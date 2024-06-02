Порода мопс: описание собак, особенности их характера и содержания

Согласно данным Центра питания и благополучия животных, за последние три года в России численность домашних животных возросла на 11 процентов. Все больше россиян считают, что завести четвероногого друга — это отличное решение. Однако важно ответственно подойти к делу — как минимум, детально изучить информацию о понравившейся породе. В этой статье «Лента.ру» рассказывает главное о мопсах.

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Главное о породе

Вес: 6-10 килограммов;

Высота в холке: 25-35 сантиметров;

Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет;

Стоимость: от 8 до 60 тысяч рублей (в зависимости от класса).

История породы

Мопс — это декоративная порода собак, ей насчитывается уже много столетий. История начинается в Древнем Китае, где у породы было совсем иное название — Ло Цзе. Самые ранние изображения этих собак, которые дошли до наших дней, относятся к VI-IV векам до нашей эры.

При этом древние китайцы к мопсам относились едва ли не как к священным животным, позволить себе их содержание могли далеко не все — жили четвероногие исключительно при императорском дворе (где, к слову, у них были даже свои слуги).

Все дело в характерных складках на лбу этих собак — в их изломах жители Древнего Китая усмотрели иероглифы, которые, как им казалось, несли особый смысл.

Как же из Китая мопсы распространились по всему миру? Произошло это в Средневековье, в разгар развития торговли. Мопсов (а точнее Ло Цзе) завезли в Европу в XV-XVI веках. Сначала им дали название «китайский мастиф», а затем уже переименовали привычно для нас.

Особую популярность порода Испанией (1672-1678 годы). Тогда, во время одного из ночных наступлений, именно мопс разбудил своего высокопоставленного хозяина — короля Вильгельма, благодаря чему тот сохранил себе жизнь, а мопс стал символом королевской семьи.

Позже, в конце XIX века, в 1864 году, королева Англии Виктория также выразила желание завести мопса, однако это уже оказалось проблематично, для нее с трудом удалось отыскать собаку этой породы. Именно это событие стало стимулом для создания клуба по разведению и сохранению мопсов. Благодаря чему мы и сейчас можем наслаждаться общением с этими собачками.

Физические характеристики

Общий внешний вид

Мопсы небольшие и коренастые. У них довольно развитая мускулатура, которая на первый взгляд может показаться лишним весом. Согласно стандартам, допустимый рост и вес этих собак:

Для кобеля : рост — 30-35 сантиметров, вес — 6-10 килограммов;

: рост — 30-35 сантиметров, вес — 6-10 килограммов; Для суки: рост — 25-30 сантиметров, вес — 6-8 килограммов.

По окрасу мопсы бывают серебристые, абрикосовые, бежевые, черные. Шерсть гладкая, тонкая и приятная на ощупь, не жесткая и не пушистая.

При этом породу делят на три типа:

Терьерный — торс прямой, а шея немного удлиненная;

— торс прямой, а шея немного удлиненная; Бульдожий — широкий торс и мускулистые, косо поставленные лапы; голова, согласно названию, слегка напоминает бульдожью;

— широкий торс и мускулистые, косо поставленные лапы; голова, согласно названию, слегка напоминает бульдожью; Шарпейный — много складок, из-за которых может казаться, что у собаки лишний вес.

Строение головы и морды

У всех мопсов голова крупная и округлая, морда при этом короткая, квадратная и приплюснутая, с ярко выраженными морщинами и массивной нижней челюстью. У этих собак совсем небольшая носовая полость, из-за чего при дыхании и возникают звуки похожие на хрюканье.

Глаза крупные, круглой формы и темного цвета. Уши тонкие и маленькие.

Особенности строения корпуса и конечностей

Корпус короткий и коренастый, с широкой грудной клеткой. Шея короткая и толстая. Хвост колечком, прижат к туловищу.

Лапы у мопса прямые, с хорошо развитой мускулатурой (особенно хорошо развиты задние лапы), движения легкие и уверенные.

13-15 лет в среднем живут мопсы.

Сколько стоит щенок мопса?

Цена представителя этой породы зависит от его класса, который определяется, как правило, к двум месяцам жизни. Так, мопсы бывают:

Шоу-класса — это высший класс, с такими собаками можно участвовать в выставках. Их стоимость: от 30 до 60 тысяч рублей.

— это высший класс, с такими собаками можно участвовать в выставках. Их стоимость: от 30 до 60 тысяч рублей. Брид-класса — у таких щенков присутствуют незначительные недостатки, но их беспроблемно разводят. Стоимость таких мопсов: 20-30 тысяч рублей.

— у таких щенков присутствуют незначительные недостатки, но их беспроблемно разводят. Стоимость таких мопсов: 20-30 тысяч рублей. Пет-класса — здоровые щенки, которые могут сильно отклоняться от стандартов, а потому не вправе выставляться или использоваться для разведения. Их цена наиболее низкая: 8-15 тысяч рублей.

Отметим, что на стоимость щенка влияет не только его класс, но и редкость окраса, а также известность питомника.

Темперамент и поведение

Задор и веселье

По словам заводчика питомника мопсов и французских бульдогов Planeta Sobak (@planeta_sobak) Ирины Морозовой, мопсы — далеко не неуклюжие и неповоротливые лентяи, как может показаться на первый взгляд, хотя многие представители породы действительно обладают спокойным и уравновешенным характером.

«Более задорную и шаловливую собаку еще нужно поискать! У мопсов огромный заряд энергии, который сохраняется в течение целого дня», — Ирина Морозова, заводчик.

С коллегой соглашается и заводчик питомника «Блэкберри Прайд» (разведение мопсов и ньюфаундлендов) Елизавета Павлова.

«Мопсы, и в частности их щенки, это очень энергичная батарейка, которая останавливается крайне редко. Только примерно к двум годам собака становится спокойной и начинает больше времени проводить на своей лежанке. Иногда хозяева даже пугаются и начинают звонить мне и спрашивать, что случилось с собакой и чем она могла заболеть», — рассказывает она «Ленте.ру».

Сопричастность

Павлова убеждена, что мопс — идеальная собака для любой семьи, ведь она готова полюбить абсолютно всех ее членов.

«Мопсы хорошо ладят с детьми и животными, в том числе с другими собаками и даже кошками. Отмечу, что к детям мопсы настолько снисходительны, что терпят абсолютно все: переодевания, игры в больницу и многое другое», — Елизавета Павлова, заводчик.

Ирина Морозова в свою очередь предупреждает: будьте готовы к тому, что мопсы чрезвычайно привязаны к людям, их не рекомендуется надолго оставлять одних, чтобы не провоцировать стрессы.

«В случае, если вы планируете отпуск или другую поездку, смело доверяйте домашнего любимца заботам соседей или друзей — эти собаки легко идут на контакт даже с незнакомцами, которые проявляют к ним интерес и добрые чувства», — говорит эксперт «Ленте.ру».

Чувство собственного достоинства

Это, по мнению Морозовой, еще одна отличительная черта мопса. На него нельзя кричать или наказывать физически. Он никогда не проявит агрессию даже на открытое издевательство, но его доверие будет утрачено навсегда.

Уход и содержание

Шерсть и складки

«Короткая и гладкая шерсть мопсов не нуждается в профессиональном груминге, ее достаточно расчесывать в домашних условиях. В период линьки, который случается дважды в год, это рекомендуют делать ежедневно, а в остальное время — реже», — рассказывает эксперт.

Важный нюанс ухода за мопсами — это периодическая обработка складок на мордочке.

Однако Елизавета Палова предупреждает, что злоупотреблять этим не стоит:

«Когда я читаю, что им бесконечно протирают складку на носу, всегда удивляюсь. Я это делаю по мере загрязнения, летом чаще, потому что они могут рыться носом в земле. Но в любом случае это происходит раз в неделю, а то и две, и тратится на складку максимум пара минут».

Питание

Как отмечает Ирина Морозова, у мопсов очень хороший аппетит, они готовы есть все что угодно. Однако позволять им это нельзя — у этих собак крайне нежный желудочно-кишечный тракт.

«Собаку можно кормить либо специальным сухим кормом, либо самостоятельно приготовленными блюдами. Первое легче, второе сложнее, но полезнее. Лучше с самого начала проконсультироваться с ветеринаром и заводчиком, выбрать для питомца рацион и придерживаться его постоянно», — Ирина Морозова, заводчик.

Прогулки

Несмотря на любовь к физической нагрузке, а также активным играм, слишком энергичные выгулы мопсу, скорее, навредят.

«Для собак этой породы скорее подойдут неторопливые и длительные прогулки», — замечает Морозова. Гулять с собакой нужно два раза в день.

Кроме того, по ее словам, эти питомцы довольно термочувствительны, а это значит, что как слишком большой холод, так и жара одинаково опасны для них.

«Из-за короткой мордочки мопсу некомфортно при высокой температуре. Поэтому летом гулять с ним стоит только рано утром или поздно вечером», — Ирина Морозова, заводчик.

Болезни

По словам заводчика Елизаветы Павловой, проблемы со здоровьем у мопсов встречаются нечасто. И все же среди самых частых заболеваний у мопсов диагностируют следующие:

Дисплазия (нарушение строения тканей) тазобедренного сустава,

Болезнь Пертеса (нарушение кровотока в тазобедренном суставе),

Вывих коленной чашечки,

Некротизирующий менингоэнцефалит (поражение мозга),

Прогрессивная атрофия сетчатки,

Медиальный энтропион (выворот век),

Проптоз (выпячивание глазных яблок),

Брахицефалический обструктивный синдром (частичная обструкция верхних дыхательных путей),

Наследственный энцефалит (воспаление головного мозга),

Проблемы с пищеварением и аллергиями.

«Важно помнить, что все эти заболевания — следствие неответственного и безграмотного подхода к разведению и содержанию, именно поэтому обязательно должен быть правильный уход», — подчеркивает Павлова.

Воспитание и дрессировка

«Что касается воспитания мопсов, особых дрессировок они не требуют, хотя есть хозяева, которые покупали у меня щенков и доказывали, что мопсы могут обучаться так же, как и овчарки, смотрится это забавно. Но все же это декоративные питомцы», — говорит Павлова.

При этом она отмечает: мопсы очень послушные, всегда внимательно смотрят в глаза, ожидая реакции хозяина и того, какая команда последует далее, а потому с ними очень легко подружиться.

Личный опыт

Ольга из Москвы:

"Мне всегда нравилась порода мопсов, я, честно скажу, не изучала дополнительно особенности породы, а выбрала такую собаку, потому что она маленькая, очень миленькая и, что самое главное, гладкошерстная, это было для меня очень важно, так как я аллергик. На мой взгляд, мопс — собака, которая, с одной стороны, похожа на ребенка, а с другой, по-своему мудрая. Она полностью зависит от тебя. Она веселая и активная, но при этом она всегда помнит, что ты — ее самый лучший друг, ты тот, кто о ней заботится. Из минусов: мопсы склонны к аллергиям. По крайней мере, так у моей собаки. То и дело у нее появляются отиты, дерматиты и прочее. Нужно быть очень избирательным в питании. Лулу постоянно попрошайничает и жалобно смотрит на меня, пока я ем, главное — не вестись на такие манипуляции!"