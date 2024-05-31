«В ногах правды нет»: история старинного наказания

О том, что «в ногах правды нет», знают все. Но если вы спросите у человека о том, как появилось это выражение, он вряд ли ответит что-то вразумительное. Это не удивительно. потому что происхождение этой поговорки уходит корнями в древность и связано оно с очень болезненным телесным наказанием.

Правосудие на Руси было устроено очень просто, а вот система наказаний была довольно замысловатой. Для многих проступков были свои, особые кары, причем для простолюдинов и благородных людей они могли быть разными. Одним из наиболее распространенных правонарушений в старые времена, как, впрочем, и сейчас, была неуплата долгов.

Сейчас проблемными долгами занимаются коллекторы, а в Древней Руси их роль выполняли судебные приставы, которых называли «праведниками». Именно они должны были обеспечить выполнение приговоров согласно своду законов «Русская Правда», появившихся в 11-12 веках.

Выбивание долгов тогда называлось очень деликатно — «правеж» (от слова «править», то есть взыскивать). Этот способ Киевская Русь позаимствовала у ханских баскаков, задачей которых было получение дани с вассальных земель. «Берет руками, а отдает ногами», — так говорит еще одна русская пословица и она тоже об этом.

Если должник не мог отдать долг и не имел имущества, которое у него можно было отобрать в пользу истца, его «правили». Несчастного укладывали лицом вниз или ставили у столба, привязывали, и били по ногам ниже колен палками по несколько часов в день. Чтобы не прерывать пытку, уставших палачей сменяли новые.

Избиение происходило на площади, при стечении народа. Должника водили на «правеж» как на работу, пока он не соглашался вернуть долг. Били ежедневно, по пяткам и икрам, кроме воскресных дней и больших праздников, вроде Рождества или Пасхи. «Праведников» с палками не интересовало, где финансовый банкрот возьмет деньги — долг должен быть погашен, а судебные издержки возмещены.

Хотя имевший железное здоровье должник мог обойтись и без денег. За каждый день наказания с провинившегося с писывали часть суммы. Например, 100 рублей можно было «отработать» под палками за месяц ежедневных побоев. Но били в те времена крепко и шансов сохранить ноги и рассудок после месяца истязаний были невелики.

Крики должников, избиваемых батогами, разносились очень далеко, одних горожан потешая, а у других вызывая сострадание. Нередки были случаи, когда жалостливые купцы вносили часть или даже весь долг за несчастного должника. Это было очень полезно для кармы, то есть считалось большим плюсом перед лицом Господа.

К сожалению, на «правеж» нередко попадали совершенно невинные люди. Одних подставляли хитрые ростовщики, других обманывали партнеры по бизнесу или даже родственники. В 16 веке бывали случаи, когда помещик отправлял на истязание крепостных и те терпели боль за чужие грехи.

Назвать такой способ взыскание эффективным нельзя. Если у приговоренного к расправе были где-то спрятаны деньги, то он их отдавал после нескольких часов побоев, но у большинства должников за душой и правда не было ни гроша. Поэтому, даже искалечив человека, добиться от него выполнения обязательств было невозможно.

Когда ноги превращались в настоящее месиво и бить дальше уже было опасно, человека могли отдать во временное рабство истцу «головой до искупу». Но такой раб, неспособный самостоятельно передвигаться, был никому не нужен. Даже отпущенный после «правежа» на волю, бедняга уже не мог полноценно работать, став инвалидом.

Изначальная суть поговорки «В ногах правды нет» в том, что избиение не может решить проблему. Выражение стало применяться там, где нужно было показать абсурдность какого-то действия. Позднее истинный смысл подзабыли и фразу теперь применяют в случае, если хотят указать на бессмысленность стояния на ногах, при возможности присесть.

«Правеж» на Руси практиковался столетиями и его упразднил только Петр I.