лихом коне и подавать пример, подобно русским князьям, а руководить боем, оставаясь сзади. Хан и его подчиненные были строго рациональны и в других аспектах, — например, вели разведку и регулярно прибегали к дипломатии, но очень специфической. Все слова монгольских послов были ложью ради единственной цели — разбить вражеские союзы и ослабить сопротивление при будущем завоевании.

© Миниатюра Лицевого Летописного Свода, изображающая сражение на Калке

Дипломатическая кампания предшествовала и битве на Калке. Когда монгольская орда пересекла Кавказ и вторглась в земли половцев, их хан Котян, успевший принять крещение активный участник княжеских междоусобиц, обратился за помощью к Руси. Его посыл был прост: «Нашу землю суть днесь отняли, а вашу заутра, пришедшие, возьмут».

Эти слова в течение человеческой истории произносились сотни раз и до, и после Котяна, и характерной реакцией на них было беспечное безразличие. Но на призыв ответил лидер южнорусских князей Мстислав Удатный и начал собирать «антимонгольскую коалицию». Ему удалось уговорить киевского князя Мстислава Старого и Мстислава Святославича из Чернигова начать формировать совместное войско.

Как и всегда, монголы попытались эту коалицию разрушить. К князьям явились послы, и их сообщение было столь же типичным для истории, как и воззвание Котяна:

«Слыхали мы, что вы идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сел ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир; коли побегут к вам, — гоните от себя и забирайте их имение; мы слышали, что и вам они наделали много зла; мы их и за это бьем».

Текст послания звучит убедительно и свидетельствует о хорошем знании монголами истории и политики Руси. Несмотря на это, княжеская коалиция ничего не ответила монголам, а попросту казнила их послов, как за полторы тысячи лет до них поступили спартанцы и афиняне с посланниками персов.

Иногда в исторических публикациях встречается утверждение, будто это было безрассудным провокативным шагом и эскалацией, после которой монголы считали своим долгом отомстить. Такая трактовка полностью игнорирует исторический контекст: ни до, ни после битвы на Калке ни одному человеку не удалось с помощью грамотно подобранной риторики уговорить монголов не нападать. Даже если бы сражения в тот год удалось избежать, трудно представить себе сценарий, при котором монголы покоряют половецкую степь, после чего проводят с Русью «конференцию» о разделе мира в награду за то, что русские — воспитанные и благоразумные люди.

Монгольская тактика обмана

В конце марта 1223 года съезд князей «коалиции» постановил: к Пасхе собрать все дружины у города Заруба и начать поход в степи. Современный историк Андрей Астайкин оценивает общую численность русского войска в 15-20 тыс. человек, но допускает, что в нем могло быть до 30 тыс. человек.

Это была самая крупная армия в истории домонгольской Руси, состоявшая из прекрасно вооруженных дружинников в тяжелых доспехах и, вероятно, собранных ополченцев. Однако она была сколь многочисленной, столь же и бестолковой.

Среди дружин не было строгого единоначалия и единой тактики, а организация сводилась лишь к тому, чтобы в относительном порядке идти в сторону противника. Русским помогали несколько тысяч половецких воинов. Об их численности известно мало, но можно предположить, что с командованием у них было еще хуже, чем у Руси.

Точных сведений о численности орды нет, но историки считают, что она была примерно равна коалиции или незначительно уступала ей. Значительное численное превосходство русско-половецких войск исключено хотя бы потому, что орда бы не вступила в бой согласно принятой у нее тактике. Вдобавок, разгромное поражение зачастую означало для орды кочевников бесповоротную гибель.

Итальянский путешественник Плано Карпини оставил подробное описание монгольской тактики:

«И если они видят, что не могут их (врагов. — «Газета.Ru») победить, то отступают вспять к своим, и это они делают ради обмана, чтобы враги преследовали их до тех мест, где они устроили засаду; и, если враги преследуют их до вышеупомянутой засады, они окружают их и таким образом ранят и убивают. Точно так же, если они видят, что против них имеется большое войско, они иногда отходят от него на один или два дня пути… А если они видят, что не могут сделать и этого, то отступают назад на десять или на двенадцать дней пути. Иногда также они пребывают в безопасном месте, пока войско их врагов не разделится, и тогда они приходят украдкой … А если случайно противники удачно сражаются, то татары устраивают им дорогу для бегства, и, как только те начнут бежать и отделяться друг от друга, они их преследуют и тогда, во время бегства, убивают больше, чем могут умертвить на войне».

Как русские сыграли на руку врагу

Битва на Калке пошла в точности по монгольскому плану. Место ее проведения археологам найти не удалось, однако многие историки считают, что Калкой в источниках именуют реку Кальчик, а сама битва прошла где-то в 40-50 километрах к северо-западу от современного Мариуполя, между селами Розовка, Темрюк и Малоянисоль.

До основного сражения 31 мая русские князья успели выиграть несколько мелких стычек с монгольскими передовыми отрядами.

Это было частью плана монголов: неопасные обстрелы из луков с большой дистанции с последующим бегством казались русским успехом, что усыпляло их бдительность и заставляло преследовать противника.

Так продолжалось около двух недель. Кроме того, князья успели перессориться между собой (в летописях нет ни единого намека на причину), и на момент начала сражения Мстислав Удатный находился с дружиной на восточной берегу Калки, а Мстислав Старый — через две реки, на западном берегу Каратыша. Первый разделил свою армию дополнительно, послав вперед половцев «в сторожи». Всего по летописям можно выделить как минимум четыре компонента разрозненных сил: киевская группировка, черниговская, галицко-волынская и половцы.

То есть крупная армия рассеялась по полосе более 20 километров и потеряла визуальный контакт между своими частями, что делает численность маловажной. Если общие силы сторон были изначально примерно равны, то теперь монгольская армия превосходила каждый из осколков в три-четыре раза.

© Рисунок Н. А. Кошелева/«Военная энциклопедия И. Д. Сытина»

Таким образом, исход сражения уже был заложен в диспозиции, и монголы умело ей воспользовались. Внезапно прекратив «бегство», они развернулись и одним сосредоточенным ударом разгромили половецкий передовой отряд и погнали его остатки на галицко-волынскую группировку Мстислава Удатного и Даниила Галицкого. Бегущие союзники смяли русские боевые порядки, которые стали легкой добычей для монголов. В какой-то момент на помощь силам на восточном берегу попытался прийти Мстислав Черниговский со своими полками, но переправе помешали бегущие с поля боя войска.

Все это время Мстислав Старый находился в лагере и на помощь союзникам не спешил. В итоге остатки галицко-волынской группировки сбежали на ладьях, а черниговцы отступали на север под непрерывными атаками монголов, неся огромные потери и лишившись князя. Наконец, монголы приступили к осаде киевского лагеря, который по недомыслию был плохо укреплен и не имел доступа к воде. Осада продолжалась три дня, после чего начались переговоры. От монголов их вел воевода Плоскыня, представитель бродников — славянского народа, жившего в низовьях Днепра.

Именно тогда произошло одно из наиболее известных событий в истории Древней Руси. Плоскыня поклялся на кресте, что если русское воинство сдастся, ему сохранят жизнь и позволят уйти за выкуп. Однако монголы напали на вышедших из лагеря безоружных русских, многих убили, а выживших, вместе с князьями, использовали в качестве «фундамента» для деревянного помоста, на котором устроили победный пир. Пленные были положены под доски и задавлены победителями.

Вероятно, именно этот разгром помешал русским княжествам организовать хоть какую-то антимонгольскую коалицию во время основного вторжения 1237–1241 годов. Монголы же, наоборот, узнали слабые стороны Руси и собрали колоссальное количество разведывательной информации, которая помогла их завоеваниям.