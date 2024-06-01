Пять необычных летних праздников в России

Лето — пора отпусков, но совсем необязательно ехать для этого на пляжные курорты. Россия вобрала в себя многообразие народов и культур, и это отражается в многочисленных фестивалях и праздниках, которые здесь отмечаются.

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Яндекс Путешествия составили топ-5 необычных летних праздников, которые никого не оставят равнодушным.

2 июня, Праздник первой рыбы на Камчатке

В первое воскресенье июня отмечается древний обрядовый праздник коренных жителей Камчатки — День первой рыбы. Для того, чтобы первый улов и весь последующий год удались, нужно было достойно встретить первые косяки лосося.

Праздник издревле почитали народы полуострова, а с 2010 года День первой рыбы получил статус официального праздника Камчатского края. Священники проводят благословение лодок и рыбаков перед началом сезона лова, а после первого улова рыбаки возвращаются на берег и устраивают пир с ухой, жареной рыбой и икрой. Празднование сопровождается народными гуляниями, песнями, танцами и конкурсами по разделке рыбы.

8 июня, День петербургских котов и кошек

День петербургских котов и кошек отмечают с 2005 года. Именно тогда группа художников, называвшаяся «митьками», разместила на карнизе мастерской скульптуру кошки в тельняшке по кличке Тишка Матроскина.

В наше время праздник отмечается на выставках и флешмобах, посвященных четвероногим друзьям. А в петербургском котокафе «Республика кошек» проходит Котолимпиада, в рамках которой домашние животные соревнуются и выполняют задания на скорость и ловкость. По традиции в этот день нужно баловать своих питомцев чем-то вкусным и отпускать с работы сотрудников, в чьих фамилиях есть упоминание усатых виновников торжества.

7 июля, Сурхарбаан в Бурятии

В первое воскресенье июля проходят национальные бурятские соревнования Сурхарбаан. Изначально этот праздник был предназначен для почитания духов, а позже стал способом отбора лучших воинов. Главным соревнованием была стрельба из лука — «сурхарбаан». Дословно это переводится как «стрельба в сур» (мишень из колышка, который обмотан кожаным ремнем и воткнут в землю). Важными элементами также были бурятская борьба и конные скачки.

Без этих «трех игр» сложно представить и современное празднование Сурхарбаана. Бурятский праздник спорта и воспевания природы — не только культурное достояние народа, но и туристическая активность, на которую съезжаются со всей России.

5–6 июля, Федеральный Сабантуй в Марий Эл

Сабантуй — татарский и башкирский народный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ. Празднование сопровождается различными состязаниями: конными скачками, национальной борьбой куреш, бегом в мешках, перетягиванием каната и не только. Всех гостей ждет праздничный стол, народные песни, танцы и ярмарка.

Ежегодно каждый регион сам устанавливает день Сабантуя, однако с 2001 года в России проходит также Федеральный Сабантуй — каждый год меняется не только дата, но и место празднования. В этом году 5 и 6 июля гостей примет столица Марий Эл — Йошкар-Ола.

13 июля, Праздник Огурца в Суздале

Каждую третью субботу июля в Суздале празднуют День Огурца. Главный огуречный бум в Суздале пришелся на 60–80-е годы — огородники научились выращивать ранние огурцы и отвозили их в соседние Иваново, Ярославль и Кострому. Тогда и появилось выражение: «Кто в Суздале не бывал — тот огурцов не едал».

С 2001 года огурец стал одним из гастрономических брендов города, и с тех пор Праздник начали отмечать ежегодно. Он проходит в Музее деревянного зодчества, а открывается торжественным шествием по центральной улице города. На главной площади разворачивается выставка-продажа, где можно приобрести свежие, соленые и маринованные огурцы различных сортов. Помимо этого, проходит несколько конкурсов (среди которых «Огуречная королева»), народные гуляния и, главное, дегустации.