Красноярская девочка-призрак: главная тайна феномена

В 2016 году снимки с изображением загадочной девочки обсуждали не только в России, но и по всему миру. Пользователи гадали: зачем юная барышня появляется на фоне главных достопримечательностей Красноярска, кто сделал необычные снимки и почему угрюмую девочку-фантома так долго не замечали, хотя фотокарточки неоднократно выставлялись в Красноярском краевом краеведческом музее.

Фотографии, на которых она есть

Началось всё с того, что креативный директор красноярской галереи The Bad Guys Д. Бенюмова запросила у местного Краеведческого музея ретро-снимки с видами старого Красноярска. При работе со снимками сотрудники галереи обнаружили на многих фотокарточках одну и ту же девочку – с длиной косичкой, в большой шляпе и с недовольным лицом. О находке сообщили музейным работникам и старшему научному сотруднику Илье Коновалову. Музейщики подтвердили, что в архивах находится 4 стеклянных негатива и больше двух десятков фотокарточек, на которых присутствует загадочная девочка.

Появление девочки на большом количестве фотографий, сделанных не в один день, вызвало общественный резонанс. Весь мир гадал, кто эта девочка-фантом и почему она появляется на таком большом количестве снимков, кто, когда и с какой целью сделал фотографии. На большинство вопросов краеведы не смогли дать определенный ответ, но после тщательных поисков некоторые странности объяснили.

Ты сними, сними меня, фотограф

Первым делом попытались выяснить, кто автор фотографий. Музейные сотрудники рассказали, что стеклянные негативы были переданы в музей в 1934 году родственниками знаменитого красноярского фотографа Л. Вонаго. Большинство бумажных фотокарточек поступило из коллекции местного издателя Н. Григоровского. Но ни тот, ни другой не могли быть авторами снимков. В левом нижнем углу на лицевой стороне многих карточек стояли инициалы «ФЕА». Краеведы постарались найти красноярских фотографов с инициалами «ФЕА» или «ЕА» (если «Ф» обозначала «фотограф»), но потерпели неудачу.

Для проверки версии о том, что фотограф был приезжим, опросили столичных экспертов истории фотографии, а также разместили снимки в соцсетях в надежде, что родственники девочки узнают ее. И вновь зашли в тупик. Эксперты не смогли назвать никого с похожими инициалами, а потомки девочки-призрака не объявились.

На пресс-конференции в конце весны 2021 года вопрос об авторе снимков всё еще оставался открытым.

То ли девочка, а то ли виденье

Все единодушно соглашались: девочка действительно очень напоминала призрак. Ее маленькая фигурка появлялась на фоне старых зданий и сооружений – моста через Енисей, Пушкинского театра, Воскресенской церкви, нескольких семинарий, торгового дома Гадалова. Датировка снимков была разной – с конца XIX века до 10-х годов века XX, но возраст девочки не менялся. На некоторых фотографиях одежда была абсолютно одинаковой, на других – отличалась. Это позволило понять, какие снимки сделали в один день. Историки костюма объяснили, что девочка происходила явно из состоятельной семьи – купца или чиновника. А может, она была дочерью или племянницей известного и хорошо зарабатывающего фотографа, прибывшего в Красноярск по чьему-то заказу для съемок важных городских объектов.

Некоторые запечатленные на снимках здания и сооружения (мост через Енисей, ж/д вокзал) были стратегически важными. Так возникло предположение, что фотограф – иностранный шпион, прибывший в Красноярск на задание. Вот почему фотограф «ставил» девочку в кадр: снимаю, дескать, не город, а ребенка. Правда, ни на одной из фотокарточек девочка не находится на переднем плане. А на некоторых снимках ее фигурка настолько маленькая, что и рассмотреть-то ее при низком качестве дореволюционной фотосъемки почти невозможно. Это объясняло, почему девочку так долго «не видели». К тому же стратегически важные объекты были построены не в один год, а значит, фотографу-шпиону пришлось бы приезжать в город не один раз. Внешность ребенка должна была поменяться, поэтому эту версию отклонили.

При обсуждении фотографий с изображением девочки-фантома скептики настаивали – это монтаж. Но музейщики демонстрировали не только оригиналы фотографии, на которые ребенка могли «подставить», но и стеклянные негативы. Чтобы поместить на них девочку, дореволюционным мастерам пришлось бы проделать титанический труд – снять эмаль, поместить изображение, нанести новый слой покрытия. Такая корректировка негатива была бы заметна.

Кем была девочка-фантом

Девочку от других присутствовавших в кадре людей отличали фирменные знаки. Она перекидывала на грудь тоненькую косичку и морщилась так, словно только что откусила лимон. Это выражение эксперты объяснили условиями фотосъемки – на ярком солнце почти невозможно широко открыть глаза. К тому же к фотографии в начале прошлого столетия относились очень серьезно. Позирующие почти никогда не улыбались, уж точно не хохотали и не строили гримасы. Так что выражение девочки-фантома было вполне нормальным для того времени. Ни о каком принуждении к съемке или нежелании фотографироваться говорить не приходится.

Ответ на главный вопрос – кто же эта девочка-фантом – не найден до сих пор. Музейщики проверили несколько интересных версий. По одной девочкой-фантомом могла быть Евгения Петровна Коновалова – дочь известного местного врача. Но сопоставление ее фотографий в 10-12-летнем возрасте со снимками загадочной девочки показали, что это абсолютно разные люди. Зато девочка-фантом оказалась очень похожа на некую юную гимназистку с одного из старых снимков. Вот только узнать имя неизвестной гимназистки пока не удалось.

Для проверки предположения о том, что девочка-призрак – дочь некоего эмигранта, уехавшего из Красноярска после революции, снимки разместили в Facebook. Но и за границей следов найти пока не удалось – либо никто не узнал в девочке свою бабушку, либо потомки не являются активными пользователями соцсетей. Версии вроде той, что девочка-фантом – Богоматерь, указывающая на место падения Тунгусского метеорита, краеведы проверять не стали.

Большие надежды

Сотрудникам Красноярского краеведческого музея удалось сузить период датировки. После сопоставления времени строительства старых зданий и сооружений на снимках, стало понятно, что фотографии были сделаны в 1908-1909 гг. В 2021 году заведующий информационным отделом Краеведческого музея Илья Куклинский рассказал «Радио России» об ошибке в датировке и пояснил, что снимки были сделаны не за 20 лет, как первоначально предполагали, а максимум за 2 года. А возможно – и за одно лето.

Это помогло решить одну из главных загадок феномена девочки-призрака. Нет ничего мистического в ее появлении на снимках. Неудивительно, что внешность девочки за 2 года кардинально не поменялась. Красноярские краеведы продолжают поиски. В 2021 году И. Куклинский сообщил, что авторство фотографий у них не вызывает сомнений, но имя фотографа не назвал. По-прежнему остается неизвестной и сама девочка-призрак.