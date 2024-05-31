Самое бездарное поражение в советско-финской войне: что произошло на Раатской дороге

В декабре 1939 года в ходе Зимней войны 163-я дивизия заняла финскую деревню Суомуссалми, но дальнейшего успеха не последовало – красноармейцы оказались в окружении. Тогда по дороге Суомуссалми-Раате на помощь выдвинулись части 44-й Киевской Краснознамённой стрелковой дивизии. С этого начинаются события, которые позже историографы признают самым бездарным эпизодом советско-финской войны.

Секрет успеха

В первую неделю 1940 года на Раатской дороге советская колонна столкнулась с маневренными отрядами финнов и была разгромлена. Русские были вынуждены отступить к границе и бросить всё имущество дивизии. 70 орудий, 43 танка, 270 автомобилей и тракторов, 1170 лошадей и огромное количество стрелкового оружия – то, что, по самым скромным подсчётам, досталось тогда финнам. Поражают и численные потери: 1144 человек убитыми 2354 пропавшими без вести. Ещё 1807 бойцов было ранено.

Из позорного поражения советское командование сделало определённые выводы, после чего последовали «кадровые перестановки». Так, командира 44-й дивизии Алексея Виноградова, начальника штаба полковника Онуфрия Волкова и полкового комиссара Ивана Пахоменко приговорили к расстрелу, предварительно выбив из них признание «в подлом шкурничестве».

Что касается причин, которые привели к событиям на Раатской дороге, в первую очередь назывались «отсутствие воинской дисциплины, слабой военной выучки и низкого воспитания бойцов». К анализу произошедшего приступили и финны. Правда, в оценке произошедшего они старались быть более объективными.

«Нехватка припасов, особенно продовольствия, и сильный холод не позволили русским создать даже видимость адекватной обороны», – передавал корреспондент United Press, побывавший на месте.

Разделяй и побеждай

Действительно, столбик термометра в губернии Оулу в ту зиму опускался до минус 46 градусов. К таким морозам солдаты оказались не готовы, так как на Севере они оказались после переброски с менее суровой в климатическом плане Украины. Кроме того, финны сделали всё, чтобы разделить советские силы на малочисленные не боеспособные «куски», которые потом планомерно уничтожались.

Первый такой «разрыв» финны устроили 2 января на 23-м километре дороги. Подразделения РККА потеряли доступ к горючему (сделало наличие тяжёлой техники бесполезным), боеприпасам и продовольствию. Так как попытки наладить связь между частями умело пресекались, то русских охватила паника и началось бегство по пересечённой местности вплоть до самой границы.

Собственно, в этом и заключался весь план финнов. Они в очередной раз смогли доказать, что всё гениальное просто, и заставили советское руководство пересмотреть своё отношение к будущему Финляндии.