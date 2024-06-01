Доктор Боль и повар Сало: история говорящих фамилий

«Как вы яхту назовете, так она и поплывет», пел мультипликационный герой капитан Врунгель. В некоторых случаях это правило распространяется и на людей. Хотя не все носители необычных фамилий с этим согласятся.

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«Как вы яхту назовете, так она и поплывет», пел мультипликационный герой капитан Врунгель. В некоторых случаях это правило распространяется и на людей. Хотя не все носители необычных фамилий с этим согласятся.

Говорящие фамилии в литературе — важная часть характеристики персонажа художественного произведения. Все помнят Скотинина, Простакова, Вральмана из комедии Фонвизина «Недоросль», Смердякова из «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского и Ляпкина-Тяпкина из гоголевского «Ревизора». Их фамилии прекрасно вписываются в образ героев, красноречиво давая ему исчерпывающую характеристику. Но встретить говорящие фамилии можно не только на страницах книг. На самом деле в реальной жизни случаются куда более курьезные совпадения имени человека, его характера и рода деятельности. Например, в одной из газетных заметок о конкурсе слесарей три призовых места в нем заняли мастера Кузнецов, Столяров и Молотков.

Есть и куда более известные примеры из жизни. История помнит создателя первого прототипа магнетрона — устройства, разогревающего еду в микроволновке, — швейцарского физика Генриха Грайнахера. Многие произносят его фамилию в немного измененном виде, когда микроволновка барахлит и почему-то отказывается подогревать суп.

Или другой, не менее знаменитый ученый, Евгений Иванович Забабахин, советский физик-ядерщик, был одним из создателей ядерного оружия в СССР.

— В данном случае не факт, что фамилия Забабахин появилась от слова «забабахать» — то есть замучить, утомить, — рассказывает кандидат филологических наук, директор Информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов. — Надо смотреть, где он родился. Если, допустим, фамилия тамбовская, то там слово «забабахать» имеет свое местное диалектное значение, и предок Забабахина вполне мог быть просто деятельным или разговорчивым. Совершенно не обязательно связывать основу фамилии, возникшей в XVII–XIX веках, с современным русским литературным языком, а тем более с жаргонизмами.

В современной России в Казани живет и работает доктор Боль. В интервью журналистам Татьяна Боль рассказывала, что в девичестве она была Ткаченко. Фамилию мужа женщина узнала за несколько минут до подачи заявления в загс. Старшие дочери у Татьяны — двойняшки: в школе их называли «болячками».

Вообще у врачей много интересных фамилий. Есть, скажем, нейрохирург Виктор Могила, психиатр Сергей Живодер, гинеколог Ольга Рукосуева.

В Новосибирске живет шеф-повар Максим Сырников. А в коллегах у него — Борщев, Пирожков, Манка, Сало и Горчица.

— Вообще у нас «съедобных» фамилий полно, — улыбается Владимир Максимов. — Если их собрать вместе, получится хорошо накрытый стол. Пирогов, Пивов, Брагин, Кашин, Лапшин… Есть малороссийская фамилия Колбаса. Правда, на ее родине произносилась как «Ковбаса». Мирские имена давали раньше церковных — в первые минуты жизни. Правил их выбора не было, поэтому каждый фантазировал как мог. Кто-то верил: если дашь полезное имя, то и ребенку будет хорошо. А еда — штука полезная.

По словам Владимира, любая фамилия в каком-то смысле говорящая. Она рассказывает, в какой среде человек родился и вырос, — культурной, религиозной, языковой. Могут они поведать и об особенностях характера, каких-то других отличительных чертах предка.

Скажем, Верещагин. Когда-то это было прозвище шумного человека. Конечно, некоторые черты характера могли передаться от первого обладателя такой фамилии потомкам.

— В стране тьма-тьмущая Светлаковых, Черновых, — продолжает Максимов. — Понятное дело, что это были прозвища светловолосого или темноволосого человека. Правда, потомки могут иметь совершенно другой внешний вид, потому что несколько поколений прошло.

Происхождение многих фамилий связано с определенными действиями. Например, фамилия «Маяковский» произошла от слова «маячить» — этим глаголом обозначали действия скрытного и хитрого человека. Когда купцы между собой торговались, они подавали друг другу сигналы и таким образом могли обхитрить несведущего покупателя.

Как правило, фамилия человека накладывает определенные стереотипы мышления окружающих на своего обладателя. Так, если человек с фамилией Слонов, скажем, решит заняться бальными танцами, наверняка столкнется с насмешками.

Однако, когда фамилия рождалась, речь, вероятно, шла не об африканском животном с хоботом и бивнями. Раньше так называли любое крупное животное, которое слоняется по лесу. В первую очередь лося. И Слоновым человек мог стать не потому, что он большой и никуда не влезает, а потому что много ходит.

Перетятькин, казалось бы, забавная фамилия. Однако у казаков это было очень уважаемое прозвище. Перетятый — значит израненный, изрезанный. Вероятно, предок человека с такой фамилией был казаком или крестьянином, который служил в ополчении.

Не получится из бежать скабрезных шуточек Титькиным и Титьковым. Хотя никакой связи с женской грудью тут нет. Титка — уменьшительная форма церковного имени Тит. Есть ведь Санькин, Васькин — все понимают, что в основе этих фамилий лежат имена. Новые интересные фамилии продолжают появляться и сегодня.

— Кто-то меняет не всю фамилию, а написание — приводит ее в соответствие с литературной нормой. У нас есть, например, Агурцовы. Фамилия образована от слова «огурец», но в прошлом обычно, как говорили, так и писали. Кто-то, наоборот, делает так, чтобы фамилия звучала странно или загадочно. Но все эти изменения единичны и не носят массовый характер, как раньше.

ФАКТ

До отмены крепостного права в России больше половины существовавших тогда крестьянских фамилий происходили от отчеств и не являлись наследственными.

КСТАТИ

Слово «фамилия» происходит от латинского слова familia. В Римской империи оно первоначально обозначало совокупность слуг, принадлежащих одному хозяину.