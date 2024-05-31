Как Азербайджан терял и вновь обретал независимость

28 мая в Азербайджане отметили День Независимости. Страна в течение 100 лет дважды теряла и приобретала свою независимость. В 1918-м году образовалась первая Демократическая Республика на Востоке.

© Гавриил Григоров / ТАСС

Ее создание на территории Азербайджана было связано с национальным пробуждением народа в конце XIX – начале XX века, которые вытекались из чувства национальной независимости и свободы. Тогда приняли конституцию, флаг, герб и гимн страны. За короткий срок была создана сорокопятитысячная армия. Выпустили национальную валюту. В 1919 году был создан Бакинский Государственный университет. Впервые на Востоке женщинам предоставили право голоса, право работать на государственной работе. Но независимая республика просуществовала всего 23 месяца.

В 1991 году, в силу пробудившихся и поднявшихся национальных движений, распалась одна из самых сильных держав мира – Союз Советских Социалистических Республик. В Азербайджане, как и во всех союзных республиках, возникло национальное движение, в лице партии «Народного фронта». Их лозунгом была «свобода», а фирменным знаком сжатый кулак.

В марте 1992 года «Народный фронт» совершил военный переворот, пришел к власти. Но борцы за свободу, организаторы многотысячных митингов, оказались из рук вон плохими руководителями. Оборвались все экономические связи с бывшими союзными республиками. Закрывались предприятия, электричество давали перебоями, по улицам свободно разгуливали криминальные, вооруженные группировки. Последней каплей сложившейся ситуации стал мятеж, вспыхнувший в регионе. Назревала гражданская война.

Вместо того чтобы взять ситуацию в руки, лидер «Народного фронта» президент Абульфаз Эльчибей сложил с себя полномочия и покинул столицу. И тогда интеллигенция страны по просьбе народа обратилась с письмом к Гейдару Алиеву. Тогда он был председателем Верховного Меджлиса (Совета) Нахичевани. И вот в этих условиях, когда была анархия и хаос, люди захотели твердую руку, которая придет, обеспечит безопасность и стабильность.

© Гейдар Алиев

Он был единственный, кто обладал ресурсом. Его слова имели значение. Ему доверял и верил народ. У него было два качества, необходимые в таких условиях: жесткая воля и необходимая харизма. Он эти качества показал, когда вспыхнул на юге мятеж уже после того, как он пришел к власти. Не пролив капли крови, только лишь своим обращением к народу он заставил мятежников сложить оружие. Даже близкое окружение мятежников отвернулось от них после всенародного обращения Гейдара Алиева к народу по телевизору.

В октябре 1993-го Гейдара Алиева практически единогласно избрали президентом Азербайджана. И одним из его первых решений на президентском посту стало вступление Азербайджана к Содружеству Независимых Государств. А в 1994-м 13 крупных нефтедобывающих компаний мира подписали «Контракт века» в Баку. Именно нефтяная стратегия, которая была разработана и внедрена Гейдаром Алиевым, позволила Азербайджану выйти из той катастрофически сложной ситуации. А через 10 лет республику возглавил Ильхам Алиев.

За несколько дней до выборов его отец – Гейдар Алиев – снял свою кандидатуру в пользу сына. Если Гейдар Алиев – это стабильность, безопасность, Ильхам Алиев – развитие и модернизация. Его опыт, образование, открытость к новшествам позволили Республике завоевать авторитет на международной арене. Азербайджан сегодня – не только страна нефти и газа. В республике большими темпами развивается сельское хозяйство и промышленность. А больше всего она славится щедрыми и гостеприимными людьми.