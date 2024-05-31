За захват какого трофея в Афганистане награждали званием Герой Советского Союза

Во время Афганской войны советские войска захватили немало иностранного вооружения. За захват некоторого оружия в СССР даже обещали звание Героя Советского Союза. Несмотря на удачные операции, геройского звания, судя по всему, так никто и не удостоился.

Против войны или против СССР

В 1979 году Советский Союз ввел войска в Афганистан. Стоит отметить, что СССР первым признал Демократическую Республику Афганистан (ДРА). Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанный между странами 5 декабря 1978 года, поднял эти отношения на качественно новый уровень. Именно этот договор, как заверяло советское правительство, и стал основанием для введения войск в ДРА. Тем не менее афганская проблема получила немедленное обсуждение на Совете Безопасности ООН. США подготовили антисоветскую резолюцию, осуждавшую военное вторжение в Афганистан и призывавшую к немедленному выводу войск. Однако СССР наложил на данную резолюцию вето.

После этого в Нью-Йорке была созвана специальная сессия Генеральной ассамблеи, на которой резолюция все-таки была принята (104 голоса «за», 18 «против», 18 «воздержались») в пользу немедленного вывода «иностранных войск» из Афганистана. Чувствуя международную поддержку, оппозиция наращивала военную активность по всей стране. Дипломат Александр Дзасохов считает, что за многими группировками, обосновавшимися в Афганистане, стояли американцы. Военнослужащих из США там не было, но через границу хлынул поток американского оружия, амуниции, действовали американские наблюдательные системы и американские спецслужбы. И все это было направлено против советских солдат.

Американское «Жало»

Между тем Советский Союз стремился использовать сложившуюся в ситуацию в свою пользу, тем более, что это было в его интересах. В период боевых действий в Афганистане советские спецназовцы сумели добыть множество образцов иностранного вооружения и техники. Для этих целей организовывались специальные операции по захвату образцов оружия, поступавшего в душманские отряды.

Некоторые из этих образцов представляли интерес не только для военных, но и для отечественного Военно-промышленного комплекса. В их числе были мины, средства связи и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Немалый интерес представлял американский ПЗРК «Стингер», за добычу которого обещали звание Героя Советского Союза.

Если верить Андрею Мерникову, автору издания «Всемирная история войн», переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер» (Stinger — «жало») был принят на вооружение армии США в 1979 году. В состав ПЗРК входила зенитная управляемая ракета, пусковое устройство и система опознавания «свой-чужой». Ракета «Стингера» имела головку с двойной системой наведения: инфракрасной и ультрафиолетовой. Для выстреливания ракеты из пускового устройства использовался стартовый двигатель, который отделялся от ракеты после выхода из трубы. Несмотря на то, что зенитно-ракетный комплекс предназначался для борьбы с низко летящими целями в условиях хорошей видимости, он показал свою эффективность в годы Афганской войны.

Успешные захваты

Как утверждает Сергей Чертопруд, автор издания «Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева», истории известно несколько удачных попыток по захвату американского ПЗРК «Стингер». По словам Чертопруда, первые комплексы появились в Афганистане в 1986 году. Тогда же разведгруппа майора Быкова из 173-го батальона спецназа отбила сразу 3 «Стингера» под Кандагаром. Однако звания Героя Советского Союза Быков так и не удостоился. Причиной тому стало нарушение майором требований антиалкогольной кампании, проходившей в то время в СССР.

В 1987 года в руки советских военных попали еще 2 зенитных комплекса. В ходе досмотра уничтоженного противника один «Стингер» и полный пакет документации захватил лейтенант Ковтун, а второй достался майору Сергееву. В пещере у города Газни, служившей складом для боевиков, были обнаружены еще 4 «Стингера». С 1987 по 1988 годы трижды захватывала американские ПЗРК 15-я отдельная бригада специального назначения. Если верить Чертопруду, военнослужащие не удостоились геройских званий по разным причинам: кто-то не стал проявлять инициативу, а кто-то накануне получил выговор по партийной линии.