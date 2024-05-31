И не иго, и не монголо-татарское – так что же это было?

История так называемого монголо-татарского ига начинается как раз с 31 мая – в этот день в 1223 году на реке Калке (ныне это территория ДНР) экспедиционный корпус кочевников якобы наголову разгромил объединённое войско русских земель. И понеслось – нашествие, ясак, ярлыки на княжение и всё прочее, о чём пишут в учебниках истории. До сих пор ведь пишут, невзирая на совершенно лютые ошибки и несуразицы, которые вылезают из всех щелей.

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Начиная с численности армии, которая осуществила это самое нашествие. Ещё в 60-х годах ХХ века историки совершенно серьёзно утверждали, что в орде Батыя было около полумиллиона воинов. Потом осетра урезали до 300 тысяч бойцов, в настоящий момент говорят примерно о 150 тысяч тех самых непобедимых конников. У каждого из которых имелось не менее трёх лошадок – вторая сменная и вьючная, а то и пару таковых.

Оставим пока людей в покое, рассмотрим лошадиный вопрос. Коняшка, даже неприхотливая степная, животина нежная. Чтобы быстро бегать, ей нужен корм, причём высококалорийный – зерно. Но в батыевом войске, судя по словам учёных, было много тяжеловооружённых всадников, одетых в кольчуги и прочие доспехи (месторождений железа в Монголии не найдено до сих пор). Такого ратника мелкая полудикая монгольская лошадёнка не может нести в принципе, нужны кони совсем иной стати. А они совсем не неприхотливые, да и жрут много. Причём исключительно хороший овёс.

Где его брать в степи, да ещё и в походе? Вестимо, в обозе. Но обоз – это тоже лошади, причём тоже не абы какие, а специальные, тягловые. И на берегах Керулена таковые не водятся. И, да, они тоже хотят кушать, иначе телегу (арбу) потащить не смогут.

Таким образом, к 600 тысячам лошадей храбрых татаро-монгольских и монголо-татарских наездников добавляем ещё столько же. А то и больше. Людишки ведь тоже хотят кушать, причём не только солдатики, но и всякие там водители кобыл и прочие конюхи. И также иной многочисленный обслуживающий персонал, без которого любая армия просто невозможна.

Итак, пор бескрайним степям в сторону Руси движется огромный табор. Или не движется? Зерно, допустим, где-то добыли, много. Кстати, где? Историков подобные мелочи не волнуют, они и про обоз не в курсе. Но не суть. А что вся это орава людей и лошадей будет пить? Рек по дороге маловато, а лошадкам нужно очень много жидкости. Иначе падут. Проблема… Точнее, одна из миллиона.

Согласно переписи 1918 года в Монголии проживало 647,5 тысячи человек, даже сейчас на бескрайних просторах этой страны всего 3,4 млн граждан. То есть налицо крайне скудный мобилизационный потенциал, ни о каких 150 тысячах воинов говорить не приходится. К тому же население рассеяно по огромной территории, и рекрутировать мужчин тогда, в древности, было просто невозможно. Да что там в древности... Многие монголы узнали, что в Российской Империи больше нет царя, спустя десять, а то и двадцать лет. И это – в ХХ веке!

«Подавляющее большинство жителей нашей страны абсолютно уверены в том, что в XIII-XVI веках русские княжества попали под так называемое «монголо-татарское иго». Кочевники из земель района современной пустыни Гоби, находящиеся, по мнению официальной исторической науки, в состоянии родо-племенного общественного строя, поработили более развитые феодальные княжества Руси. Многие помнят из школьного курса истории, что именно родо-племенной строй, идущий вроде как сразу за первобытно-общинным, не предполагает четкого разделения труда. Одним словом, в таком вот обществе не может зародиться слой ремесленников. А это значит одно – у так называемых «монголо-татар» не могло быть в нужном количестве для войны с русичами вооружения. Конечно, они могли добыть какое-то количество холодного оружия, напав группами с дубинами на одиноких вооруженных китайцев. Но вооружить целую армию и пройти с ней тысячи километров им было невозможно. Ее, такую армию, просто по пути разгонят более вооруженные люди, причем в небольшом количестве», – объясняет исследователь, автор канала ASPIK Олег Павлюченко.

Не стоит думать, что подобными фактами официальных историков ещё не тыкали. Тыкали, причём давно и с должной регулярностью. Однако учёные ссылаются работы своих коллег XIX века, а те – на некие иностранные источники. Европейские и арабские. Русских почему-то нет, таковые странным образом в принципе отсутствуют.

«Слово о полку Игореве»? Стопроцентная фальшивка, созданная на уровне 1780-х или даже позже. Это ещё в 60-х годах ХХ века убедительно доказал советский историк-археограф, доктор исторических наук Александр Зимин.

Итак, у нас снова XIX век. Как раз тогда с нуля создавался новый русский фольклор, появилось выражение «Россия лапотная», а художники наперебой начали писать всякие картины вроде Ивана Грозного, который убивает своего сына (Иван Репин, 1885 г.). То, что не убивал, в советское время установили точно, но большая часть граждан РФ до сих пор уверена в обратном. Пропагандисты XIX столетия поработали на совесть.

Тогда же появляются всевозможные филологические «исследования», в которых большая часть русских слов объявляется заимствованиями. Из татарского, финского, ненецкого, английского и чуть ли не из суахили. То есть народу внушали, что никакого такого русского языка нет! И ведь многие в это верят до сих пор.

Проблески русского национального самосознания появляются, но многие люди всё сильно упрощают.

«Несмотря на то, что документы изымались, материальных свидетельств прошлого, в том числе старинных карт, сохранилось немало. Но чтобы их понять, нужно кое-что знать о русском языке. Например, Великая Тартария. Великая на русском – означает верхняя или северная. А вовсе не могущественная. Есть Великий Новгород, а есть Нижний Новгород. Есть Великие Луки, но имеются и Нижние Луки. Амазония – есть такая территория? Есть. Но туда входит десяток стран. Поэтому нужно разбираться какую именно территорию называли Тартарией, являлось ли это цельным государством, конгломератом стран или просто частью света. Но никто не хочет лезть так глубоко, проще сказать – мы были раньше Великой Тартарией», – рассуждает историк, член Русского географического общества Виталий Сундаков.

При этом лежащих буквально на поверхности загадок и несуразиц несметное количество. Не всё понятно и с делами религиозными – тех же христианских кладбищ XV-XVII и ранее почему-то нет, хотя вроде как есть старинные церкви, при которых они должны быть. Имеются только захоронения XVIII века, да и то лишь в Санкт-Петербурге.

Почему-то археологи не нашли «типичной могилы боярина XVII (XVI, XV, XIV) века» или крестьянина той же поры. Люди тогда не умирали? Или, быть может, на Руси тогда просто не было христианства? Не говоря уже о том, что ни одного скелета скуластых монголо-татар на территории нашей страны не обнаружено. Да и генофонда этих самых родственников мифического Батыя в русских тоже не нашли. Получается, что всё шито белыми нитками.

Тут стоит вспомнить, что в 1918 году молодая советская власть отменила уроки истории в школах. Сейчас это преподносится как политический шаг, дескать, большевики решили переписать всё с точки зрения свей идеологии. Но это не так. К власти тогда пришли не самые глупые люди, по большей части хорошо образованные и эрудированные, которые знали, что народ обманывали.

Историю вернули в школы только в 1934-м, но в максимально урезанном виде – рассказывали о недавних событиях. Первые учебники появились лишь в конце 30-х, а потом стало не до того. К проблеме вернулись только к концу 40-х, но вскоре политика партии круто изменилась. После смерти Сталина в СССР, по сути, с небольшими дополнениями перепечатали дореволюционные учебники, с татаро-монголами, войной 1812 года и прочими фальшивками. Тартария и её реальная история, совершенно нам неведомая – узнаем ли мы ее?