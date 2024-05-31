Зачем в СССР изобретали револьвер, стреляющий спиртом

Основными недостатками огнестрельного оружия во все времена был громкий звук выстрела и вспышка. Ученые предлагали самые разные варианты решения проблемы, пока не появился глушитель. Но и это приспособление не было идеальным, поэтому в СССР был разработан уникальный револьвер, в патронах которого вместо пороха был спирт.

Над бесшумным оружием в СССР начали работать в 30-х годах прошлого века, еще перед войной. Ни один существующий глушитель, не мог удовлетворить все запросы спецслужб молодой страны, «решающей проблемы» по всему миру. Устройства, глушившие звук выстрела и гасившие пламя, не могли сделать выстрел полностью незаметным. Были у них и другие недостатки, например, скромный ресурс, не превышающий 15-20 выстрелов и солидные размеры.

© Евгений Самойлович Гуревич

Поэтому партия дала задание ведущим конструкторам создать эффективное оружие, которое не будет выдавать стрелка. Одним из специалистов, взявшихся за эту работу, стал талантливый инженер Евгений Самойлович Гуревич. Он взял за основу своей разработки уже хорошо известный в мире принцип патрона замкнутого типа.

© Принцип действия замкнутых гидравлических патронов

В таких боеприпасах бесшумность и отсутствие вспышки достигалась за счет того, что пороховые газы оставались запертыми в гильзе, а пулю выталкивал поршень. Такой выстрел был бесшумным и без огня, но убойная сила пули была очень низкой. Разгон ее ограничивался длиной гильзы, а затем пулю тормозили еще и нарезы на стволе. Из-за этого от замкнутых патронов давно отказались и как перспективный этот принцип не рассматривали.

© Евгений Самойлович Гуревич

Но Гуревич решил взять за основу именно замкнутую конструкцию патрона. Он использовал в своих боеприпасах воду, которая выталкивала пули посредством системы поршней. Проблема была решена. Почти. К сожалению, вода не могла использоваться при отрицательных температурах, поэтому изобретатель заменил ее на 60%-ный спирт. Эта жидкость не замерзала и была относительно дешевой.

Опытный образец револьвера системы Гуревича при испытаниях показал отличные результаты. Убойная сила пули сохранялась на дистанции не более 40 метров, но выстрел был полностью незаметным. Единственным эффектом, выдающим стрелка, был сильный запах спирта, так как при выходе пули из ствола жидкость разлеталась мельчайшими каплями вокруг оружия.

В 1943 году револьвер Гуревича был выпущен небольшой партией, специально для сотрудников НКВД. Чекисты были не слишком довольны новым оружием, так как вместе с револьвером приходилось носить барабаны с патронами. Гуревич не смог решить важную проблему извлечения отстрелянных гильз из барабана — их сильно раздувало и заклинивало. Чтобы снова начать стрельбу, нужно было полностью заменить барабан.

Из-за этого, а может еще по каким-то другим причинам револьвер Гуревича так и не стал серийным оружием и в 1945 году образцы опытной партии сняли с вооружения. Сегодня оружие, стреляющее при помощи спирта — большая редкость и увидеть его можно только в музее.