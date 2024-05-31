Как разрушенный войной Корейский полуостров стал арсеналом мирового значения

Всего лишь семь десятилетий назад КНДР и Республика Корея лежали в руинах, промышленность полностью отсутствовала. Сегодня каждая из этих стран обладает высокотехнологичным военным производством

© Подводный беспилотник на военном параде в Сеуле

До 1945 года Корея была бесправной колонией Японии. После победы над японцами СССР и США поделили «Страну утренней свежести» пополам, и каждый на своей половине начал строить подконтрольное государство. При этом каждая из Корей считала только себя «правильной» и претендовала на территорию другой. Это и привело к жесточайшей войне 1950-1953 годов, которая окончилась, по сути, вничью. Обе Кореи лежали в руинах, уровень жизни был как в странах Тропической Африки, а промышленность просто отсутствовала. Вполне естественно, что во всех аспектах каждая из половин некогда единой страны полностью зависела от «старших товарищей»: КНДР - от СССР и Китая, Республика Корея - от США. Можно только поражаться, насколько изменилась ситуация к сегодняшнему дню.

При помощи этих самых «старших товарищей» обе Кореи постепенно восстанавливались экономически, а также должны были воссоздавать практически с нуля вооружённые силы, ориентированные на противостояние друг другу. Поначалу, конечно, вооружение поступало от тех же «старших товарищей», но потом корейское упорство и трудолюбие, которые не зависят от социальной системы, стали брать своё.

Сделай сам

В 1980-х годах в Республике Корея произошло экономическое чудо, сопровождавшееся стремительным промышленным ростом. В этот период в стране начал развиваться военно-промышленный комплекс, который сначала производил продукцию по иностранным, преимущественно американским, лицензиям. Со временем южнокорейский ВПК стал всё больше ориентироваться на создание собственных образцов оружия и боевой техники, постепенно отказываясь от использования западных технологий.

В 1980-1990-х годах в Южной Корее было создано около полутора тысяч танков К1. По своей конструкции они были очень близки к американским танкам М1 «Абрамс». Также началось производство собственной боевой машины пехоты К200 и различных машин на её базе. Тактическая баллистическая ракета «Хюнму-1» была разработана на основе американской зенитной управляемой ракеты от зенитно-ракетного комплекса «Найк-Геркулес». Началось строительство по собственным проектам фрегатов типа «Улсан» и корветов типов «Тонхэ» и «Пхохан», сторожевых катеров типа «Чамсури», а в конце 1990-х - эсминцев типа «Квангэтхо».

© wikipedia.org // Танк K2 Black Panther на полевых учениях армии Республики Корея

В XXI веке доля боевой техники, произведённой в самой Корее, стремительно росла, росла и доля техники, созданной не по западным, а по собственным проектам. Были разработаны и поступили в массовое производство ракеты семейства «Хюнму» (баллистические и крылатые, наземного и морского базирования), танки К2, БМП К21, САУ К9, РСЗО К136 и К239. Создано семейство самолётов Т-50: учебный Т-50, пилотажный Т-50В, учебно-боевой ТА-50, истребитель-бомбардировщик FA-50. Кроме того, поступил в серию лёгкий учебный самолёт КТ-1.

Были построены серии эсминцев «Чхунмугон Ли Сунсин», а затем - «Сэджон Тэван». Последние считаются самыми мощными надводными кораблями в мире по вооружению (не считая авианосцев). При этом вооружение этих кораблей состоит почти полностью из собственных систем. Строятся фрегаты типов «Инчхон» и «Дэгу», корветы типа «Юн Юнха», штурмовые катера типа РКХ-В, оснащённые морским вариантом РСЗО К136 с управляемыми ракетами. Построены универсальные десантные корабли типа «Докдо», а также транспортные десантные корабли типов «Го Чжун Бон» и «Чон Ван Бон». Начато строительство ПЛ типа «Досан Ан Чангхо», которые, кроме торпед и ПКР, будут нести по 6-10 БРПЛ и/или КРМБ национальной разработки, расположенных в специальных шахтах.

С российской помощью на основе ЗРС С-400 и С-350 создана и поступает на вооружение южнокорейская ЗРС КМ-SAM «Чонгун». ОТР «Хюнму-2» разработана на основе российского «Искандера», дальнейшим развитием должна стать проходящая испытания ракета «Хюнму-4».

Вполне естественно, что Республика Корея уже сегодня стала крупным экспортёром боевой техники. Наиболее успешными экспортными товарами на данный момент являются САУ К9, а также самолёты Т-50 и КТ-1.

Например, Польша получит 120 шасси К9 для установки на них собственных башен и производства САУ «Краб» (ещё 96 шасси должны быть произведены в Польше). Турция приобрела 300 САУ Т-155 «Фыртына», которые являются лицензионной копией К9. Было организовано лицензионное производство 100 этих же САУ для Индии (под названием «Ваджра»). Финляндия получит 96 К9 из наличия корейской армии (уже поступили не менее 31), Норвегия приобрела 24 К9, построенных специально для этой страны, в Эстонию будет поставлено 36 К9 из наличия (уже поступили не менее 18). Для Египта предполагается произвести 200 К9, для Австралии - 30.

Первым зарубежным обладателем боевого FA-50 стали филиппинские ВВС. Учебный вариант Т-50 получили индонезийские ВВС, а КТ-1 для них производятся по лицензии в самой Индонезии. Также Т-50 поступили в ВВС Ирака, КТ-1 производятся по лицензии в Турции.

Предполагается, что Индонезия приобретёт у Кореи до 80 истребителей КF-21, которые Сеул планирует производить и для собственных ВВС (этот самолёт считается неким промежуточным звеном между машинами 4-го и 5-го поколений). ОАЭ уже закупили южнокорейские РСЗО К239, которые являются производной от американской РСЗО М270 MLRS, но на колёсном шасси (подобно М142 HIMARS, но К239 - не копия). Для данной РСЗО, по всей видимости, будут разработаны управляемые тактические ракеты, которые станут дополнением к существующим 227-мм неуправляемым реактивным снарядам.

© wikipedia.org // Два прототипа KF-21 во время лётных испытаний

Настоящим подарком судьбы для южнокорейского оружейного экспорта стали события на Украине. Дополнительные заказы, о чём уже говорилось, на САУ К9 сделали Эстония и Финляндия, но главным заказчиком для Сеула стала Варшава, строящая сильнейшую армию в Европе. При этом из ранее заказанных 120 «Крабов» не менее 18 были переданы Украине. Кроме того, по прямому заказу Киева было начато производство ещё 54 таких установок.

Для польской армии был оформлен заказ на 672 САУ К9 (уже поставлены не менее 42), а также на 1000 танков К2 (уже поставлено не менее 28), 288 РСЗО К239 и 48 истребителей FA-50 (уже поставлены 12). Кроме того, в Польше уже поняли, что не только её собственные производственные мощности, но и ВПК всей Европы и даже США не в состоянии обеспечить потребности в большом количестве современной тяжёлой боевой техники. Поэтому наиболее оптимальным поставщиком становится именно Республика Корея.

Не исключено, что к такому выводу приходят и другие страны Европы, арсеналы которых сократились из-за поддержки Украины. Восполнить эти потери в минимально приемлемые сроки не могут не только Европа, но и США. Особенно это относится к производству артиллерийских боеприпасов. США, не говоря уже о Европе, не способны удовлетворять потребности в снарядах даже Украины, о восполнении собственных арсеналов вообще не идёт речи. Зато южнокорейская промышленность штампует снаряды в промышленных масштабах, что делает Сеул важнейшим поставщиком оружия для стран НАТО, в том числе и для США. Благодаря этой поразительной метаморфозе не США, а Республика Корея стала «арсеналом демократии».

Незадолго до развала СССР Москва и Сеул восстановили дипломатические отношения, на этом фоне произошло стремительное укрепление двусторонних связей во всех областях. И ещё в начале 2010-х российско-южнокорейские отношения считались почти идеальными. Из ближайших союзников США лишь Израиль и Республика Корея не ввели в 2014 году санкции против России. Но после начала специальной военной операции Вашингтону удалось-таки «уломать» Сеул. Правда, напрямую Республика Корея всё ещё не желает поставлять оружие и боеприпасы Украине, это уже чистая формальность. Зато южнокорейская техника и снаряды в достаточном количестве попадают на Украину из других стран.

Идеи чучхе. Технологический аспект

Поскольку Сеул всё-таки испортил отношения с Россией, для Москвы это стало дополнительным стимулом восстановить отношения с Пхеньяном. Тем более что КНДР, по сути, оказалась единственной страной в мире, не находящейся в зависимости от России, которая полностью и безоговорочно поддержала наши действия на Украине.

Надо отметить, что северокорейские вооружённые силы и местный ВПК проделали практически такую же эволюцию, как и их южнокорейские оппоненты, причём примерно в те же сроки. Сначала было массовое приобретение советского и китайского оружия, затем наступил этап их копирования, за которым последовало создание собственных образцов.

© wikipedia.org // САУ «Коксан», захваченная американцами в Ираке

Ещё в 1970-е годы в КНДР появилось большое семейство САУ «Токчён», в которых в качестве шасси использовался советский артиллерийский тягач АТС-59. В его кузов устанавливались различные советские же буксируемые орудия - 100-мм БС-3, 122-мм Д-74 и Д-30, 130-мм СМ-4-1 и М-46, 152-мм Д-20. В некоторых случаях такие САУ довооружались ещё и ПЗРК. Собственным северокорейским проектом стала 170-мм САУ «Чучхе-по» (известная также под западным названием М-1978 «Коксан»). Она имеет открытую конструкцию и устанавливается на шасси танков Т-54, Т-62 и китайского Туре 59.

Максимальная дальность стрельбы этого орудия достигает от 40 до 60 км. Сколько таких САУ было произведено - неясно, но, видимо, счёт идёт на сотни или даже тысячи. Кроме того, северокорейский ВПК создал и начал производить 82-мм, 120-мм и 140-мм миномёты, 200-мм (4-ствольные), 122-мм (30- и 40-ствольные), 240-мм (12-, 18-, 22-ствольные) РСЗО. Наиболее известна 30-ствольная 122-мм РСЗО БМ-11 (в качестве шасси для этой РСЗО используется японский грузовик). Дальность стрельбы 240-мм РСЗО достигает 50 км.

Кроме того, на основе китайского БТР Туре 63 и его местного варианта «73» были созданы специальные шасси, известные как М-1978 и М-1984. На эти шасси и на сам БТР «73» устанавливались 122-мм и 130-мм орудия, а также различные средства ПВО малой дальности: 14,5-мм пулемёты, 37-мм орудия 61-К, ПЗРК «Стрела-2».

Развал СССР и стихийные бедствия в самой КНДР поставили страну в очень сложное положение. Тем не менее она устояла. Более того, в начале 1990-х из КНДР были выведены все китайские войска и военные объекты, находившиеся там со времён войны, прекратилось и военно-техническое сотрудничество с КНР. ВТС с Россией поначалу минимизировалось, а затем тоже прекратилось. Однако собственный ВПК продолжал активно развиваться. В 2006 году КНДР провела первые ядерные испытания, а затем в стране были разработаны баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности.

В 1990-е - 2000-е годы в Северной Корее было создано не менее пяти собственных модификаций танка Т-62 («Чонма-2/98/214/215/216») с постепенным усилением бронезащиты. Примерно с 2009 года на вооружение КНА поступает танк «Сонгун-915», являющийся своеобразным синтезом Т-62, Т-72, Т-80 и даже, возможно, Т-90. Танк оснащён 125-мм пушкой, а зенитный пулемёт имеет калибр не 12,7 мм, как на подавляющем большинстве танков, а 14,5 мм. Кроме того, «Сонгун-915» несёт две ПУ ПТРК «Пульсэ-3» (очевидно, аналог российского «Корнета» или усовершенствованный вариант «Фагота») и спаренную ПУ ПЗРК «Хва Сон Чон» (очевидно, производная от «Иглы»), и в этом плане северокорейский танк не имеет аналогов в мире. Всего в КНДР выпускается примерно 100 танков в год. Принят на вооружение гусеничный БТР «98», напоминающий советский МТЛБ, в башне установлен спаренный 14,5-мм пулемёт.

Кроме баллистических ракет большой дальности, создаваемых на основе достаточно устаревших технологий, появляются новые ракеты меньшей дальности, но выглядящие как весьма современные. Так, ракета, известная как KN-23, внешне очень напоминает российскую ОТР «Искандер», ракета «Хвасон-11А» (она же KN-24) похожа на американскую ATACMS. Кроме того, создаются РСЗО большой дальности, например, явно родственная российскому «Смерчу» и китайской WS-1 8-ствольная 300-мм РСЗО, известная как KN-09.

© РИА Новости // Пусковые установки баллистических ракет средней дальности Nodong армии КНДР

Четыре или шесть ракет, в зависимости от типа шасси (колёсного или гусеничного), несёт северокорейская РСЗО, известная как KN-25. Калибр этих ракет может достигать 600 мм, а дальность полёта - 380 км. Таким образом, эта РСЗО может быть одной из самых мощных в мире. Имеются многочисленные РСЗО меньшего калибра, замаскированные под гражданскую технику (автомобильную и сельскохозяйственную). Создано семейство крылатых ракет «Хвасар». Они могут запускаться с наземных автомобильных ПУ, с надводных кораблей («Хвасар-1/2») и с ПЛ («Пульхвасар-3-31»).

Новейший ПТРК «Пульсэ-4» (известен в самоходном варианте - 8 ПТУР на шасси БТР-69), вероятно, может использоваться вне пределов прямой видимости, подобно израильскому «Спайк-NLOS». Следует отметить, что подобные ПТРК созданы ещё только в Китае и Сербии.

В КНДР были разработаны различные средства противовоздушной обороны малой дальности. Например, на зенитную самоходную установку (ЗСУ) «Шилка» с 23-мм орудиями были установлены спаренные 30-мм или 57-мм пушки (возможно, путём перестановки башни с ЗСУ-57-2 на шасси «Шилки»).

В КНДР были разработаны различные средства противовоздушной обороны малой дальности. Например, на ЗСУ «Шилка» с 23-мм орудиями были установлены спаренные 30-мм или 57-мм пушки (возможно, путём перестановки башни с ЗСУ-57-2 на шасси «Шилки»). Наиболее современным ЗРК малой дальности стал местный вариант «Стрелы-10» или «Сосны» - 8 ПЗРК НТ-16PGJ (производная от «Иглы») установлены на шасси МТЛБ.

Кроме того, ВС КНДР имеют на вооружении ЗРС «Понгё-5» (западное название KN-06), которая, видимо, создана на основе советской С-300П (при этом на ПУ северокорейской системы размещены две или три ЗУР, а не четыре, как у С-300П). Предположительно, РЛС создана на основе советской 5Н63 (РПН в дивизионах ЗРС С-300ПТ/ПС), а ЗУР - на основе советских ЗУР 5В55К (дальность стрельбы 45 км) или 5В55Р (75 км), самых первых ЗУР для С-300ПТ/ПС.

Неясно, используется ли в корейской ЗРС принцип «наведение через ракету», как у С-300, или более простое радиокомандное наведение. Считается, что на вооружении ПВО КНА находится 156 ПУ ЗРС KN-06. Если в дивизионе этой ЗРС, как и в дивизионе С-300, имеется 12 ПУ, это значит, что количество дивизионов достигает 13. Очевидно, дальнейшим развитием этой ЗРС стала представленная недавно «Пёльти-1-2».

По собственному проекту в КНДР построено не менее 40 малых подводных лодок типа «Санг-О» (имеют по четыре 533-мм торпедных аппарата). Видимо, одна из них в 2010 году и потопила южнокорейский корвет «Чхон Ан». В настоящее время введена в строй как минимум одна ПЛ типа «Синпо», которая несёт БРПЛ «Пуккынсон-1» (она же KN-11). Эта БРПЛ, видимо, создана на основе упомянутой KN-23. Предполагается строительство новых ПЛ, которые будут нести более совершенные БРПЛ.

Также на вооружение северокорейского флота поступила ПКР «Кумсон-3» (она же KN-19), которая, видимо, является производной от российской Х-35. Эта ПКР установлена на наиболее современных надводных кораблях - корветах типа «Нампо» и ракетных катерах типа «Нонго». Последние, впрочем, могут строиться также в вариантах торпедных и сторожевых. Катера типа «Нонго» являются скеговыми, благодаря чему их скорость составляет около 50 узлов.

© topwar.ru // Ракетный катер типа «Нонго»

По аналогичной технологии в мире построены только российские МРК типа «Бора» и норвежские ракетные катера типа «Скьёльд». ПКР «Кумсон-3» имеет также береговой вариант «Падасури-6» (8 ракет на гусеничной ПУ). Проходит испытания беспилотный подводный аппарат с ядерным зарядом «Хэир», который можно считать единственным в мире аналогом российского «Посейдона».

Общий технологический уровень военно-промышленного комплекса Северной Кореи довольно высок. Несмотря на строгие санкции и финансовые ограничения, страна может создавать свои собственные образцы вооружений, которые часто не имеют аналогов в мире.

Чего и сколько сейчас получает Россия из КНДР - пусть останется тайной. А требования к Пхеньяну со стороны США и других западных стран не оказывать никакой помощи Москве выглядят политической наивностью, особенно с учётом специфических отношений Северной Кореи и Соединённых Штатов. Тем более что американское влияние в регионе стремительно ослабевает, тогда как восточная часть Азии фактически стала новым центром мира.

И даже на этом фоне технологический прорыв разделённой на два враждебных государства, практически полностью разрушенной всего 70 лет назад Кореи выглядит впечатляюще. Теперь уже бывшие «старшие братья» начинают зависеть каждый от «своей Кореи».

Правда, в Республике Корея сохранилась очень сильная психологическая зависимость от США, а вот КНДР, видимо, сильно помогли идеи чучхе, - это по-настоящему независимая страна. Для России же КНДР является ещё и единственным реальным союзником.