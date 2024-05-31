Берингийский мост: как раньше сибиряки ходили пешком в Америку

В наши дни, чтобы попасть из Чукотки на Аляску, необходимо переплыть межокеанский и межконтинентальный Берингов пролив, ширина которого составляет 86 километров. Однако в истории геологии были длительные периоды, когда Евразия и Северная Америка были соединены сухопутной территорией, периодически скрывавшейся под толщей вод Мирового океана.

Берингия

Специалисты, занимающиеся биогеографией – научной отраслью, исследующей закономерности распространения микроорганизмов, растений и животных, населяющих планету Земля, относительно недавно подтвердили то, о чём давно догадывались учёные.

Проведя сравнительный анализ флоры и фауны Чукотки и Аляски, а также взяв на вооружение изыскания этнографов, видевших большое сходство между коренными жителями Сибири и Северной Америки, они доказали существование сухопутного моста между двумя континентами.

В одних источниках этот отрезок суши, соединявший крайний северо-восток Азии и крайний северо-запад Америки нарекли Берингийским мостом, в других его именовали Берингийским перешейком и Берингийской сушей, но в научном обороте закрепилось название Берингия.

Считается, что этот термин первым ввёл в обращение в 1937 году шведский ботаник Эрик Хултен, который исследуя в ходе экспедиции растения на Камчатке и Аляске, приметил, что по обоим берегам Берингова пролива имелись обширные районы свободные от ледников.

Но вместе с тем есть данные, что как минимум двое учёных применили термин «Берингия» раньше скандинава. В начале XX века немецкий зоолог Вильгельм Кобельт использовал в своей научной работе слово «Берингида», а в 1925 году русско-советский палеонтолог Пётр Петрович Сушкин, проанализировав различные данные по фауне Чукотки и Аляски, выдвинул гипотезу о том, что в прошлом эти территории были связаны сушей, названной им Берингией.

Однако стоит заметить, что первые предположения о существовании Берингийского моста высказывались намного раньше. Ещё в 1741 году об этом заявлял российский натуралист Георг Стеллер, в 1748 году к нему присоединился Степан Крашенинников, в 1781 году аналогичную версию выдвинул естествоиспытатель Пётр Паллас.

В XIX веке концепцию сухопутной связи между Америкой и Азией развивали ботаник Александр Миддендорф, написавший работу «Путешествие на север и восток Сибири», а также американский учёный Г. Даусон.

Субконтинент

Согласно научным выкладкам Берингия представляет собой частично ушедшую под воду обширную равнину размером более 4-х миллионов квадратных километров. Эта территория, из-за внушительных размеров классифицируемая как исчезнувший субконтинент, включает в себя сухопутные и подводные территории, заключённые между рекой Леной (на западе) и рекой Маккензи (на востоке), ограниченные с севера 72 параллелью северной широты, а с юга — оконечностью Камчатского полуострова.

В то же время ширина континентального шельфа, связывавшего два современных материка, достигала 2000 километров. В наши дни о его наличии напоминают виднеющиеся в Беринговом море Алеутские и Командорские острова, о. Малый Диомид, о. Кинг, о. Ратманова, о. Прибылова и о. Св. Лаврентия.

По мнению специалистов за последние 3 миллиона лет Берингия, по меньшей мере 6 раз появлялась и исчезала под толщей воды. В последний раз Чукотка и Аляска имели сухопутное сообщение 10-11 тысячелетий назад, а на рубеже голоценовой геологической эпохи данный путь перекрылся, и образовалась схожая с современной береговая линия.

Возникновение Берингии

Учёные полагают, что возникновению или «всплытию» Берингии способствовало неоднократно наблюдавшееся в геологической истории планеты сильное колебание уровня Мирового океана и динамика земной коры.

В так называемый четвертичный период, Берингийский мост появился вследствие оледенения существенной территории Северного полушария, когда значительная масса океанических вод запечатывалась в ледниках толщиной до трёх километров и выпадала из планетарного круговорота. В результате уровень Мирового океана понизился на 120 метров и обнажил границы Берингии.

Аналогичная картина наблюдалась во все ледниковые эпохи и исчезала вместе с наступлением глобального потепления. Ландшафт Берингии представлял собой равнину с достаточно большим количеством оазисов из мелких тундровых кустарников, а кое-где и деревьев.

В наши дни Берингийский мост в очередной раз покоится на океанском дне, но не исключено, что он ещё не раз всплывёт, чтобы внести свои коррективы в биогеографию планеты.

Обмен флорой и фауной

Исследователи отмечают, что за тот отрезок времени, когда Берингия «всплывала» между Азией и Америкой происходил обмен образцами флоры и фауны. Данный сухопутный мост содействовал перемещению животных с одного континента на другой. Однако подобная миграция протекала не быстро, в течение столетий бурый медведь, саблезубая кошка, мастодонт, лось, лошадь, арктический верблюд, мамонт, овцебык и прочие представители животного мира медленно перемещались по Берингийскому перешейку, постепенно осваивая новые территории и удаляясь от первоначального места обитания.

Оказавшись на противоположном берегу Тихого океана, эти животные начинали развиваться по собственному эволюционному пути, например бизон и зубр, европейская и американская норки. Таким образом, появлявшаяся и исчезавшая суша на месте нынешнего Берингова пролива способствовала разделению некоторых видов на две изолированные группы популяций, имеющие общие корни происхождения, но разную эволюцию.

Аналогичные процессы наблюдались и в растительном мире. Достаточно сказать, что родиной столь распространённых в России культур, как черника, клюква и голубика является Северная Америка, в то время как брусника совершила обратный вояж.

Миграции людей

Проводимые палеоантропологами, генетиками, биогеографами и археологами исследования позволяют с огромной долей уверенности утверждать, что ближайшими родственниками североамериканских индейцев, огнеземельцев и тлинкитов являются представители коренных народов Сибири.

По всей вероятности пращуры этих коренных жителей Америки в своё время неосознанно пересекли Берингийский сухопутный мост, продвигаясь по нему вслед за крупными млекопитающими, хоботными и копытными животными, являвшимися объектом их промысла. Обосновавшись на новом месте, они стали родоначальниками народностей, которые после затопления Берингии развивались изолированно от своих основных этносов.

И хотя миграция людей с евразийского континента на североамериканский материк продолжалась и в те периоды, когда Берингия была скрыта под водой, для чего активно использовались лодки, первые аборигены в Новом Свете всё же появились благодаря сухопутному мосту.

Произошло это историческое событие примерно 14–15 тысяч лет назад. С течением времени выходцы из Азии расселились и на территории Южной Америки, сформировали расу «краснокожих» и полярную народность – эскимосы.