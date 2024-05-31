Советский «Феррари»: как создавали спорткар-самоделку «Лаура»

В восьмидесятые годы в СССР был настоящий расцвет самодельного создания автомобилей. Немало «Кулибиных» демонстрировали свои проекты на автопробегах и выставках, чтобы привлечь внимание не только простых зрителей, но и представителей крупных предприятий. Но совсем немногие получали шанс на полномасштабную разработку своих идей, чтобы затем продавать эти машины. Одними из таких счастливчиков были создатели спорткара «Лаура».

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Создание машины

Первый спорткар молодые инженеры из Ленинграда Дмитрий Парфенов и Геннадий Хаинов построили в холодном гараже с протекающей крышей. В документальном фильме Алексея Учителя «Секрет Лауры» Хаинов рассказал, что машина с необычной для советского автопрома внешностью строилась «в самых примитивных условиях: в сарае, на холоде, на морозе, на дожде».

На создание авто ушло 3 года. Для работы конструкторы взяли двигатель от «ВАЗ-2105» мощностью 77 л.с. и коробку передач «Запорожца». Кроме этого, для создания автомобиля конструкторам пришлось учить чешский язык, так как информацию о современном автомобилестроении на тот момент советские специалисты могли узнать только из чешских журналов.

Инженеры отдавали все свои деньги, чтобы воплотить творческие идеи. Парфенов отмечал, что иногда детали покупали у спекулянтов, у которых они стоили в несколько раз дороже, чем по госцене. Но их труд не был напрасным. В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» Парфенов отметил, что однажды жена генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева Раиса случайно наткнулась на телепередачу, посвященную автоконструкторам-самоучкам. Она рассказала об этом своему мужу, после чего на перспективные проекты обратили внимание в Кремле.

Красивое самодельное авто оценили и за рубежом. «Лаура» была участницей автопробега любительских машин Москва-Лондон-София. Также инженеры представили свою машину на Всемирной выставке молодых изобретателей в Пловдиве (Болгария), где она завоевала золотую медаль.

Парфенов рассказывал, что на одну из международных выставок специально приехал всемирно известный итальянский автомобильный дизайнер Нуччо Бертоне, который хотел оценить именно «Лауру».

Спорткар впечатлял не только внешностью, но и техническими данными. «Лаура» имела передний привод и электрические стеклоподъемники. Машина весила около тонны, во время поездки она могла разогнаться до 160 км/ч. По словам Парфенова, первая «Лаура» отличалась большой надежностью, она проехала без единой поломки 84 тысячи километров.

Дальнейшие разработки

Для конструкторов специально создали лабораторию на базе НАМИ, чтобы молодые ленинградцы продолжали создавать авто, способные понравиться советским гражданам и произвести впечатление на зарубежный автопром. В лаборатории конструкторы разработали семиместный минивэн «Охта». По словам Парфенова, машина была представлена в Кремле, ее рассматривало все Политбюро, а Горбачев даже сел на пассажирское кресло. Главе государства понравился автомобиль, после чего он пожелал ученым сделать из СССР законодателя мировой автомобильной моды. Затем Парфенов и Хаинов создали новую версию «Лауры», а также собственный прототип «ЛуАЗа» под названием «Прото».

Конец мечты

Однако в создание отечественного автопрома на берегах Невы вмешались новые экономические и политические реалии. Лаборатория была закрыта в 1991 году, что положило конец всем надеждам на запуск проектов ленинградских инженеров на рынок. Впрочем, сами они вполне успешно продолжили разработки других автомобилей. Дмитрий Парфенов участвовал в создании ряда автоброневиков, а Геннадий Хаинов стал разрабатывать внедорожники.